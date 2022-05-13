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Учёные выяснили, что дети-вегетарианцы в два раза чаще имеют недостаточный вес, чем их сверстники, употребляющие мясо
Если вы планируете перейти на вегетарианскую или веганскую диету вместе со своими детьми, вы должны знать, что ваши дети могут столкнуться с потерей веса, если их диета не будет тщательно проработана
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На фоне растущих масштабов изменения климата и проблем, связанных со здоровьем, популярность веганства и вегетарианства набирает все большие обороты. Опрос, проведенный в январе 2022 года, показал, что более 10% взрослых американцев придерживаются вегетарианской диеты. В Канаде более двух миллионов человек относят себя к веганам, в то время как более трети населения Великобритании тоже готовы перейти на растительную диету. 

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Vegetables, and meat, on forks.wildpixel / iStock

Однако многих родителей пугает вопрос, с которым они сталкиваются, когда их дети переходят на вегетарианскую диету: может ли полностью растительная пища обеспечить ребенка всеми необходимыми питательными веществами? На этот вопрос попыталась ответить группа ученых из клиники Святого Михаила в Торонто, Результаты данного эксперимента были недавно опубликованы в медицинском журнале "Педиатрия".

Дети-вегетарианцы и дети-мясоеды

Авторы проекта изучали данные о весе, уровне витамина D, индексе массы тела, росте, содержании железа и показателях холестерина у более 9000 детей в возрасте от шести до восьми лет в период с 2008 по 2019 годы. Все они вместе со своими родителями принимали участие в TARGet Kids! - исследовательской канадской программе, целью которой является совершенствование стратегий охраны здоровья детей с помощью различных научных проектов. 

На основании информации о питании, полученной от родителей, ученые разделили детей на вегетарианцев и мясоедов и сравнили их физические показатели. Рассказывая о важности своего проекта, ведущий эксперт и врач-педиатр д-р Джонатан Магуайр отметил: " На протяжении последних 20 лет мы наблюдаем рост популярности растительных диет и изменение пищевой среды благодаря более широкому доступу к растительным альтернативам, однако в Канаде до сих пор не проводились исследования, посвященные результатам питания детей, придерживающихся вегетарианской диеты".

Анализ факторов (ИМТ, вес и т.д.), которые учитывались при сравнении роста участников, показал, что дети, придерживающиеся вегетарианской диеты, в целом имели аналогичные биохимические показатели, что и дети, употребляющие мясную пищу. В то же время было отмечено, что у детей-вегетарианцев более чем в два раза повышен риск недобора веса по сравнению с детьми-мясоедами такого же возраста.

В связи с этим родителям детей с недостаточным весом, но придерживающихся растительной пищи рекомендуется обращаться к медицинским специалистам для контроля роста и составления правильного плана питания. Автор исследования доктор Магуайр пишет: " Вегетарианская диета ассоциирована с более высокой вероятностью дефицита массы тела, что подчеркивает необходимость более тщательного планирования питания детей с индексом массы тела (ИМТ) ниже  18,5".

Рекомендации по результатам исследования

В отличие от мяса, которое в основном потребляется в виде рыбы, курицы, свинины или говядины, вегетарианские диеты могут быть различных типов. Например, некоторые фрукты и овощи, такие как грибы, орехи и малина, богаты железом. Такие продукты, как крупы, молоко, тофу и шпинат, являются хорошими источниками витамина D и белка. В то время как диета, состоящая в основном из овса, бананов, риса и пшеницы, содержит большое количество углеводов.

В недавнем исследовании, проведенном в больнице Святого Михаила, ничего не говорится о типе и качестве вегетарианской диеты, которую потребляли участники эксперимента. Поэтому для более детального сравнения качества питания детей вегетарианцев, веганов и мясоедов необходимо провести дополнительные более масштабные мероприятия.

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Источники: The Conversation, Journal Eurekalert
(https://www.eurekalert.org/news-releases/950983)
(https://www.statista.com/topics/3262/vegan-vegetarian-diets-in-canada/#dossierKeyfigures) (https://theconversation.com/1-in-10-americans-say-they-dont-eat-meat-a-growing-share-of-the-population-176948) (https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/dec/25/no-meat-please-were-british-now-a-third-of-us-approve-of-vegan-diet)

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#веганская диета #вегетарианская диета #растительная диета #уровень питательных веществ в вегетарианской диете
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Нико Вернеев
14:06
Ну вегетарианцам надо сразу ставить диагноз "умственная отсталость"
Учёные выяснили, что дети-вегетарианцы в два раза чаще имеют недостаточный вес, чем их сверстники, употребляющие мясо
Леди Яга
14:05
>> только не в много потоке))) твои 3524 против моих 4419 Ага, ага. Вот только моей любимой цивилизации и прочим старым играм плевать на многопоток. Им подавай пару быстрых ядер. Впрочем любители игра...
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