Возможно, вы так не считаете, но здоровый коралловый риф - довольно шумное место

В настоящее время осуществляется ряд проектов по возрождению коралловых рифов, направленных на то, чтобы уберечь их от полного исчезновения... Но как ученые определяют, насколько эффективно работают такие проекты? Возможно, что ответ можно найти, просто прислушавшись к рифам.

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Возможно, вы так не считаете, но здоровый коралловый риф - довольно шумное место. Depositphotos

Обычно, чтобы оценить прогресс в реализации таких проектов, ученые, занимающиеся снорклингом или подводным плаванием, проводят визуальный осмотр рифа. Они не только проверяют прирост новых кораллов, но и смотрят на численность и разнообразие видов рыб и других животных. Как правило, чем здоровее кораллы, тем выше биоразнообразие рифа.

К сожалению, обследование всего рифа может быть очень трудоемким занятием и к тому же занимающим много времени. Кроме того, многих существ можно попросту не заметить, поскольку они прячутся в толще кораллов или ведут ночной образ жизни.

В поисках альтернативы ученые из британского Университета Эксетера приступили к изучению подводных съемок, выполненных на нескольких индонезийских рифах, являющихся частью проекта Mars Coral Reef Restoration Project. Эти материалы включали звуки, издаваемые морскими обитателями, которые в большинстве своём не слышны невооружённым человеческим ухом.

Используя алгоритмы машинного обучения, исследователи создали искусственную интеллектуальную компьютерную программу, которая могла различать звуковые сигнатуры записей, сделанных на здоровых рифах, и записей, сделанных на рифах в плохом состоянии. Когда эта программа была впоследствии использована для оценки новых звуков, (которые не входили в первоначальную базу данных, использованную для обучения ИИ), она с 92-процентной точностью определила, где была сделана каждая запись - на здоровом или больном рифе.

"Звукозаписывающие устройства и ИИ могут использоваться по всему миру для мониторинга здоровья рифов и определения того, насколько эффективны попытки их защиты и восстановления", - сказал соавтор исследования доктор Тим Ламонт. "Во многих случаях проще и дешевле установить подводный гидрофон на рифе и оставить его там, чем приглашать экспертов-дайверов для неоднократного обследования рифа - особенно в отдаленных местах".

Статья об исследовании, которым руководит аспирант Бен Уильямс, была недавно опубликована в журнале Ecological Indicators.

Ранее ученые из Гавайского университета разработали другой метод оценки здоровья рифов, заключающийся в анализе проб воды на предмет наличия в них ДНК животных.

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Источник: Эксетерский университет, Journal Ecological Indicators

(https://www.exeter.ac.uk/news/homepage/title_914013_en.html)

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X22004575)

(https://www.hawaii.edu/news/2019/04/17/new-technology-assess-coral-reefs/)