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UCLA: Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, как наш мозг связывает воспоминания
Новое исследование позволило лучше понять, как происходит процесс сохранения памяти у людей, и подсказало, как его можно укрепить с помощью уже существующего препарата.
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Используя крошечный микроскоп для изучения мозговой деятельности грызунов, ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) раскрыли ключевой механизм, лежащий в основе сохранения воспоминаний, и показали, как воздействие на него может укрепить память человека в период среднего возраста. В своем подходе авторы используют существующий препарат, применяемый для лечения ВИЧ, и, считают, что его модификация может послужить средством раннего вмешательства при таких заболеваниях, как деменция.

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Новое исследование позволило лучше понять, как происходит процесс сохранения памяти у людей, и подсказало, как его можно укрепить с помощью уже существующего препарата. Depositphotos

Исследование сосредоточено на том, как формируются воспоминания в человеческом мозге, который хранит их как совокупности связанных между собой переживаний, а не как единичные воспоминания. Именно поэтому воспоминание об одном конкретном инциденте может натолкнуть нас на мысль о других, произошедших в то же время или в том же месте. Однако известно, что с возрастом такая способность "связывать воспоминания" ослабевает.

"Наши воспоминания - это огромная часть того, кто мы есть", - сказал Альсино Сильва, автор исследования. "Способность объединять воедино смежные события учит нас, как сохранять чувство защищенности и успешно ориентироваться в окружающем мире".

Чтобы лучше понять молекулярный механизм, лежащий в основе формирования памяти, ученые использовали передовой исследовательский инструмент, называемый минископом. Это устройство может быть установлено на голове животных для наблюдения за работой нейронов и процессом формирования воспоминаний. С его помощью ученые могут изучать различные способы работы клеток, когда мозг чувствует, учится и выполняет определенные функции.

Этот минископ был использован в эксперименте на мышах, при этом ученые сосредоточили свое внимание на типе молекулы под названием CCR5. Предыдущие исследования команды показали, что количество этой молекулы, экспрессированной в мозге, увеличивается с возрастом, и это приводит к ухудшению памяти.

В своих экспериментах на генетически модифицированных мышах команда смогла показать, что активизация гена, кодирующего CCR5, влияет на их память, делая их неспособными связать воспоминания о пережитом опыте. Удаление этого гена восстановило их память и заставило их связать  эти события, в то время как контрольные мыши не могли этого сделать. 

Рецепторы, которые молекулы CCR5 используют для проникновения в мозг, - это те же самые рецепторы, которые ВИЧ использует для заражения клеток мозга и потери памяти, наблюдаемой у больных СПИДом. В 2007 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило для лечения ВИЧ-инфекции препарат Maraviroc (маравирок), который действует путем связывания с этими рецепторами, блокируя проникновение вируса в клетки. Вводя препарат старым мышам, команда обнаружила, что он оказывает такое же воздействие на память, как и тщательная генетическая обработка. 

"Когда мы давали маравирок пожилым мышам, препарат дублировал эффект генетического удаления CCR5 из их ДНК", - говорит Сильва. "Пожилые животные смогли снова устанавливать связи между воспоминаниями".

По словам ученых, полученные результаты позволяют предположить, что помимо лечения когнитивных нарушений у больных СПИДом, maraviroc может быть использован в более широком смысле как средство восстановления или предотвращения возрастной потери памяти, связанной с деменцией.

"Нашим следующим шагом будет проведение клинических испытаний для проверки влияния этого препарата на раннюю потерю памяти с целью раннего вмешательства", - говорит Сильва. "Как только мы полностью поймем, как ухудшается память, мы будем обладать потенциалом для предотвращения этого процесса".

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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Источники: Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, Journal Nature
(https://www.nature.com/articles/s41586-022-04783-1)
(https://www.uclahealth.org/news/ucla-study-identifies-how-brain-links-memories)

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#память #деменция
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