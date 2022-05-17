У пожилых людей, принимающих антибиотики, более чем в два раза выше риск развития воспалительных заболеваний кишечника

Два новых исследования в очередной раз подтвердили необходимость разумного использования антибиотиков. Одно исследование показало, что антибиотики могут повышать риск грибковых инфекций, вызывая дефекты в деятельности иммунной системы в кишечнике, а другое свидетельствует о том, что интенсивное употребление антибиотиков в пожилом возрасте связано с более высокими показателями воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона.

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У пожилых людей, принимающих антибиотики, более чем в два раза выше риск развития воспалительных заболеваний кишечника. Depositphoto

Несмотря на то, что большое внимание справедливо уделяется растущей проблеме устойчивых к антибиотикам бактерий, это не единственная причина, по которой мы должны с осторожностью принимать эти широко распространенные препараты. Два новых исследования являются убедительным напоминанием о том, что антибиотики не являются безобидными лекарствами и должны приниматься только в случае необходимости.

Первое исследование - международное сотрудничество исследователей из США и Великобритании - было направлено на то, чтобы понять, почему у людей, находящихся в больнице и получающих лечение антибиотиками, чаще возникают грибковые инфекции. В центре внимания была особо опасная грибковая инфекция, известная как инвазивный кандидоз.

Возможно, многим людям знакомот такое заболевание как молочница - распространенная дрожжевая инфекция. Она вызывается грибком, называемым кандидой. Как правило, эти инфекции носят поверхностный характер, но у некоторых людей они могут попасть в кровь, что приводит к инвазивному кандидозу.

Существует гипотеза, что антибиотики могут повышать риск инвазивного кандидоза через кишечник. Но до сих пор не было ясно, как именно может развиваться этот процесс.

В ходе серии лабораторных испытаний на животных новое исследование впервые подтвердило, что прием антибиотиков действительно усугубляет грибковую инфекцию. После приема антибиотиков развитие грибковой инфекции в кишечнике значительно активизировалось, но до сих пор было неясно, отчего именно заболевали животные.

Исследователи обнаружили, что применение антибиотиков вызывает аномальный иммунный ответ, позволяя бактериям из кишечника проникать в кровь. В результате животные одновременно страдали и от бактериальной, и от грибковой инфекции.

"Пытаясь понять, как антибиотики вызывают дефектный противогрибковый ответ, мы проанализировали иммунные клетки кишечника", - объясняет ведущий автор исследования Ребекка Драммонд в статье для The Conversation. "Иммунные клетки в кишечнике вырабатывают небольшие белки, называемые цитокинами, которые служат сигналом для других клеток. Мы обнаружили, что антибиотики снижают количество этих цитокинов, что, по нашему мнению, является одной из причин того, что мыши, получавшие антибиотики, не могли контролировать грибковую инфекцию или остановить бактерии от размножения".

Впоследствии выяснилось, что лечение мышей цитокинами, повышающими иммунитет, может нейтрализовать вред антибиотиков. Этот вывод указывает потенциальную возможность лечения тех, кто подвержен высокому риску грибковых инфекций, но по тем или иным причинам не переносит противомикробные препараты.

"Мы знали, что антибиотики ухудшают течение грибковых инфекций, но открытие того, что бактериальные сопутствующие инфекции также могут развиваться в результате такого вмешательства, было удивительным", - сказал Драммонд. "Эти факторы могут привести к сложной клинической ситуации - и, понимая эти основные причины, врачи смогут эффективнее лечить таких пациентов".

Второе исследование, результаты которого еще не опубликованы в рецензируемом журнале, но будут представлены на предстоящей конференции Digestive Disease Week, выявило значительную корреляцию между употреблением антибиотиков и развитием воспалительных заболеваний кишечника у людей старше 60 лет.

"Мы считаем, что у пожилых людей факторы окружающей среды имеют большее значение, чем генетика", - сказал ведущий исследователь Адам Фей из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета. "Когда вы смотрите на молодых пациентов с новыми диагнозами болезни Крона и язвенного колита, у них, как правило, имеется сильный семейный анамнез. Однако среди пожилых людей такого не наблюдается, так что это что-то связанное с окружающей средой".

Для изучения потенциальной связи между употреблением антибиотиков и развитием воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) исследователи изучили почти 20-летние данные медицинских карт более чем двух миллионов пациентов в возрасте от 60 до 90 лет.

Исследование выявило четкую корреляцию между риском развития ВЗК и употреблением антибиотиков. Так, один курс антибиотиков повышал риск развития ВЗК в течение пяти лет на 27 процентов; два курса - на 55 процентов; три курса - на 67 процентов; четыре курса - на 96 процентов; а пять и более курсов повышали риск развития IBD на 236 процентов.

Эта связь была характерна для большинства антимикробных препаратов, при это максимальный риск наблюдался в первые один-два года после начала терапии.

Тем не менее, Фэй ясно дает понять, что эти результаты не означают, что люди должны полностью воздерживаться от приема антибиотиков. Если вам необходимы эти важнейшие препараты для лечения инфекций, то их не следует избегать, считает Фэй. Однако она советует врачам проявлять чуть больше осторожности при назначении этих препаратов при отсутствии явной инфекции особенно для пожилых пациентов.

" Контроль за применением антибиотиков очень важен, но избегать антибиотиков любой ценой - тоже не лучший выход", - говорит Фэй. "Если вы не уверены в том, что лечите, я бы проявляла осторожность. Если пациенты поступают с явными инфекциями, и им нужны антибиотики, не следует отказываться от них из-за полученных результатов".

Исследование грибковых антибиотиков было опубликовано в журнале Cell Host & Microbe.

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Источники: University of Birmingham, American Gastroenterological Association (AGA)

(https://www.eurekalert.org/news-releases/952254)

(https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(22)00219-0)

(https://www.birmingham.ac.uk/news/2022/antibiotics-can-lead-to-fungal-infection-because-of-disruption-to-the-guts-immune-system)