Ученые разработали беспроводную имплантируемую сосудистую электронику без аккумуляторов с напечатанными мягкими датчиками для мультиплексного измерения гемодинамики.

Стенты спасают жизни людей с сосудистыми патологиями, раскрывая сужающиеся кровеносные протоки. Однако новое экспериментальное устройство обладает гораздо большими возможностями, передавая данные о кровотоке на внешний компьютер или мобильное устройство.

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Этот умный стент может непрерывно контролировать артериальное давление, пульс и кровоток.Технологический институт Джорджии

Имплантат разработан группой специалистов Технологического института Джорджии под руководством доцента Вун-Хонг Йео.

Он изготовлен из нескольких биосовместимых материалов и включает в себя напечатанные аэрозольной струей мягкие емкостные датчики, а также проводящие петли, которые служат в качестве антенны. При этом в нем нет батареи, которую необходимо заряжать или менять.

Как и обычный артериальный стент, устройство может быть установлено хирургическим путем и расправлено внутри поврежденного кровеносного сосуда, удерживая его в раскрытом состоянии для поддержания здорового кровотока.

Кроме того, в рамках технологии, известной как индуктивная связь, внешние магнитные поля взаимодействуют с устройством посредством беспроводной передачи энергии, обеспечивая его временное питание. Сенсоры катетера измеряют показатели кровотока и передают их в виде радиосигнала. Такой сигнал можно уловить и расшифровать, получив в реальном времени полную картину о состоянии нашей кровеносной системы.

Вун-Хонг Йео и его исследовательская группа разработали новую беспроводную электронную систему мониторинга сосудов - "умный стент". Технологический институт Джорджии

"Эта электронная система предназначена для беспроводной передачи гемодинамической информации, включая артериальное давление, пульс и кровоток, на внешнюю систему сбора данных, при этом она очень маленькая и тонкая, поэтому мы можем использовать катетер для ее доставки в любое место внутри тела", - говорит Йео. "У этого устройства припасено еще много трюков в рукаве".

В рамках проведенных испытаний было установлено, что после размещения устройства в подвздошной артерии кролика данные передавались с достаточно высокой точностью. Прибор был способен передавать информацию на расстояние до 3,5 см (1,4 дюйма) по кровеносной системе и 5,5 см (2,2 дюйма) по воздуху. Ученые считают, что по мере дальнейшего развития технологии эти показатели будут значительно улучшены.

Исследование описано в статье, которая недавно была опубликована в журнале Science Advances.

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Источник: Технологический институт Джорджии, Journal Science Advances

(https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm1175)

(https://research.gatech.edu/georgia-tech-researchers-develop-wireless-implantable-vascular-monitoring-system)