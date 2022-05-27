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Калифорнийский стартап Astroforge планирует приступить к промышленной разработке астероидов уже в этом десятилетии
Стартап по добыче астероидов в ближайшее время будет запущен в рамках миссии SpaceX по программе райдшеринга
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Компания Astroforge, планирующая заняться добычей полезных ископаемых на астероидах, только что подтвердила свои амбиции по освоению первого астероида к концу текущего десятилетия, получив очередной раунд финансирования.

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Впечатление художника от 16 Psyche. 24K-Production/iStock

По данным TechCrunch, стартап Y Combinator закрыл стартовый раунд в размере 13 миллионов долларов, и эти деньги помогут ему осуществить две первые ключевые цели, включая демонстрационный полет на борту космического аппарата SpaceX Falcon 9 уже в следующем году.

Стартап по разработке астероидов заключил контракт с SpaceX на аренду космического транспорта

Соучредители Astroforge, Гиалич и Хосе Акаин, утверждают, что они разработали принципиально новую технологию переработки материалов в условиях открытого космоса, однако конкретных деталей пока не раскрывают. В настоящее время известно лишь то, что эта технология требует высокого вакуума и работает только в условиях невесомости.

Гиалич считает, что посадка на астероид не будет обязательной, поскольку Astroforge ориентируется на камни диаметром от 20 метров до 1,5 километра, то есть некоторые из них будут настолько малы, что у них даже не будет собственного гравитационного поля.

Калифорнийский стартап уже заключил партнерство с компанией OrbAstro на разработку первого спутника для демонстрационной миссии. Кроме того, компания заключила соглашение со SpaceX относительно места в предстоящем полете, запуск которого ожидается в следующем году. Цель этой миссии - демонстрация возможности переработки минералов в космосе с помощью предлагаемой технологии.

Посевной раунд (seed-раунд) возглавил фонд Initialized Capital, который сосредоточился на огромных потенциальных доходах от добычи полезных ископаемых в космосе в будущем (один астероид, на который нацелена миссия NASA Psyche, по оценкам, содержит редких металлов на 700 квинтиллионов долларов США).

Добьется ли Astroforge успеха там, где другие потерпели неудачу?

Astroforge будет нацелен на астероиды с высокой концентрацией шести металлов платиновой группы, а именно рутений, родий, палладий, осмий, иридий и платину. Компания планирует отправлять в космос небольшие полезные грузы весом менее 200 килограммов, что позволит ей осуществлять запуски на борту более доступных миссий. 

В настоящее время в компании работают четыре штатных сотрудника, и в ближайшее время планирует нанять еще семь. Два ее основателя, Акаин и Гиалич, - ветераны космической индустрии, имеющие опыт работы в SpaceX, NASA и Virgin Orbit. И все же, разработка космических месторождений - задача не из легких. Многие известные компании неоднократно пытались запустить свои предприятия по добыче полезных ископаемых, но потерпели неудачу (в частности, компании Planetary Resources и Deep Space Industries, поддерживаемые Ларри Пейджем).

Несмотря на то, что космическая добыча полезных ископаемых является весьма рискованной затеей, с очень большим сроком окупаемости, прогнозируется, что к концу десятилетия объемы этого рынка вырастут до 4,2 миллиарда долларов. Astroforge и другие компании будет пристально следить за результатами миссии NASA Psyche, цель которой - определить истинный состав астероида 16 Psyche примерно к 2026 году.  Эти результаты помогут также проложить путь для новых игроков, которые захотят включиться в гонку за право стать первыми успешными космическими старателями.

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Источники: TechCrunch
(https://techcrunch.com/2022/05/26/astroforge-raises-13m-seed-round-for-asteroid-mining-ambitions/)

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#astroforge #космическая разработка #первая миссия #разработка астероидов
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