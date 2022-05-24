До сих пор программа B-21 в оставалась в стороне от проблем с поставками. Однако задержка с первым полетом вызывает вопросы о том, что именно пошло не так.

Журнал Air Force Magazine сообщил, что ВВС США отложили первые летные испытания своего новейшего стелс-бомбардировщика B-21 Raider еще на шесть месяцев. Это означает, что самолет в 2022 году так и не поднимется в воздух.

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Фотоизображение B-21, предоставленная компанией Northrop Grumman. Northrop Grumman

В течение последних двух десятилетий ВВС США не приняли на вооружение ни одного бомбардировщика. Поскольку парк бомбардировщиков стареет, ВВС США необходим самолет, способный преодолевать современные системы противовоздушной обороны. Именно для решения этой задачи и была задумана программа B-21 Raider. Как сообщает издание 19fortyfive, "сроки создания нового самолета по-прежнему находится под контролем, и как ожидается, он будет запущен в производство в 2026 году.

Почему B-21 Raider такой особенный?

B-21 Raider - это боевой самолет двойного назначения, который может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Предполагается, что дальний ударный бомбардировщика (LRS-B) будет иметь очень большой радиус действия и большую грузоподъемность.

О возможностях самолета пока ничего неизвестно, однако журналистам удалось получить несколько изображений, которые дают представление о том, как будет выглядеть проект B-21 Raider. Внешне летальный аппарат от Northrop Grumman очень похож на стелс-самолёт B-2, который со временем он заменит. В перспективе ВВС США планируют приобрести до 145 таких бомбардировщиков.

Почему задерживается первый полет?

Ранее сообщалось, что самолет B-21 проходит, калибровочные испытания и готовится к первому полету. В отличие от учебно-тренировочного самолета Т-7А компании Boeing, строительство которого было отложено из-за нехватки рабочей силы и сбоев в цепочке поставок, проекту B-21 удалось избежать этих проблем.

Возможно, это означает, что в процессе испытаний была обнаружена какая-то аномалия. В пользу этой гипотезы говорит и заявление ВВС, сделанное во время объявления о задержке. "Программа B-21 гарантирует, что первый самолет будет высококачественным и репрезентативным в производстве, что позволит провести эффективную кампанию летных испытаний", - заявил представитель ВВС США. "Первый полет будет "зависеть от фактов и событий, а не от даты". Проще говоря, это означает, что ВВС проведут первый полет тогда, когда будут уверены в этом, а не под давлением планов по развертыванию проекта.

В целях защиты конфиденциальной информации о программе, ВВС США не могут разглашать дальнейшие обстоятельства задержки, но подтвердили, что разработка самолета продолжается в рамках базовых показателей стоимости, производительности и графика, установленных для его приобретения, сообщает издание Air Force Magazine.

Как сообщили журналу источники в ВВС, с технической точки зрения, B-21 все-таки будет выпущен в 2022 году, поскольку в ближайшее время серийные самолеты отправятся с завода Northrop Grumman в Палмдейле на тестовый полигон для проведения испытаний двигателей.

Ну что же, давайте посмотрим, как полетит новый стратегический бомбардировщик ВВС США. Осталось подождать всего несколько месяцев.

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Источники: Air Force Magazine, 19fortyfive,

(https://www.airforcemag.com/b-21-raider-first-flight-now-postponed-to-2023/)

(https://www.19fortyfive.com/2022/05/b-21-why-the-raider-stealth-bomber-will-transform-the-air-force/)