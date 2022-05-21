Французский автопроизводитель Renault Group представил на саммите ChangeNOW свой новый концепт-кар Scenic Vision, который приводится в движение батареей, работающей на водороде.
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Французский автопроизводитель в 2024 году планирует возобновить выпуск своей популярной модели Scenic в версии электромобиля, а к 2030 году собирается оснастить ее водородными элементами питания.
Выпуск новой модели является частью стратегии устойчивого развития Renault. С запуском стратегического плана Renaulution группа Renault и ее бренды приступили к масштабной трансформации, отказавшись от гонки за объемами производства в пользу создания экономических, экологичных и социальных ценностей, чтобы к 2040 году стать углеродно-нейтральными в Европе, а к 2050 году - во всем мире.
Scenic Vision прокладывает новый путь к более устойчивой, безопасной и инклюзивной мобильности. Этот концептуальный и инновационный автомобиль является воплощением самых передовых технологических технологий в области декарбонизации и представляет собой три столпа стратегии устойчивого развития группы Renault: окружающая среда, безопасность и интеграция.
Компания заявила, что автомобиль будет изготовлен на 70 процентов из переработанных материалов, при этом 95 процентов автомобиля может быть утилизировано по окончании срока службы.
Альянс Renault с компаниями Nissan и Mitsubishi подразумевает, что французский автопроизводитель от имени своих партнеров будет продвигать водородные проекты и развивать производство в Европе.
"Всех наших корпоративных обязательств недостаточно, если мы не реализуем их в наших автомобилях. Именно поэтому я попросил команду Renault разработать первый концепт-кар, полностью воплощающий нашу новую стратегию ESG и ее три столпа: экологию, безопасность и интеграцию. Мы назвали его Scenic Vision. Scenic — это наш культовый "автомобиль для жизни", и Vision, потому что он соответствует новым ожиданиям людей", - сказал Лука де Мео, генеральный директор группы Renault и марки Renault.
В то время как классические электромобили могут проехать на одной зарядке не более 500 км, по оценкам Renault, к концу десятилетия дальность хода автомобилей работающих на водороде будет составлять не менее 800 км.
Дизайн
"Концепт-кар Scenic Vision олицетворяет трансформацию компании Renaulution в более экологичную, технологически ориентированную компанию. Он решает проблемы климата, экономии ресурсов, безопасности и здоровья пользователей, а также доступности. Это не только образец дизайна, но и целая совокупность целей, которые компания поставила перед собой и которые будут постепенно внедряться в следующие поколения автомобилей, - говорит Клеа Мартине, вице-президент отдела устойчивого развития группы Renault.
"Дизайн этого автомобиля определяет различные временные горизонты модельного ряда Renault. Экстерьер демонстрирует форму и стиль нового поколения автомобилей, которое появится на рынке к 2024 году. Внутреннее пространство представляет собой перспективное отображение будущих интерьеров Renault. Гидроэлектрическая и водородная трансмиссия свидетельствует о намерениях Renault найти решения для всех видов использования и является составной частью долгосрочного замысла на период после 2030 года", - отметил Жиль Видаль, вице-президент отдела дизайна марки Renault.
Хотя водородные двигатели все еще сталкиваются с рядом проблем, ожидается, что рынок водорода как экологически чистого источника энергии будет быстро расти в ближайшие годы, и по некоторым оценкам к 2030 году его объем достигнет 70 миллиардов долларов.
Источники:
(https://events.renault.com/en/2022/05/18/renault-scenic-vision-the-concept-care-car/)