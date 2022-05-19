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Moderna приступила к I фазе клинических испытаний мРНК-вакцины против ВИЧ в Африке
В настоящее время вакцина проходит испытания на безопасность.
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Воодушевленная результатами испытаний в США, компания Moderna Inc. объявила о начале I фазы первых в своем роде клинических испытаний разрабатываемой ею вакцины против ВИЧ в Африке, сообщается в пресс-релизе. 

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Репрезентативное изображение вакцины против ВИЧ. HailShadow/ iStock

Компания Moderna, расположенная в Кембридже, штат Массачусетс, известна тем, что в начале пандемии разработала вакцину против COVID-19. Быстрое решение компании было в первую очередь обусловлено технологией мРНК. Технология Moderna позволяет быстро масштабировать и быстро модифицировать традиционные процессы производства вакцин, в том случае, если вирус мутирует в принципиально иной вариант. 

Сейчас же компания направила свои силы на разработку других вакцин, которые во время пандемии были отодвинуты на второй план. 

Вакцина с мРНК для борьбы с ВИЧ

В начале этого года компания Moderna приступила в США к первым испытаниям на людях разработанной вакцины против ВИЧ, в которой в качестве рекомбинантного белка используется часть последовательности РНК ВИЧ - eOD-GT8 60mer. Разработанный сотрудниками Исследовательского института Скриппса иммуногенный препарат индуцирует специфический вид В-клеток, что приводит к выработке нейтрализующего антитела (bnAbs) широкого спектра действия, считающегося важной мишенью эффективной вакцины против ВИЧ. В американском испытании вакцина была признана безопасной и вызвала иммунный ответ у 97 процентов участников испытания ( здоровых совершеннолетних пациентов), сообщается в пресс-релизе. 

Испытание I фазы в Африке финансируется Международной инициативой по вакцинам против СПИДа (IAVI) и направлено на воспроизведение результатов американских исследований в африканских популяциях. В испытание под названием IAVI G003 будут включены 18 здоровых и ВИЧ-отрицательных совершеннолетних пациентов, которые получат две дозы мРНК 60-mer eOD-GT8, содержащего часть вирусной последовательности, но не способного вызвать инфекцию. 

Это будет открытое исследование без рандомизации, (то есть все участники эксперимента получат полноценную вакцину). Затем на протяжении шести месяцев за испытуемыми будет вестись наблюдение. Это необходимо для подтверждения безопасности вакцины. Для доказательства эффективности препарата учёные на молекулярном уровне  подробно изучат иммунные реакции организма. При этом итоговые показатели испытаний будут проверены исследователями, работающими в различных медицинских учреждениях Кении, говорится в пресс-релизе.

"Мы благодарны за предоставленную нам возможность работать в партнерстве с исследователями и учеными из местных сообществ, серьезно страдающих от ВИЧ, - сказал Стефан Бансел, генеральный директор компании Moderna. Благодаря нашей технологии мРНК и опыту IAVI в области открытий и разработок мы надеемся предложить новый подход к преодолению некоторых давних препятствий на пути создания защитной вакцины против ВИЧ". Программа Moderna по разработке вакцины против ВИЧ, наряду с нашим портфелем программ COVID-19, Zika и Nipah, продвигает 4 из 15 приоритетных программ вакцин, которые мы обязались разработать к 2025 году, направленных на инфекционные заболевания, угрожающие глобальному здравоохранению".

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Источники: Moderna, Inc
(https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Announces-Its-Global-Public-Health-Strategy/default.aspx)

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