Новое исследование показывает, что герпесвирусная инфекция может увеличить риск развития диабета

Согласно новому исследованию, проведенному немецкими специалистами, два самых известных вируса герпеса оказались ассоциированы с развитием преддиабетических состояний. Полученные данные дополняют растущее число подтверждений взаимосвязи вирусных инфекций с формированием хронических патологий.

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Около 10 процентов людей в течение жизни инфицируются вирусом простого герпеса 2 (HSV-2), и исследователи подозревают, что это может повысить риск развития у них преддиабетических состояний. Depositphotos

За последние годы ученые обнаружили ряд убедительных ассоциаций между такими заболеваниями, как рак, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера, с инфекционными патогенами. В некоторых случаях эти связи носят явно выраженный причинно-следственный характер. Например, известно, что заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) является непосредственной причиной 90% случаев рака шейки матки, а новые вакцины против ВПЧ, в ближайшем будущем обещают практически полностью устранить эту форму рака.

Другие взаимосвязи могут быть скорее одним фактором среди многих в целой плеяде элементов, способствующих развитию болезни. Одним из самых революционных научных достижений 2022 года стало крупное исследование, подтвердившее связь между вирусом Эпштейна-Барра и развитием рассеянного склероза (РС).

Новое крупное исследование показало, что EBV-инфекция не является единственным фактором, вызывающим РС, поскольку этот вирус невероятно распространен, и далеко не у всех инфицированных развиваются нейродегенеративные нарушения. Скорее наоборот, исследование подтвердило, что, несмотря на то, что не все EBV-инфекции приводят к РС, всем случаям РС, предшествует EBV-инфекция. Таким образом, вакцина против этого вируса может предотвратить развитие большинства случаев РС.

Вирус Эпштейна-Барр является одним из представителей большого семейства герпесвирусов. Всего известно восемь типов герпесвирусов, вызывающих заболевания у людей, включая вирус Varicella Zoster (он же HHV-3, вызывающий ветряную оспу и опоясывающий лишай). Все эти герпесвирусы вызывают латентные инфекции, то есть после заражения вирус остается в организме в относительно вялотекущем состоянии в течение всей жизни.

В рамках нового эксперимента перед исследователями стояла задача определить, наличие взаимосвязи между латентными формами герпесных инфекций и возникновением преддиабетических состояний, которые нередко являются предвестниками диабета 2-го типа. Для этого эксперты изучили данные многолетних медицинских исследований, в которых участвовали несколько тысяч человек на протяжении семи лет.

В результате ученые выяснили, что среди тех, у кого развился преддиабет, часто обнаруживались инфекции с вирусом герпеса второго типа (HSV-2) и цитомегаловирусом (ЦМВ).

"Наши анализи показал, что эти два вируса последовательно и комплементарно способствовали развитию преддиабета независимо от пола, возраста, индекса массы тела, физической активности, наличия диабета у родителей, гипертонии, уровня липидов, и инсулинорезистентности", - рассказывают авторы нового исследования. "Наш подход к выбору параметров позволил предположить, что, несмотря на то, что формирование преддиабетических состояний в основном объясняется возрастом, ИМТ и уровнем холестерина, вирусы HSV2 и CMV внесли дополнительную информацию о новых возможных рисках развития этого заболевания".

Наиболее сильный ответ показала ассоциация с HSV-2: риск формирования преддиабетических состояний у пациентов инфицированных этим патогеном была выше примерно на 60%. Тогда как риск развития преддиабета у носителей ЦМВ был выше только на 33 процента.

Ученые не скрывают, что их результаты являются лишь предварительным обсервационным экспериментом. Некоторые другие известные факторы риска диабета, такие как уровень холестерина или ожирение, явно более значимы, чем герпесвирус, в определении вероятности развития этого метаболического заболевания. Впрочем, эти новые результаты дают основания полагать, что некоторые типы герпесвирусов тоже способны играть определенную роль.

Как именно эти вирусы могут влиять на развитие диабета? Это пока неизвестно, и на данный момент исследователи могут только гипотетически рассматривать возможные механизмы. Среди наиболее вероятных вариантов - модулирование герпесвирусом иммунного ответа посредством воздействия на эндокринную систему организма.

Для того чтобы раскрыть потенциальную связь между герпесвирусной инфекцией и диабетом, потребуется провести еще много работы. При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты свидетельствуют о необходимости более активного участия органов здравоохранения в профилактике инфицирования людей. Кроме того, разработка вакцин против герпесвируса может быть использована в качестве профилактического средства для снижения уровня заболеваемости диабетом в будущем.

Новое исследование было опубликовано в журнале Diabetologia.

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Источники: Springer Nature, Journal Diabetologia. (https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05704-7) (https://diabetologia-journal.org/2022/05/12/new-study-reveals-that-herpesvirus-infection-may-increase-the-risk-of-developing-diabetes/)