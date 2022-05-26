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Fraunhofer: Ученые разработали мобильную технологию обработки семян с помощью энергии электронов
Исследователи предложили использовать вместо гербицидов, инсектицидов и фунгицидов технологию электронной дезинфекции семян
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Поскольку семена сельскохозяйственных культур могут содержать снижающие урожай грибковые, бактериальные или вирусные микроорганизмы, их часто подвергают химической обработке перед реализацией. Однако новая мобильная система предлагает вместо агрессивных и экологически небезопасных химических реагентов использовать электроны, разрушающие ткани вредных патогенов.

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В настоящее время система помещается в 40-футовый трейлер, однако в разработке уже находится более компактная 20-футовая версия. Fraunhofer

Проблема с применением существующих химических технологий заключается в том, что фунгициды и антибактериальные соединения, наносимые на семена, могут оказывать вредное воздействие, как на фермеров, так и на почву, в которую высаживаются сельскохозяйственные культуры.

Ученые начали изучать возможность использования электронной обработки семян еще в середине 80-х годов прошлого столетия. В 2008 году ученые из немецкого Института органической электроники, электронно-лучевой и плазменной технологии Фраунгофера представили концепт масштабной системы, использующей подобную технологию. 

Принцип, лежащий в основе обработки электронами, довольно прост: Насыщенные энергией электроны направляются на семя, эффективно уничтожая любые вредные организмы, но оставляя внутреннюю часть семени, включая зародыш и эндосперм, полностью неповрежденной. "В результате получается чистое семя, не содержащее вредных веществ, не передающее токсины людям и окружающей среде, которое можно сеять в ветреную погоду и в зонах защиты грунтовых вод, и которое можно даже использовать в качестве корма для животных", - объясняет Андре Вайдауэр, управляющий директор E-VITA GmbH.

Система способна обрабатывать до 20 тонн семян в час. Fraunhofer

Теперь, в сотрудничестве с немецкой агропромышленной компанией Ceravis, специалисты Фраунгофера сделали эту систему мобильной. И если раньше производители семян должны были доставлять свою продукцию непосредственно в центр обработки, то теперь система сама выезжает к поставщикам, где на месте выполняет необходимый объём работ. 

Стоимость обработки примерно такая же, как и при традиционной химической обработке. А в качестве дополнительного бонуса полезные бактерии или удобрения, стимулирующие рост, могут быть нанесены на семена уже после процедуры дезинфекции.

Текущая версия установки размещается в 40-футовом (12,2 метровом) контейнере, буксируемом транспортным грузовиком. Она может обрабатывать до 20 тонн семян в час. Впрочем, благодаря созданию более компактного источника электронов в настоящее время разрабатывается менее дорогостоящая и более компактная установка. Она должна помещаться в 20-футовый (6-метровый) контейнер и иметь производительность 8 тонн (7,3 тонны) в час. 


Технология находится в стадии коммерческой реализации через дочернюю компанию E-VITA, и планируется, что одна из 20-футовых установок станет предметом пилотного проекта, который начнется в середине этого года.

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Источник: Общество содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофера (Общество Фраунгофера)
(https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2022/may-2022/disinfecting-seeds-safely-and-sustainably-using-electron-treatment.html)

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#fraunhofer #электронная дезинфекция семян #электронная обработка семян
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