Исследователи предложили использовать вместо гербицидов, инсектицидов и фунгицидов технологию электронной дезинфекции семян

Поскольку семена сельскохозяйственных культур могут содержать снижающие урожай грибковые, бактериальные или вирусные микроорганизмы, их часто подвергают химической обработке перед реализацией. Однако новая мобильная система предлагает вместо агрессивных и экологически небезопасных химических реагентов использовать электроны, разрушающие ткани вредных патогенов.

реклама

В настоящее время система помещается в 40-футовый трейлер, однако в разработке уже находится более компактная 20-футовая версия. Fraunhofer

Проблема с применением существующих химических технологий заключается в том, что фунгициды и антибактериальные соединения, наносимые на семена, могут оказывать вредное воздействие, как на фермеров, так и на почву, в которую высаживаются сельскохозяйственные культуры.

Ученые начали изучать возможность использования электронной обработки семян еще в середине 80-х годов прошлого столетия. В 2008 году ученые из немецкого Института органической электроники, электронно-лучевой и плазменной технологии Фраунгофера представили концепт масштабной системы, использующей подобную технологию.

Принцип, лежащий в основе обработки электронами, довольно прост: Насыщенные энергией электроны направляются на семя, эффективно уничтожая любые вредные организмы, но оставляя внутреннюю часть семени, включая зародыш и эндосперм, полностью неповрежденной. "В результате получается чистое семя, не содержащее вредных веществ, не передающее токсины людям и окружающей среде, которое можно сеять в ветреную погоду и в зонах защиты грунтовых вод, и которое можно даже использовать в качестве корма для животных", - объясняет Андре Вайдауэр, управляющий директор E-VITA GmbH.

Система способна обрабатывать до 20 тонн семян в час. Fraunhofer

Теперь, в сотрудничестве с немецкой агропромышленной компанией Ceravis, специалисты Фраунгофера сделали эту систему мобильной. И если раньше производители семян должны были доставлять свою продукцию непосредственно в центр обработки, то теперь система сама выезжает к поставщикам, где на месте выполняет необходимый объём работ.

Стоимость обработки примерно такая же, как и при традиционной химической обработке. А в качестве дополнительного бонуса полезные бактерии или удобрения, стимулирующие рост, могут быть нанесены на семена уже после процедуры дезинфекции.

Текущая версия установки размещается в 40-футовом (12,2 метровом) контейнере, буксируемом транспортным грузовиком. Она может обрабатывать до 20 тонн семян в час. Впрочем, благодаря созданию более компактного источника электронов в настоящее время разрабатывается менее дорогостоящая и более компактная установка. Она должна помещаться в 20-футовый (6-метровый) контейнер и иметь производительность 8 тонн (7,3 тонны) в час.





Технология находится в стадии коммерческой реализации через дочернюю компанию E-VITA, и планируется, что одна из 20-футовых установок станет предметом пилотного проекта, который начнется в середине этого года.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -40% на 3080 Gigabyte Aorus 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Источник: Общество содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофера (Общество Фраунгофера)

(https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2022/may-2022/disinfecting-seeds-safely-and-sustainably-using-electron-treatment.html)