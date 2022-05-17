Исследователи NUS перерабатывают листья ананаса и сахарного тростника в экономичные поглотители жира

Примерно пару лет назад мы впервые узнали о впитывающем гидрогеле, изготовленном из переработанных ананасовых листьев. И вот теперь несколько ученых, участвовавших в этом проекте, утверждают, что ананасовые листья можно использовать для абсорбции вредных жиров из недавно употребленных продуктов питания прямо из нашего пищеварительного тракта.

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Ведущие ученые Хай Дуонг (слева) и Фан Тоана Тханг с капсулами и хлопьями, содержащими порошок ананасовых листьев. National University of Singapore

В рамках нового исследования, проведенного под руководством профессоров Хай Дуонга и Фан Тоана Тханга, ученые из National University of Singapore высушили и измельчили листья ананаса, полученные в качестве отходов сельского хозяйства.

Получившийся порошок был протестирован в лабораторных условиях, имитирующих кислую среду пищеварительного тракта человека. В результате выяснилось, что 1 грамм такой субстанции способен поглотить 45,1 грамма (1,6 унции) переработанных жиров. Для удобства приема препарата часть порошка была инкапсулирована, а часть спрессована в виде тонких хлопьев.

"После употребления капсулы или хлопья впитывает жировую субстанцию (например, жиры животного происхождения) и образуют комочки клетчатки, покрытые жиром", - говорит Фан Тоана Тханг. "Затем такие сгустки выводятся из пищеварительной системы естественным путем в течение одного-трех дней".

Если эти капсулы или хлопья-крекеры превратятся в коммерческий продукт, их можно будет употреблять вместе с продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров, хотя, конечно, не стоит употреблять их в огромных количествах. National University of Singapore

Конечно, благодаря своим удивительным механическим свойствам препарат из листьев ананаса прекрасно справляется с поставленной задачей, однако продолжая совершенствовать технологию, ученые выяснили, что для этой цели можно использовать и другие виды сельскохозяйственных отходов с высоким содержанием целлюлозы - например, мякоть листьев сахарного тростника.





Тем не менее, для того чтобы выяснить, насколько эффективен порошок в пищеварительном тракте человека, необходимо провести дополнительные клинические испытания. В настоящее время университет ищет коммерческих партнеров для дальнейшего развития технологии.

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Источники: National University of Singapore (NUS)

(https://news.nus.edu.sg/upcycling-pineapple-leaves-into-eco-aerogels/)

(https://news.nus.edu.sg/nus-researchers-upcycle-pineapple-leaves-into-low-cost-fat-trappers/)