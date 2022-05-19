Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Nature: Результаты нового исследования показали, что клетки почек не фильтруют кровь, а перекачивают ее
Данное открытие позволит разработать новые методы диагностики и терапии заболеваний почек, а также других внутренних органов человека
анонсы и реклама
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует

Почки выполняют жизненно важную функцию по удалению продуктов жизнедеятельности из крови и поддержание баланса уровней солей и воды в организме. Но понимание того как именно клетки транспортируют жидкости по сосудам этого органа до последнего времени оставалось загадкой. Однако недавно исследователям из Университета Джона Хопкинса удалось изучить действующие механические силы и обнаружить ранее не исследованную функцию почек.

реклама

Обнаружено, что клетки, выстилающие почечные канальцы, выполняют функцию насоса, которая до настоящего времени не была изучена. Depositphotos

Вся кровь человека в течение дня проходит через почки десятки раз, просачиваясь через крошечные трубки и фильтрующие механизмы, перед тем как снова очищенной попасть в кровеносную систему. Но природа механических сил позволяющих осуществлять эти процессы оставалась неясной (считается, что эпителиальные клетки, выстилающие почечные канальцы, неподвижны).

"Фундаментальные физические законы гласят, что для перемещения каких-либо объектов необходимы силы", - рассказывает Шон Сан, ведущий специалист нового проекта. "В нашей ситуации клетки не движутся, но они перемещают жидкость. Тогда возникает вопрос, каким образом они это делают?".

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи из Университета Джонса Хопкинса создали модель почки на базе искусственного микрофлюидного насоса (MFKP). Устройство имеет два микроканала, разделенных эпителиальными клетками почек. Жидкость протекает между каналами через клетки эпителия. При этом прибор в режиме реального времени регистрирует давление жидкости, создаваемое клетками.

В результате команда обнаружила, что эпителиальные клетки почек работают как механические жидкостные насосы. Они очень интенсивно генерировали градиент давления, заставляя жидкость двигаться в определенном направлении, подобно обычному бытовому водяному насосу.

В последующих экспериментах команда изучала, как функционирование эпителия может измениться в случае болезни. Они испытали то же устройство, используя эпителиальные клетки почек пациентов с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек (АДПБП  - наследственное заболевание с формированием заполненных жидкостью кист).

Оказалось, что по сравнению со здоровыми клетками больные клетки эпителия перекачивали жидкость в противоположном направлении. Таким образом, с изменением профиля давления менялась форма почечных лоханок, что вероятно сыграло важную роль в форировании кист.

Исследователи также проверили работу "искусственной почки" на действие толваптана (lat Tolvaptan) - препарата, используемого для замедления прогрессии АДПКД. Ученые обнаружили, что данный селективный антогонист заставляет клетки снижать мощность потока и градиент давления, тем самым замедляя процессы формирование кист.

По мнению разработчиков, это исследование позволит открыть новые перспективные препараты или методы терапии, а само устройство может найти применение в качестве экспериментального инструмента для диагностики АДПБП и других заболеваний почек и прочих внутренних органов.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

анонсы и реклама
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
RTX 3080 уже дешевле чем ты думаешь
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

Источники: Университет Джона Хопкинса, Jornal Nature Communications, Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
(https://www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/tolvaptan) 
(https://www.nature.com/articles/s41467-022-29988-w) 
(https://hub.jhu.edu/2022/05/18/study-kidney-cells-pump-blood/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#бионасосы #почки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
48
В белорусском офисе Wargaming идут массовые увольнения сотрудников
15
Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
10
Западные эксперты сообщили о массовом исходе из России майнеров добывающих Биткоины
22
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
Руководство AMD считает, что видеокарты Radeon превосходят NVIDIA до 100% по показателю FPS/Вт/$
12
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
105
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
141
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
29
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
81
В магазинах РФ прошло очередное снижение цен на видеокарты
7
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
11
Тираж ролевого боевика Final Fantasy XV превысил отметку в 10 миллионов копий
1
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
2
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
10
«Берешь меньше денег и тебе помогут с резюме» — сотрудники Wargaming рассказали, что происходит сейчас в компании
2
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
26
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
Бюджетные процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
7
Боевым кораблям США запретили разгоняться выше 15 узлов из-за трещин в корпусах
5

Популярные статьи

Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
119
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
20
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
5
История игр про выживание
4
10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
11
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
16

Сейчас обсуждают

coo1erman
10:22
Сифилиса на тебя не хватает, чтоб у тебя нос отсох.
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
Игорь Виниченко
10:19
Почему?
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
Alexshanghai
10:18
Руские - фашисты. Нелюди, просто варвары. Этим всё сказано.
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
felsher 03
10:18
Имхо, на 4/8 можно сидеть пока видюхи ниже рекомендованных цен не станут. Смысл его менять для простого пользователя сомнителен.))
10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
sidoshii
10:16
Рашисты же украли украинскую пшеницу ))) теперь помогут вывезти ? ))))
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
RED
10:16
Да, я именно это и имею в виду. Кто-то заработал на этом и смысла сейчас отдавать что-либо нет. Проект все равно мертв.
В сообществе Luna запущено голосование, на котором решится будущее проекта
Игорь Виниченко
10:15
И что всу с ракетниц ход битвы переломят? Как ракетницы помогут, там стрелять в упор нужно, это каждый второй труп.
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
Антон Васильев
10:15
али уведомлял об увеличении сроков до 2мес
10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
sidoshii
10:13
Сидим и дальше на 6700 к ждем новую рязань )..
10 лучших процессоров для игровых ПК в мае 2022 года — от бюджетных до топовых
Владимир Яковлев
10:13
Рядовому гражданину эти процессоры нафиг не нужны. Есть камни гораздо дешевле для повседневных задач и игр.
Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем