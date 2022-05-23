Предварительный вариант генома вируса, ответственного за быстро прогрессирующую вспышку оспы обезьян, свидетельствует о его тесном родстве со штаммами, обнаруженными в Великобритании, Сингапуре и Израиле в 2018 и 2019 годах.

Команда экспертов из Португалии опубликовала в Интернете предварительный вариант генома вируса, ответственного за стремительную вспышку обезьяньей оспы. Судя по результатам анализа ДНК, данный патоген принадлежит к распространенному западноафриканскому типу и наиболее близок к вирусам оспы обезьян, обнаруженным в Великобритании, Сингапуре и Израиле в 2018 и 2019 годах.

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Изображение вируса обезьяньей оспы полученное с помощью электронного микроскопа. CDC/Cynthia S. Goldsmith

Пока неизвестно, есть ли у этого варианта какие-либо модификации, которые делают его более трансмиссивным для человека. Это позволило бы объяснить, почему нынешняя вспышка так широко распространена и на сегодняшний день является самой крупной за пределами Центральной и Западной Африки, где вирус в основном передается среди обезьян. А учитывая тот факт, что вирус обезьяньей оспы имеет довольной крупный и сложный геном, на изучение этого вопроса может потребоваться довольно много времени.

На момент написания статьи уже было зарегистрировано около 127 подтвержденных случаев заболевания обезьяньей оспой в 10 странах, включая США, Великобританию и Австралию. Однако исследователи подозревают, что истинное число пострадавших намного выше.

Жуан Пауло Гомеш и его коллеги из Национального института здравоохранения в Португалии 4 мая секвенировали образец, полученный от больного мужчины. (Ученые в других странах также секвенируют образцы вируса обезьяньей оспы, полученные во время вспышки, но исследователи из команда Гомеса - первые, кто выложил прототип генома в открытый доступ).

Густаво Паласиос из Медицинской школы Икан при Маунт-Синай, Нью-Йорк, считает, что в проекте его португальских коллег пока слишком много пробелов, чтобы делать однозначные выводы. Он заявил, что получил доступ к результатам секвенирования бельгийских ученых, которые представляют собой более совершенную версию генома вируса оспы обезьян. "Насколько я могу судить, она кажется идентичной той, что была получена в Великобритании в 2018 году", - говорит Паласиос. "И это довольно странно".

За весь 2018 год в Великобритании было зарегистрировано всего три случая заболевания после того, как вернувшийся из Нигерии мужчина инфицировал двух других членов своей семьи.

По мере секвенирования большего количества образцов должно выясниться, какой именно вариант обезьяньей оспы является причиной всех случаев последней вспышки.

А вот обнаружить, что-то уникальное в этом варианте, будет нелегко. Даже в случае с достаточно хорошо изученным вирусом SARS-CoV-2 трудно связать конкретные мутации с изменениями в трансмиссивности и вирулентности вируса. Вирус оспы обезьян гораздо более крупный (его длина составляет около 200 000 букв ДНК по сравнению с 30 000 букв РНК коронавирусной инфекции) и по крайней мере на данном этапе не так хорошо изучен.

"Работы по дальнейшему секвенированию и анализу продолжаются", - написал в Твиттере член команды Витор Борхес.

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Источники: Virological.org, Twitter

(https://phil.cdc.gov/details.aspx?pid=8429)

(https://twitter.com/borges__vitor/status/1527436883093078029)

(https://virological.org/t/first-draft-genome-sequence-of-monkeypox-virus-associated-with-the-suspected-multi-country-outbreak-may-2022-confirmed-case-in-portugal/799)