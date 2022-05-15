Одна из таких теорий утверждает, что миллиардер устанавливает в вакцины микрочипы слежения

В интервью известному американскому журналисту Андерсону Куперу, на CNN в пятницу Билл Гейтс сказал, что было бы "трагично", если бы конспирологические теории вокруг его персоны останавливали людей от вакцинации. В частности, он высказался по поводу слухов о том, что через вакцинацию в людей вживляются чипы слежения.

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Bill Gates.Alamy/Reuters

Нелепые предположения о тайном сговоре

"Я не знаю, почему некоторое думают, что мне интересно знать местонахождение людей ( я до сих пор смеюсь над этим), но если это удерживает людей от вакцинации, то это большая трагедия", - сказал Гейтс.

Филантроп добавил, что теории заговора "очень забавны" и что люди могут купиться на "простенькие объяснения", вроде заявлений о том, что вакцины были созданы только ради прибыли, а не попытаться вникнуть в науку, стоящую за сложным и быстрым созданием вакцин против COVID-19.

Гейтс также дал понять, что он ни в коем случае не пытается нажиться на разработках вакцин.

" Мы выделили на разработку вакцин миллиарды долларов и спасли миллионы жизней. Если вы это как-то переиначите и скажете, что нет ничего подобного, мол, мы пытаемся заработать на вакцинах, а не пытаемся спасти жизни, то это и станет той самой популярной теорией заговора", - заявил он.

Низкий уровень вакцинации

Гейтс добавил, что в США " уровень массовой вакцинации по-прежнему ниже, чем во многих других странах", и что властям необходимо найти способ убедить людей, которые все еще сомневаются в важности иммунизации.

"Готовы ли они к этому? Ведь это пойдет всем только на пользу, поэтому я очень удивлен, что в США это было настолько сложным, и, знаете в какой-то степени даже политическим делом", - отметил Гейтс.

В феврале 2022 года Гейтс написал в блоге сообщение, в котором сказал: "Я верю, что COVID-19 может стать последней пандемией". Вскоре вслед за этим сообщением последовала книга на ту же тему, которая вселяет надежду, что человечество, (по крайней в ближайшее время), не столкнется с такими тяжелыми испытаниями.

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Источники: Cable News Network - CNN

(https://edition.cnn.com/videos/health/2022/05/14/bill-gates-ac360-intv-covid-vaccine-sots-vpx.cnn/video/playlists/top-news-videos/)