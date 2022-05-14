Стенты спасают жизни людей с сосудистыми патологиями, раскрывая сужающиеся кровеносные протоки. Однако новое экспериментальное устройство обладает гораздо большими возможностями, передавая данные о кровотоке на внешний компьютер или мобильное устройство.
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Имплантат разработан группой специалистов Технологического института Джорджии под руководством доцента Вун-Хонг Йео.
Он изготовлен из нескольких биосовместимых материалов и включает в себя напечатанные аэрозольной струей мягкие емкостные датчики, а также проводящие петли, которые служат в качестве антенны. При этом в нем нет батареи, которую необходимо заряжать или менять.
Как и обычный артериальный стент, устройство может быть установлено хирургическим путем и расправлено внутри поврежденного кровеносного сосуда, удерживая его в раскрытом состоянии для поддержания здорового кровотока.
Кроме того, в рамках технологии, известной как индуктивная связь, внешние магнитные поля взаимодействуют с устройством посредством беспроводной передачи энергии, обеспечивая его временное питание. Сенсоры катетера измеряют показатели кровотока и передают их в виде радиосигнала. Такой сигнал можно уловить и расшифровать, получив в реальном времени полную картину о состоянии нашей кровеносной системы.
"Эта электронная система предназначена для беспроводной передачи гемодинамической информации, включая артериальное давление, пульс и кровоток, на внешнюю систему сбора данных, при этом она очень маленькая и тонкая, поэтому мы можем использовать катетер для ее доставки в любое место внутри тела", - говорит Йео. "У этого устройства припасено еще много трюков в рукаве".
В рамках проведенных испытаний было установлено, что после размещения устройства в подвздошной артерии кролика данные передавались с достаточно высокой точностью. Прибор был способен передавать информацию на расстояние до 3,5 см (1,4 дюйма) по кровеносной системе и 5,5 см (2,2 дюйма) по воздуху. Ученые считают, что по мере дальнейшего развития технологии эти показатели будут значительно улучшены.
Исследование описано в статье, которая недавно была опубликована в журнале Science Advances.
Источник: Технологический институт Джорджии, Journal Science Advances
(https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm1175)
(https://research.gatech.edu/georgia-tech-researchers-develop-wireless-implantable-vascular-monitoring-system)