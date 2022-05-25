Чтобы решить проблему дальности хода, электромобилям нужны батареи с высокой плотностью энергии. Новая батарея, разработанная исследовательским подразделением Tesla, обеспечивает такую возможность наряду с повышенным сроком службы.

Исследовательское подразделение компании Tesla, базирующееся в Канаде, опубликовало в начале этого месяца документ, в котором подробно описана конструкция батареи, со сроком службы более 100 лет. Об этом сообщает портал Electrek со ссылкой на источники.

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Canetti/iStock

Поскольку человечество пытается сократить выбросы углекислого газа, электрический транспорт является одним из инструментов для достижения этой цели. Чтобы обеспечить устойчивое развитие, страны должны перейти на возобновляемые источники энергии, а производители электромобилей должны позаботиться о том, чтобы сами автомобили не стали причиной для беспокойства.

Tesla заключила партнерство с мировым лидером в области аккумуляторных технологий

Компания Tesla Илона Маска объединилась с одним из ведущих мировых экспертов в области аккумуляторных технологий Джеффом Даном. Являясь одним из пионеров в области аккумуляторных технологий, используемых сегодня в большинстве электрических устройств, он занимается разработкой и усовершенствованием литий-ионных элементов с самого начала их изобретения.

Он работает в университете Далхаузи в Галифаксе, Канада, и чтобы воспользоваться опытом Дана в области аккумуляторных технологий, компания Tesla создала в университете подразделение Advanced Battery Research. Именно Дану принадлежит заслуга в коммерческом успехе литий-ионных батарей после того, как он занимался вопросами увеличения их жизненного цикла.

Теперь, когда эти батареи пользуются бешеным успехом и являются основой для электрического транспорта, Дан работает над повышением их энергетической плотности и долговечности.

Что такое плотность энергии батареи?

Плотность энергии - это количество энергии, которое может быть накоплено в единице объема топлива. Для электрических автомобилей она является важнейшим показателем, поскольку именно от нее зависит дальность хода. Батарея с меньшей плотностью энергии потребует большего заряда для преодоления заданного расстояния. И наоборот, батарея с большей плотностью энергии будет занимать меньше места в автомобиле, одновременно решая проблему дальности хода, характерную для электротранспорта.

Как сообщает портал Electrek, работа Дана в этой области уже принесла компании Tesla немало патентов и научных публикаций. Недавняя статья в Journal of The Electrochemical Society содержит подробности о новом типе аккумуляторных ячеек, которые могут значительно превосходить используемые литий-ионные элементы.

В статье рассказывается об аккумуляторах, в составе которых используется никель, применение которого обеспечивает более высокую плотность энергии и, следовательно, большую дальность хода электромобилей. Интересно, что такие батареи отличаются более высокой долговечностью по сравнению с литий-ионными батареями во время зарядки при разных температурах. В теоретической ситуации, когда батарея постоянно используется при температуре 25 градусов, срок службы батареи может превысить 100 лет.

В прошлом в процессе производства никелевых батарей использовался кобальт. Однако, учитывая опасения связанные с нехваткой этого элемента, исследователи выяснили, что их новая технология позволяет достичь желаемых результатов и работает одинаково хорошо при низком содержании или даже при полном отсутствии кобальта в составе аккумуляторов.

Поэтому неудивительно, что компания Tesla недавно решила продлить свое сотрудничество, с командой Дана до 2026 года. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в самом ближайшем будущем компания Tesla значительно увеличит дальность пробега своих автомобилей.

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Источники: Jouranl Electrek

(https://electrek.co/2022/05/24/tesla-battery-research-paper-high-energy-density-battery-last-100-years/)