Новая гибридная яхта сочетает в себе аэронавтику и парусный спорт, при этом она способна приземляться на сушу с помощью набора стоек, которые выдвигаются из ее корпуса

Другая 3070 за 80 тр - пора брать

Другая 3070 за 80 тр - пора брать

Путешествие по морю полно захватывающих приключений, однако, находясь на яхте, вы лишаетесь возможности лицезреть более 29 процентов нашего мира. (Доля суши планеты - 29,1 %, остальная часть поверхности занята Мировым океаном)

реклама

Source: AirYacht

Швейцарская компания AirYacht решила присоединить свой корабль к огромному дирижаблю, наполненному гелием, и совершить прогулочный круиз по небесным просторам.

Ранее СМИ уже рассказывали о летающем катамаране с аналогичным названием Air Yacht, однако этот экземпляр является гибридным транспортным средством.

Разработанный двумя опытными инженерами, Гийомом Ходде и Матье Озанном, которых объединяет тяга к полетам, гибридный аппарат AirYacht сочетает в себе функции летательного аппарата и парусного судна. Конструкция транспортного средства разрабатывалась французским яхтенным дизайнером Франком Дарне.

AirYacht состоит из двух частей: наполненного гелием дирижабля и роскошной яхты обтекаемой формы, закрепленной непосредственно под аэростатом.

В полете яхта будет выполнять функцию гондолы. Для морских путешествий яхту спускают на воду на тросах и отсоединяют от аэростата. Когда же наступает время воздушных прогулок, процесс происходит в обратном порядке.

Source: AirYacht

AirYacht будет использовать в качестве летательного аппарата самый большой жесткий дирижабль, который когда-либо появлялся на Земле, длиной 656 футов (200 метров) и высотой 164 фута (50 метров). Дирижабль будет приводиться в движение воздушно-гелиевой силовой установкой, что позволит существенно снизить затраты энергии на воздушные прогулки, обеспечивая при этом скорость до 50 узлов (57 миль/час или 91 км/час). Сама же яхта будет приводиться в движение с помощью другого экологичного источника энергии - электрической силовой установки.

Однако новая яхта сможет не только летать по воздуху и плавать по морям. С помощью специальных механизмов её можно будет приземлить практически в любой точке нашей планеты. При этом она практически не окажет какого-либо негативного влияния на посещаемые места, так как не требует наземной инфраструктуры.

Площадь жилых помещений этого роскошной судна будет составлять 750 квадратных метров, а площадь открытых террас - 350 м2. Трехэтажная яхта будет иметь длину 52 метра, ширину 12 метров, высоту 11 метров и будет насчитывать от пяти до шести кают. Наряду с 12 пассажирами и тремя членами летного экипажа, на яхте также сможет расположиться обслуживающий персонал из 12 человек.

Внутреннее пространство роскошной яхты включает в себя тренажерный зал, сауну и бассейн.

"AirYacht - это прорыв"

Что касается ультра-эксклюзивной индустрии суперяхт, AirYacht - это прорыв, заявил инженер AirYacht Ходде в интервью интернет изданию Interesting Engineering. "Расход топлива наших первых моделей будет в 10-50 раз ниже, чем у эквивалентных 60-метровых супер-яхт. Более того, для строительства нашего варианта потребуется в пять раз меньше материалов, чем для создания такого же морского аналога. Это несомненный прорыв", - добавил он.

Инженер сообщил, что AirYacht планирует реализовать новый вид путешествий - воздушный круиз. Он заявил, что их технология создана не для перемещений из пункта А в пункт Б, а для отдыха, морских прогулок, осмотра достопримечательностей и круизов.

Ходде заявил, что, по его мнению, все отрасли промышленности должны сыграть свою роль в энергетической трансформации, и добавил: "То же самое касается и индустрии роскоши. Люди участвуют в энергетическом переходе, меняя свои автомобили с двигателями внутреннего сгорания на EV. То же самое и в сегменте роскоши: Ferrari тоже перейдет на электромобили!".

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули Цены 3070 идут к 70 тр - смотри Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -25% от цены 3060 - криптозима торжествует 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 Ti дешевле 100 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

Заказы на AirYacht уже открыты, а первая поставка запланирована на конец 2026 года.