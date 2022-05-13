Если вы планируете перейти на вегетарианскую или веганскую диету вместе со своими детьми, вы должны знать, что ваши дети могут столкнуться с потерей веса, если их диета не будет тщательно проработана

На фоне растущих масштабов изменения климата и проблем, связанных со здоровьем, популярность веганства и вегетарианства набирает все большие обороты. Опрос, проведенный в январе 2022 года, показал, что более 10% взрослых американцев придерживаются вегетарианской диеты. В Канаде более двух миллионов человек относят себя к веганам, в то время как более трети населения Великобритании тоже готовы перейти на растительную диету.

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Vegetables, and meat, on forks.wildpixel / iStock

Однако многих родителей пугает вопрос, с которым они сталкиваются, когда их дети переходят на вегетарианскую диету: может ли полностью растительная пища обеспечить ребенка всеми необходимыми питательными веществами? На этот вопрос попыталась ответить группа ученых из клиники Святого Михаила в Торонто, Результаты данного эксперимента были недавно опубликованы в медицинском журнале "Педиатрия".

Дети-вегетарианцы и дети-мясоеды

Авторы проекта изучали данные о весе, уровне витамина D, индексе массы тела, росте, содержании железа и показателях холестерина у более 9000 детей в возрасте от шести до восьми лет в период с 2008 по 2019 годы. Все они вместе со своими родителями принимали участие в TARGet Kids! - исследовательской канадской программе, целью которой является совершенствование стратегий охраны здоровья детей с помощью различных научных проектов.

На основании информации о питании, полученной от родителей, ученые разделили детей на вегетарианцев и мясоедов и сравнили их физические показатели. Рассказывая о важности своего проекта, ведущий эксперт и врач-педиатр д-р Джонатан Магуайр отметил: " На протяжении последних 20 лет мы наблюдаем рост популярности растительных диет и изменение пищевой среды благодаря более широкому доступу к растительным альтернативам, однако в Канаде до сих пор не проводились исследования, посвященные результатам питания детей, придерживающихся вегетарианской диеты".

Анализ факторов (ИМТ, вес и т.д.), которые учитывались при сравнении роста участников, показал, что дети, придерживающиеся вегетарианской диеты, в целом имели аналогичные биохимические показатели, что и дети, употребляющие мясную пищу. В то же время было отмечено, что у детей-вегетарианцев более чем в два раза повышен риск недобора веса по сравнению с детьми-мясоедами такого же возраста.

В связи с этим родителям детей с недостаточным весом, но придерживающихся растительной пищи рекомендуется обращаться к медицинским специалистам для контроля роста и составления правильного плана питания. Автор исследования доктор Магуайр пишет: " Вегетарианская диета ассоциирована с более высокой вероятностью дефицита массы тела, что подчеркивает необходимость более тщательного планирования питания детей с индексом массы тела (ИМТ) ниже 18,5".

Рекомендации по результатам исследования

В отличие от мяса, которое в основном потребляется в виде рыбы, курицы, свинины или говядины, вегетарианские диеты могут быть различных типов. Например, некоторые фрукты и овощи, такие как грибы, орехи и малина, богаты железом. Такие продукты, как крупы, молоко, тофу и шпинат, являются хорошими источниками витамина D и белка. В то время как диета, состоящая в основном из овса, бананов, риса и пшеницы, содержит большое количество углеводов.

В недавнем исследовании, проведенном в больнице Святого Михаила, ничего не говорится о типе и качестве вегетарианской диеты, которую потребляли участники эксперимента. Поэтому для более детального сравнения качества питания детей вегетарианцев, веганов и мясоедов необходимо провести дополнительные более масштабные мероприятия.

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Источники: The Conversation, Journal Eurekalert

(https://www.eurekalert.org/news-releases/950983)

(https://www.statista.com/topics/3262/vegan-vegetarian-diets-in-canada/#dossierKeyfigures) (https://theconversation.com/1-in-10-americans-say-they-dont-eat-meat-a-growing-share-of-the-population-176948) (https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/25/no-meat-please-were-british-now-a-third-of-us-approve-of-vegan-diet)