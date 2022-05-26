Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
EurekAlert: Новая технология при помощи ультразвукового лазера испаряет холестериновые бляшки
С помощью маломощных лазеров и ультразвука ученые продемонстрировали новый метод удаления артериальных бляшек, разрушая их с помощью крошечных пузырьков. Метод позволяет избежать осложнений при использовании мощных лазеров и распространяется на другие медицинские цели
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
<b>RTX 3060 MSI дешевле чем ты думаешь</b>
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Лазеры являются одним из инструментов, с помощью которых врачи могут бороться с образованием бляшек на стенках артерий. Однако существующие методы связаны с риском осложнений и могут быть ограниченными по своей эффективности. Подключив к этой терапии ультразвук, ученые из Университета Канзаса продемонстрировали новый подход к лечению. Этот метод основан на взрывах микропузырьков, которые разрушают бляшки с более высокой безопасностью и эффективностью, одновременно намекая на некоторые уникальные долгосрочные перспективы.

реклама

С помощью маломощных лазеров и ультразвука ученые продемонстрировали новый метод удаления артериальных бляшек, разрушая их с помощью крошечных пузырьков. Depositphotos

Новая лазерная методика с использованием ультразвука основана на так называемой лазерной ангиопластике - существующем методе лечения, предназначенном для улучшения кровотока у пациентов, страдающих от скопления бляшек, сужающих артерии. Если более традиционные методы лечения, такие как стенты и баллонная ангиопластика, расширяют артерию и уплотняют бляшку, то лазерная ангиопластика просто разрушает ее.

Лазер вводится в артерию с помощью катетера, и генерируемая им тепловая энергия превращает воду в артерии в пузырьки пара, которые расширяясь, схлопываются и разрушают бляшку. А так как для этой техники требуются мощные лазеры, она может привести к перфорации или рассечению артерии, чего ученые пытаются избежать, используя вместо этого маломощные аналоги.

Команда провела эксперименты с помощью ультразвука ex vivo (вне организма) на образцах бляшек сонных артерий и образцах свиного мяса.  Метод использует маломощный наносекундный импульсный лазер для генерации микропузырьков, а воздействие ультразвука на артерию заставляет эти микропузырьки расширяться, схлопываться и разрушать бляшку.

"При обычной лазерной ангиопластике для выполнения всего процесса кавитации требуется лазер высокой мощности, в то время как в нашей технологии меньшая мощность лазера требуется только в самом начале процесса", - сказал член команды Рохит Сингх. "В целом, сочетание ультразвука и лазера снижает потребность в использовании лазеров высокой мощности и повышает эффективность удаления атеросклеротических бляшек".

Артерии, обработанные с помощью нового лазерного метода с использованием ультразвука, до и после процедуры. Rohit Singh, University of Kansas

Сочетание лазера и ультразвука показало свой потенциал и в других областях медицины: Сингх и его коллеги используют аналогичные методы лечения для борьбы с патологическими состояниями в микрососудах глаз, вызывающими слепоту, и с тромбозами в венах. Кроме того ультразвуковая кавитация используется в терапии онкологических заболеваний, позволяя эффективно уничтожить раковые клетки в опухоли.

По мнению ученых, благодаря тому, что ультразвук разрушает бляшку, а не сжимает ее, новая методика должна иметь более низкий риск рецидива сужения артерии после процедуры, в отличие от баллонной ангиопластики или стентирования. Сейчас исследователи планируют приступить к экспериментам in vivo (внутри живого организма), подчеркивая, что лазерные и ультразвуковые методы уже широко используются врачами, что должно упростить их путь к потенциальному клиническому применению.

Результаты исследования будут представлены на этой неделе на 182-й встрече Акустического общества Америки в Денвере.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
3070 Ti за копейки - надо брать
-100000р на 3090 MSI Gaming X
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Источники: Acoustical Society of America, EurekAlert, Википедиа
(https://www.eurekalert.org/news-releases/952971)
(https://acousticalsociety.org/asa-publications/)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерный_ультразвук)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#лазер #ультразвук #лазерный ультразвук
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Pentagon: Военные США испытали бронемашину Stryker c лазером на 50 киловатт
Гарвардские ученые разработали алмазное зеркало, способное выдерживать излучение мощных лазеров
Мичиганский университет: Новая ультрозвуковая терапия успешно уничтожает до 75% злокачественных новообразований
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
14
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
10
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
26
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3070Ti стоит всего 80 000р
15
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
67
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
25
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
73
B-21 Raider: Новейший стелс-бомбардировщик ВВС США совершит свой первый полет только в 2023 году
6
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
37
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
9
Xiaomi анонсирует семь смартфонов на базе чипа Snapdragon 8+ Gen1
+
Представлен смартфон Realme GT Neo 3 512 ГБ
+
Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
+
AMD Software: Adrenalin 22.5.2 защитит от любителей смотреть в чужой монитор и повысит FPS в играх
2
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
9
В российский и белорусский Steam возвращаются страницы игр от EA, Ubisoft, Bethesda, Sony, Rockstar, 2K, Techland и других
27
МТС запустила продажи в России уценённых и бывших в употреблении смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi
1
GeForce RTX 3090 Ti в тесте Unigine Superposition заняла первое место при частоте графического процессора 2925 МГц
+
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
13
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
31

Популярные статьи

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
62
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
135
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
34
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
72
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
49
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
13
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
17
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
+
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
3

Сейчас обсуждают

Я против войны
10:09
22 июня 1941 года ровно в 4:00 по московскому без объявления войны Германия вторглась на территорию СССР. Аналогично Германии, Россия 24 февраля 2022 года в 5:00 по московскому без объявления войны в...
Снижение выручки NVIDIA во втором квартале частично определяется спецоперацией РФ и локдаунами в Китае
Sheshenbek
10:08
Вообще кайф на самых высоких настройках почти 48 FPS.
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
Василий Сорокин
10:07
отзывы можно вообще не читать, их тупо накручивают. Яркий пример с сюрпризбоксами где по отзывам, а их сотни, всем выпадал айфон да еще какой телефон и это за 550 рублей ))) отрицательных вообще не бы...
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
Денис Туптий
10:05
Ты совсем того? Эльбрус создавался еще при СССР, и потом просто РАЗВИВАЛСЯ. Учи матчасть, идиот
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Нешешбек
10:04
Геббельс подъехал
Снижение выручки NVIDIA во втором квартале частично определяется спецоперацией РФ и локдаунами в Китае
Василий Сорокин
10:02
это была шутка? у брата как то нагнулась старая gtx 780 и пришлось доставать из закромов древнюю gtx 650 ti так на ней во что то играть было невозможно. Насчет БлэкФлаг то про 60 фпс на минималках в 1...
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
Александр Коротя
10:02
наверное только новый Харайзен
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
Алексей Машинистов
10:02
Не повезло просто, я заказал позавчера, сейчас там есть 6600xt за тот же прайс и 3060ti за 59
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
Юрий Пархоменко
10:01
За 15 тыс ахахаххахахаххахахахахах за 15 к в 2018 можно было взять(даже дешевле) i5 9400, там прикинь уже супер технологии как ддр4, новые ядра, невиданные для тебя частоты выше 4к ГГц, новая литограф...
Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
hiveliberty
09:59
Namecheap тоже не нацисты, а просто граждан РФ послали в одно место?
Из-за бага в Steam геймеры смогли купить запрещённые в России игры вроде Devil May Cry 5 или GTA 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем