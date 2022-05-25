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ELife: Диабет 2 типа способствует снижению когнитивных функций и ускоряет старение мозга
Ученые доказали, что процессы старения мозга протекают примерно на 26% быстрее у людей с прогрессирующим диабетом 2 типа
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Сравнивая организмы здоровых людей с пациентами, страдающими от диабета 2-го типа, новое исследование, опубликованное в журнале eLife, показало, что это хроническое заболевание значительно ускоряет процессы старения мозга. Несмотря на то, что динамика нейродегенерации схожа с нормальным старением мозга, у людей, страдающих диабетом, она развивается примерно на 26 процентов быстрее.

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Новое исследование свидетельствует о том, что диабет 2 типа ускоряет процессы старения мозга. Depositphotos

Для первого в своем роде исследования ученые опирались на данные из Биобанка Великобритании, а именно на информацию о структурах и функциях мозга 20 000 пациентов в возрасте от пятидесяти до восьмидесяти лет. Используя эти данные и сравнивая результаты с мета-анализом почти сотни других исследований, команда смогла определить четкую разницу между обычными возрастными изменениями мозга и изменениями когнитивных функций, характерными для сахарного диабета.

Было установлено, что нарушения исполнительных функций, таких как рабочая память, запоминание информации, когнитивность восприятия и самоконтроль, а также снижение скорости обработки информации мозгом, были характерны как для больных, так и для людей, не страдающих диабетом. Однако в группе диабетиков наблюдалось дополнительное 13,1-процентное снижение исполнительных функций и дополнительное 6,7-процентное снижение скорости обработки информации по сравнению с пациентами того же возраста без диабета.

Когда эксперты анализировали структуру и активность мозга с помощью магнитно-резонансной томографии, то (как и ожидалось), обнаружили, что с возрастом серое вещество мозга уменьшалось, причем наибольшее снижение наблюдалось в вентральном стриатуме - области мозга, критически важной для формирования исполнительных функций. Однако у больных диабетом серое вещество в этой области мозга сократилось еще на 6,2 процента, точно так же, как и в других областях.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии тесной корреляции между нормальной возрастной нейродегенерацией и нейродегенерацией, связанной с диабетом 2 типа, при этом заболевание значительно ускоряет снижение когнитивных способностей. Кроме того, чем больше продолжительность диабета, тем более выраженными оказываются последствия для функции мозга, причем исследование связывает прогрессирование диабета с ускорением старения мозга примерно на 26 процентов. И хотя механизмы, ответственные за воздействие этого хронического заболевания на мозг, неизвестны, авторы работы предложили свою гипотезу. 

"Наше исследование показывает, что диабет 2 типа и его прогрессирование могут быть связаны с ускоренным старением мозга, потенциально из-за нарушения доступности энергии, вызывающего значительные изменения в структуре и функции мозга", - сказала Лилианна Мухика-Пароди, старший автор исследования и директор лаборатории вычислительной нейродиагностики Университета Стони Брук.

Полученные результаты позволяют предположить, что мозг, вероятно, уже претерпел значительные структурные изменения в результате диабета 2 типа до того, как был официально диагностирован. Поэтому необходимо провести дополнительную работу по выявлению биомаркеров этого заболевания в головном мозге, а также определить стратегии лечения, направленные на его нейрокогнитивные последствия.

Первый автор исследования Ботонд Антал подтвердил эту точку зрения, сказав: "Как правило, обычные клинические исследования для диагностики диабета фокусируются на уровне глюкозы в крови, инсулина и процентном содержании массы тела. Однако неврологические последствия диабета 2 типа могут проявиться за много лет до того, как их можно будет обнаружить с помощью стандартных мер, поэтому к тому времени, когда сахарный диабет будет диагностирован с помощью обычных тестов, пациенты могут уже получить необратимые повреждения мозга".

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Результаты исследования команды представлены в научном издании eLife.
Источники: Medical Express, Journal eLife, Онлайн-энциклопедия Netinbag.com
(https://elifesciences.org/articles/73138)
(https://medicalxpress.com/news/2022-05-diabetes-brain-aging-cognitive-decline.html)
(https://www.netinbag.com/ru/physiology/what-is-the-ventral-striatum.html)

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#исследование #диабет
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