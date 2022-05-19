Различные варианты поведенческих программ по снижению веса могут быть эффективным средством борьбы с ожирением или его профилактики, однако далеко не каждому подходит образ жизни, включающий подсчет калорий и увеличение физических нагрузок. Авторы нового исследования разработали альтернативный подход, который переформатирует сознание людей с повышенной чувствительностью к пищевым сигналам, заставляя их противостоять влечению, доказав, что он может превзойти существующие стратегии долгосрочного снижения веса.
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Разработанная учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего экспериментальная методика снижения веса, рассматриваемая в данном проекте, предназначена для людей, которые испытывают сильные внутренние сигналы голода и с трудом сопротивляются желанию поесть. Известная как теория поведенческой восприимчивости, эта концепция основана на представлении о том, что генетически унаследованные особенности вкусовых ощущений и текущая пищевая среда в совокупности подвергают определенных людей повышенному риску ожирения.
"Есть индивидуумы, которые очень чутко реагируют на пищевые сигналы", - рассказывает руководитель эксперимента Керри Бутель. " Иными словами, они не могут устоять перед желанием поесть или не могут перестать думать о пище. Одних только поведенческих навыков по снижению веса для таких людей, как правило, недостаточно, поэтому для решения этой клинической проблемы мы разработали альтернативный подход".
В качестве основы для нового подхода к снижению веса Бутелль и ее коллеги использовали теорию поведенческой восприимчивости. Команда называет свое вмешательство "Регулирование сигналов" (Regulation of Cues). Учёные использует психообразование для обучения испытуемых ситуациям, мыслям, настроению и окружению, которые приводят к перееданию, а также применяют экспериментальное обучение для развития психологических навыков, направленных на снижение чувствительности к пищевым сигналам и уменьшение тяги к еде
В исследовании приняли участие более трехсот пациентов с избыточным весом. Они прошли 26 групповых курсов лечения в течение 12 месяцев. Перед участниками эксперимента была поставлена задача – еженедельно выполнять не менее 150 минут физических упражнений умеренной или повышенной интенсивности. Затем испытуемым случайным образом были назначены следующие программы:
- программа регулирования образа жизни
- поведенческая программа снижения веса со строгой диетой и ограничением калорий,
- комбинацию первых двух методов,
- программа контрольной группы, которая получала консультации по вопросам питания, социальную поддержку и ментальные тренинги.
Через 24 месяца наблюдения выяснилось, что потеря веса была примерно одинаковой как среди участников программы "Регулирование сигналов", так и среди испытуемых, принимавших участие в поведенческой программе. Однако ученые обнаружили, что представители последней группы впоследствии гораздо быстрее набирали вес, в то время как участники эксперимента " Regulation of Cues " смогли стабилизировать вес и удержать сброшенные килограммы.
"Наши результаты свидетельствуют о том, что механизмы аппетита, на которые направлено действие программы Regulation of Cues, могут быть особенно важны для снижения веса у людей, которым трудно сопротивляться еде, и могут быть использованы в персонализированной медицине", - говорит Бутелль.
Несмотря на то, что это всего лишь пилотное исследование, ученые утверждают, что полученные результаты указывают на то, что вмешательство "Регулирование сигналов" может быть реальным подходом к снижению веса для взрослых, склонных к перееданию. Для тех, кому не удается контролировать массу тела с помощью других методов, эта методика может стать эффективной альтернативой.
" Людям, которым нужна помощь в борьбе с лишним весом, можно обратиться к программе Regulation of Cues, если поведенческая методика снижения веса им не помогла, если они чувствуют, что им трудно удержаться от переедания, или если они никогда не чувствуют себя сытыми", - считает Бутель.
Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.
Источники: Калифорнийский университет Сан-Диего, журнал JAMA Network Open, Journal JAMA Network Open.
(https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792381) (https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/new-weight-loss-intervention-targets-instinctive-desire-to-eat)