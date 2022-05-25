Старые автомобильные покрышки становятся серьезной проблемой для окружающей среды, однако они могут обрести новую жизнь в технологии изготовления экологичного дорожного покрытия, способного дольше противостоять ультрафиолетовому излучению

Как известно, дороги вечно требуют ремонта, но если изменить технологию дорожного строительства они могут прослужить намного дольше. Недавно исследователи из Австралии доказали, что измельченная резина из бывших в употреблении автомобильных покрышек работает на дорогах как солнцезащитный крем и при добавлении в асфальт вдвое снижает скорость его разрушения от солнечных лучей.

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Старые автомобильные покрышки становятся серьезной проблемой для окружающей среды, однако они могут обрести новую жизнь в технологии изготовления экологичного дорожного покрытия, способного дольше противостоять ультрафиолетовому излучению. Depositphotos

В рамках нового эксперимента инженеры Университета RMIT в сотрудничестве с Tire Stewardship Australia (TSA) нашли экологически чистый способ защиты дорог от воздействия солнечных лучей. Все дело в добавлении резиновой крошки - измельченного материала, изготовленного из отходов резиновых изделий, таких как старые старых шин. Ранее подобная технология уже показала свою эффективность в производстве более прочного и термостойкого бетона. Теперь учёные попытались выяснить, сможет ли она защитить дорожное покрытие от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Чтобы проверить эту концепцию, команда добавила резиновую крошку в верхний слой асфальта в трех различных концентрациях - 7,5, 15 и 22,5 процентов. Затем эти образцы были помещены в машину, которая в течение полутора месяцев облучала их ультрафиолетом высокой мощности (это ускоренная процедура старения, эквивалентная воздействию, которое местные дороги испытывают в течение года). После чего были произведены расчеты изменений химических и механических свойств асфальта.

Команда обнаружила, что образцы с наибольшей концентрацией каучука вдвое меньше пострадали от ультрафиолета, чем обычный асфальт. Однако, если добавить слишком много каучука, это может привести к снижению устойчивости дороги к механическим повреждениям.

"Мы обнаружили, что добавление от 18 до 22 процентов резиновой крошки создает идеальный баланс с точки зрения улучшения устойчивости к колее и усталостным дорожным нагрузкам, одновременно защищая дорогу от ультрафиолетового старения", - сказал Филиппо Джустоцци, ведущий автор исследования. " Это действует настолько эффективно в качестве солнцезащитного материала для дорог, что фактически позволяет покрытию прослужить в два раза дольше, чем обычный битум. Мы знали, что ультрафиолет является фактором деградации дорог, но не знали, в какой степени и как от него защититься, поскольку никто не занимался изучением данного вопроса".

Другим преимуществом технологии является то, что она дает старым шинам новую жизнь. Такие отходы представляют собой большую угрозу для окружающей среды, поэтому полезные способы их переработки только приветствуются.

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Cleaner Production.

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Источники: Университет RMIT, Journal of Cleaner Production

(https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2022/may/sunscreen-for-roads

(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622009969)