Объединенное управление Пентагона по борьбе с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами завершило испытания мощной микроволновой технологии Epirus. В докладе издания Defense News, опубликованном в минувшую среду, утверждается, что эта система способна вывести из строя несколько целей одновременно.
реклама
Испытания излучения эффектора
Пентагон не впервые демонстрирует эту технологию. Весной и осенью прошлого года под эгидой минобороны США было проведено два подобных эксперимента. Последнее испытание продолжалось на протяжении нескольких недель с 4 по 22 апреля на полигоне Юма, штат Аризона.
"В течение первой недели мы главным образом проверяли, насколько хорошо эффектор излучает мощные микроволны", - рассказывает Михаэль Ди Дженаро, командир экспериментальной группы отдела снабжения и ресурсного обеспечения JCO, во время встречи с представителями массмедиа 11 мая.
"В первую очередь учитывалась зона поражения атакуемых целей и время, необходимое для их сдерживания или уничтожения".
Далее он добавил, что система Epirus успешно справилась с возложенными на нее задачами и "смогла поразить цели на расстояниях, характерных для существующих технологий, а в будущем она имеет все шансы стать еще эффективнее".
Противодействие малогабаритным беспилотным летательным аппаратам
Кроме того, специалисты оборонного ведомства изучали технологии, способные противостоять малоразмерным автоматическим летательным аппаратам (UAS). Из представленных на конкурс двадцати пяти проектов БПЛА было отобрано пять. В это число вошли разработки таких компаний как Anduril Industries, Black Sage, CACI (California Analysis Center, Inc), Rafael Systems Global Sustainment и SAIC (Science Applications International Corporation).
"В нашем распоряжении было пять очень сложных концепций", - сказал Ди Дженаро. "Каждая из них включала в себя множество различных компонентов для обнаружения, идентификации, отслеживания и поражения. Мы провели серию испытаний с каждым из них по отдельности, а затем в составе целой системы. Кульминацией испытаний стал сценарий "Защита передовой военной базы".
Как заявили военные, в результате учений была получена важная информация, которая в ближайшее время будет доведена до сведения главы Пентагона.
Осенью прошлого года ведущие учёные Российской академии наук (РАН) заявили, что микроволновое оружие, разработанное в одном из военных институтов страны способно вывести из строя электронику боевых беспилотных дронов Bayraktar.
Источники: Defense News, Gazeta.ru
(https://www.defensenews.com/unmanned/2022/05/11/pentagon-tests-high-power-microwave-systems-against-drones/)
(https://www.defensenews.com/unmanned/2020/11/04/heres-how-the-pentagon-will-test-industrys-counter-drone-tech-for-an-enduring-capability/)
(https://www.gazeta.ru/science/2021/11/03_a_14167171.shtml)