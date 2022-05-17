Строительство 319 метрового Waldorf Astoria Miami должно начаться в середине 2022 года и завершиться в 2026 году

В Майами планируется строительство самого высокого небоскреба - Waldorf Astoria Miami. Выполненное в форме девяти сложенных стеклянных кубов и достигающее впечатляющей высоты 1 049 футов (319 метров), это поражающие воображение здание будет состоять из отеля и роскошных резиденций, предлагая шикарны удобства и великолепный вид на Бискейнский залив.

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Строительство Waldorf Astoria Miami должно начаться в середине 2022 года и завершиться в 2026 году. Waldorf Astoria Miami

Помимо того, что Waldorf Astoria Miami станет самой высокой башней Майами, он также станет первым в городе сверхвысоким небоскребом, представляющим собой сооружение высотой более 300 метров.

Отель Waldorf Astoria Miami будет расположен по адресу 300 Biscayne Boulevard и будет иметь вид на знаменитый Бискейнский залив. Waldorf Astoria Miami

Здание будет состоять из 100 этажей, а его внешний вид, напоминающий сдвинутые стеклянные кубы, будет навевать мысли о ныне заброшенном проекте компании BIG "Two World Trade Center". В нижнем кубе будет располагаться вестибюль и отель Waldorf Astoria, а на верхних этажах - 360 жилых помещений, стоимость которых будет начинаться от 1 миллиона долларов США и, несомненно, будет значительно увеличиваться в зависимости от расположения и размера апартаментов. Самый верхний куб будет отдан исключительно под пентхаусы, в то время как шикарные удобства будут расположены по всем этажам здания.

Waldorf Astoria Miami достигнет максимальной высоты 1 049 футов (319 метров) и будет иметь форму девяти сложенных стеклянных кубов. Waldorf Astoria Miami

"В число знаковых помещений войдут Аллея павлинов, специализированный ресторан, внутренние и внешние пространства для проведения торжественных мероприятий, конференц-залы и залы заседаний, бассейн выполненные в курортном стиле с персональными беседками и каютами, а также спа-салоны и фитнес-центры", - рассказывает команда разработчиков Waldorf Astoria Miami. "Удобства для жильцов будут включать лобби и гостиную класса люкс, где будут проводиться дегустации и частные вечеринки, бильярдную, детский клуб и частную площадку у бассейна. Резиденции будут оснащены новейшими технологиями "умного дома" с индивидуальным мобильным приложением для доступа к консьерж-сервису. В приложении будет представлено полное меню всевозможных сервисов, включая бронирование ресторанов, круглосуточное обслуживание номеров, спа- и фитнес-процедуры, резервирование автомобилей для гостей, доступ к услугам парковщика, служба доставки посылок и услуги по выгулу собак".

Стоимость апартаментов Waldorf Astoria Miami стартует от 1 миллиона долларов США. Waldorf Astoria Miami

Waldorf Astoria Miami будет располагаться по адресу 300 Biscayne Boulevard и будет спроектирован Sieger Suarez Architects в сотрудничестве с Carlos Ott. Дизайном интерьера займется студия Bamo. Проект разрабатывается компанией PMG совместно с Greybrook Realty Partners, Mohari Hospitality, S2 Development и владельцем отеля Hilton. Строительство должно начаться в середине 2022 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

Над дизайном интерьера Waldorf Astoria Miami работала компания Bamo. Waldorf Astoria Miami

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Источники: Waldorf Astoria Residences Miami, Wired.com

(https://www.waldorfresidencesmiami.com/)

(https://www.wired.com/2015/06/bjarke-ingels-design-two-world-trade-center/)