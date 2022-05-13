Полностью электрический гидроплан нового поколения REGENT Monarch, рассчитанный на 100 пассажиров, должен поступить в коммерческую эксплуатацию к 2028 году.

Еще в ноябре 2019 года сообщалось, что электрические самолеты становятся все более популярным видом транспорта. Затем, в сентябре 2021 года, компания Rolls-Royce совершила первый полет своего полностью электрического самолета, а уже в ноябре 2021 года компания Wright Electric представила полностью электрический концепт летательного аппарата, способного перевозить до 100 человек.

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Полностью электрический гидроплан нового поколения REGENT Monarch, рассчитанный на 100 пассажиров, должен поступить в коммерческую эксплуатацию к 2028 году.

И вот теперь появилась новая информация о том, что Hawaiian Airlines объединила усилия с аэрокосмической и судостроительной компанией REGENT для создания первоначального дизайна полностью электрического гидросамолета следующего поколения. В пресс-релизе компании, опубликованном в среду, говорится, что новому летательному аппарату присвоено кодовое название Monarch и он будет рассчитан на перевозку примерно 100 пассажиров.

Инновационный межостровной транспорт

Благодаря инициативе Hawaiian Airlines REGENT стала первым в США партнером по разработкам проекта Monarch. Планируется, что это инновационное транспортное средство поступит в коммерческую эксплуатацию к 2028 году.

"Инновационные межостровные перевозки являются основой нашего бизнеса с 1929 года, когда мы заменили пароходы на самолеты. Мы рады стать ранним инвестором компании REGENT и принять участие в разработке их самого большого гидросамолета - летательного аппарата с огромным потенциалом для Гавайских островов", - сказал Ави Маннис, директор по маркетингу и коммуникациям Hawaiian Airlines. "Мы надеемся на сотрудничество с REGENT для изучения технологий и инфраструктуры, необходимых для реализации нашего видения удобного, комфортного и экологичного межостровного транспорта".

Полностью электрический морской самолет — это транспортное средство с нулевым уровнем выбросов, которое после завершения строительства обеспечит надводные перевозки от порта до порта по стоимости, шуму и выбросам в атмосферу в разы меньше, чем существующие региональные виды транспорта, такие как самолеты и паромы.

Транспортные средства, разрабатываемые стартапом Regent, будут рассчитаны на 100 мест и станут альтернативой с меньшим уровнем выбросов, считает Hawaiian Airlines

Переломный момент в развитии устойчивого транспорта

"Seagliders станет переломным этапом для экологичного развития регионального транспортного сообщения в таких сообществах, как Гавайские острова. В рамках тесного сотрудничества с партнерами по разработке и стратегическому инвестированию, такими как Hawaiian Airlines, мы можем полностью раскрыть потенциал наших операторов и предложить своим потребителям транспортные решения с нулевым уровнем выбросов", - сказал Билли Талхаймер, генеральный директор REGENT

Данная инновация должна произвести революцию в области туризма на Гавайях и в первую очередь в области островных путешествий.

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Источники: Hawaiian Airlines, REGENT Craft, The Wall Street Journal

(https://www.regentcraft.com/news/regent-announces-a-strategic-investment-from-hawaiian-airlines)

(https://www.wsj.com/articles/hawaiian-holdings-places-bet-on-electric-seagliders-for-island-hopping-11652272200)