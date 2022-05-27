Энергию ветра легче масштабировать и устанавливать без изменения структуры землепользования. При этом более эффективные турбины помогут собирать больше энергии.

Ветряные турбины будущего будут более высокими, более мощными и более эффективными, уверены эксперты в области технологий возобновляемых источников энергии. Подобные изменения должны произойти уже в середине следующего десятилетия, утверждается в пресс-релизе Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), основной лаборатории Министерства энергетики по изучению возобновляемых источников энергии и эффективности.

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Установка ветровых электрогенераторов на сельскохозяйственной ферме. ljubaphoto/ iStock

Страны всего мира стремятся использовать возобновляемые источники энергии в попытке уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива и сопутствующих выбросов углекислого газа. Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году объем установок возобновляемых источников энергии достигнет 290 гигаватт, при этом основной прирост придется на солнечную энергию, сразу за которой последует ветроэнергетика.

Преимущества энергии ветра

Однако наращивание масштабов солнечных ферм может оказаться весьма сложной задачей, поскольку они требуют наличия больших территорий. В отличие от них, ветроэнергетические установки могут быть построены без кардинального изменения структуры землепользования, а также могут быть установлены в открытом море. Чтобы преодолеть трудности подводного строительства, ветроэнергетические установки теперь могут устанавливаться на плавучих платформах.

Электроэнергия, вырабатываемая с помощью ветра, является одним из самых дешевых источников энергии на сегодняшний день и реализуется с гарантией сохранения ценовой политики в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что ветровые установки имеют огромные размеры, а турбины после окончания срока службы могут стать проблемой для утилизации отходов, существует множество примеров повторного использования лопастей турбин. При этом производители надеются в течение ближайших десяти лет наладить производство лопастей, полностью пригодных для вторичной переработки.

Ветроэнергетика стремительно развивается

Исследователи из NREL собрали мнения 140 экспертов в этой области, чтобы узнать их ожидания относительно конструкций ветроэнергетических установок к 2035 году.

Уже сегодня мы стали свидетелями того, как производители турбин нацелились на производство электроэнергии мощностью 15 МВт с лопастями размером около 115 метров. В документе под названием "Экспертные перспективы ветряных установок будущего" исследователи указывают, что в следующем десятилетии турбины станут намного выше, при этом соответственно возрастет диаметр роторов, что в конечном итоге позволит улавливать больше энергии.

Согласно ранее опубликованным исследованиям, высота ступицы ветряных турбин к 2030 году достигнет 377 футов (115 м). Теперь эксперты пересмотрели эти оценки в сторону увеличения до 426 футов (130 м) к 2035 году и даже до 495 футов (151 м) для морских установок.

Эксперты считают, что не только размеры турбин, но и размеры ветроэнергетических установок также увеличатся до 1100 МВт для стационарных установок и до 600 МВт для плавучих платформ. Для сравнения: номинальная мощность самой большой в мире плавучей морской установки в Шотландии составляет 50 МВт.

"Наряду с другими конструктивными решениями, принятыми в этот период, стоимость ветровой энергии снизится еще на 27 процентов для морских установок, а для прибрежных - потенциально на 17-35 процентов", пишут исследователи в своей работе.

Работа была опубликована в журнале Wind Energy

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Источники:Journal Wind Energy, National Renewable Energy Laboratory (NREL), International Energy Agency (IEA)

(http://doi.org/10.1002/we.2735)

(https://www.iea.org/reports/renewables-2021/executive-summary)

(https://www.nrel.gov/news/press/2022/experts-forecast-wind-plant-of-future-to-be-taller-more-economical.html)