Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые из Сингапура с помощью бактерий разработали экологичный цемент из карбидного шлама и мочевины
Мочевина, бактерии и кальций: экологически чистый и простой рецепт биоцемента
анонсы и реклама
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf

Производство традиционного портландцемента является одним из основных источников выбросов парниковых газов, поскольку его ингредиенты приходится нагревать до очень высоких температур. Однако это не относится к новому биоцементу, в составе которого также используются отходы производства.

реклама

 Доктор Ву Шифан (слева) и профессор Чу Цзянь с образцами биоцемента. Наньянский технологический университет

Разработанный в сингапурском Наньянгском технологическом университете биоцемент состоит из двух основных веществ - промышленного карбидного шлама, который является побочным продуктом при производстве ацетиленового газа, и мочевины, получаемой из мочи млекопитающих, включая людей, коров и свиней.

Первоначально шламы обрабатываются кислотой, в результате чего из них выделяется растворимые ионы кальция. Далее к кальцию добавляется мочевина, в результате чего образуется цементирующий раствор. В этот раствор добавляются специальные бактерии, которые расщепляют мочевину с образованием карбонатных ионов.

В следующем процессе, называемом "микробно-индуцированным осаждением кальцита", карбонатные ионы CO3 вступают в реакцию с растворимыми ионами кальция Ca, образуя твердый, прочный карбонат кальция CaCO3. Когда в процессе реакции данная смесь соединяется с песком или глиной, карбонат кальция связывает частицы между собой заполняя пространство между ними.

Древняя статуя руки Будды, до и после реконструкции с помощью биоцемента. Наньянский технологический университет

В результате получается прочный материала, который устойчив к просачиванию воды. Его цвет соответствует цвету исходного песка или грунта. Более того, весь процесс производства происходит при комнатной температуре.

Возможные области применения биоцемента включают укрепление грунта на строительных площадках, уменьшение эрозии пляжей (за счет образования твердого панциря поверх песка) и строительство пресноводных водохранилищ. Материал уже успешно использовался для заполнения трещин и восстановления поврежденных фрагментов каменных памятников.

Статья об исследовании, которым руководят профессор Чу Цзянь и доктор Янг Янг, была недавно опубликована в журнале Journal of Environmental Chemical Engineering.

Источники: Наньянский технологический университет, Journal of Environmental Chemical Engineering

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
-40% на 12700F в Ситилинке
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-30% на i3 12100 в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

(https://www3.ntu.edu.sg/CorpComms2/research%20papers/Biocement.pdf) (https://www.ntu.edu.sg/news/detail/urine-bacteria-and-calcium-a-green-and-simple-recipe-for-biocement)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мочевина #шлам #экологичный цемент
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в РФ пошли вниз после падения курса Эфира до $1900 – GeForce RTX 3050 стоит 46 000р
23
Sony зарегистрировала новую модель PlayStation 5
4
Стейблкоин Tether (USDT) пошёл вниз вслед за рынком криптовалют – 12 мая курс опускался до $0.94
9
Биткоин обвалился ниже $27 000 – криптозима рядом, а индекс доверия на уровне «чрезвычайного страха»
16
Криптовалюта Luna за последние 3 дня потеряла 99,97%
7
Майнинг на видеокартах в РФ перестал быть прибыльным в ходе резкого падения курса Эфира 12.05.2022г
5
Google заблокировала в РФ обновление и установку мобильного браузера Chrome – рабочий способ обхода
14
Биткоин рухнул до 27 000 долларов – криптоинвесторы теряют деньги
97
В сети обсуждают новую карту GTA 6, превосходящую по размерам карту GTA 5 в 3 раза
3
Apple уступила первое место в мире по рыночной капитализации впервые с 2020 года
3
«AMD добилась немыслимого» — появился первый обзор технологии масштабирования FSR 2.0
14
Легендарная Heroes of Might and Magic 3 получила наследницу в виде пошагового РПГ Songs of Conquest
7
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
193
Meta приостанавливает работу над своей виртуальной реальностью
10
Процессоры дешевеют в РФ на фоне стабилизации курса рубля – Core i7-11700K скинул 30% за месяц
8
Как торговые сети РФ манипулируют ценами на ПК – игра с курсом рубля на фоне борьбы с дефицитом
5
В магазины РФ возвращаются видеокарты по доступным ценам
33
Учёные из Кембриджа обнаружили стрессовый механизм, позволяющий обратить вспять симптомы нейродегенеративных заболеваний
1
Держатели Биткоина массово выводят криптовалюту в доллары – за 12 мая в фиат ушло $200 млрд
5
В сети обнаружен настольный процессор Ryzen 7000 с частотой 5.2 ГГц и скоростной графикой RDNA 2
5

Популярные статьи

Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
30
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
99
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
72
Разборка, обзор и разгон китайских переходников HDMI/DP -> VGA
23
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
17
XCOM: Chimera Squad: поворот не туда
3
О самых внушительных зданиях в играх
7
Дед Снегур и Отморозочка - сравниваем Thermalright Frost Spirit 140 и Thermalright Frost Commander 140
19
Как драйвер NVIDIA вводит в заблуждение при создании пользовательских разрешений
3
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Виктор Бояринцев
03:25
Чета не понял а в 3дмарке сколько попугаев дает? Тьфу блин в 2000х застрял - Хешрейт какой?
Как и почему упал стейблкоин UST и монета LUNA. Анализ рынка от Prometheus
nukemall
03:23
Были ещё 1810ВМ86 - аналог 8086 и 1810ВМ86М, странная разработка которая в сочетании со специальной микросхемой контроллера памяти и программным эмулятором изображала из себя 80286 в ЕС-1842(быстродей...
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
Rey.B.
03:08
Для начала LUNA это "защитный дериватив" для UST/erra. Это совершенно стандартная схема для финансовых рынков! Когда можно купить актив, и купить страховку на случай его падения. Здесь, два в одном....
Как и почему упал стейблкоин UST и монета LUNA. Анализ рынка от Prometheus
Владимир
03:01
Как бы небыл велик мир очередной гта, он всеравно станет родным и будит вызубрен до дыр)). Это вам не джаст коуст без души)) хотя первая часть была кайфовая.
В сети обсуждают новую карту GTA 6, превосходящую по размерам карту GTA 5 в 3 раза
Arcane Sorcerer
03:00
Лол, сдул с канала в телеге и думаешь, что ты типо умный? Иди деньги зарабатывай, а не копипасти.
Как и почему упал стейблкоин UST и монета LUNA. Анализ рынка от Prometheus
VRoman
02:54
Теперь всё то же простым русским языком
Как и почему упал стейблкоин UST и монета LUNA. Анализ рынка от Prometheus
Андрей Маликов
02:28
"220 тысяч рублей), но не исключено, что уже через несколько часов все доступные видеокарты будут раскуплены." Готовься писать гайды как намайнить Жратвы в 2023г, в поле, на огороде, на балконе, разв...
GeForce RTX 3090 Ti появилась в российской рознице – суперфлагман по цене обычной GeForce RTX 3090
A224
02:24
да уж. на интел одни надежды. хотя может китайцы чонить слепят. у них же есть какие-то свои видеокарты ))
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
Юрий Соколов
02:24
а раптореум почти не упал
Криптовалюта Luna за последние 3 дня потеряла 99,97%
LifeX
02:22
Андрей, похоже, прав - у вас, судя по всему, Foxconn (первое фото ваше, второе из интернета с Asrock Z690 Extreme). На сокете виден логотип FC. Видимо у вас заглушка не от вашей платы, ну или Asrock с...
Изгиб крышки и текстолита на примере i5 12400. Проверяем на практике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем