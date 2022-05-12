Siemens покинет российский рынок из-за сложной международной обстановки, так как убытки и расходы в железнодорожном бизнесе привели к снижению прибыли во втором квартале.

Немецкая электротехническая корпорация Siemens AG собирается покинуть российский рынок из-за боевых действий на территории Украины. В заявлении компания сообщает, что она уже начала подготовку к остановке производственных мощностей и сокращению рабочих мест.

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Немецкий концерн по производству электротехнических изделий, электроники и силовых установок, планирует покинуть Российскую Федерацию из-за сложной международной обстановки, так как убытки и расходы в железнодорожном бизнесе привели к снижению прибыли во втором квартале. Штаб-квартира представительства конгломерата в РФ

"Сегодня мы официально заявляем о намерении провести упорядоченную процедуру по завершению нашей индустриальной деятельности на территории Российской Федерации", - отметил в своем обращении главный исполнительный директор немецкого концерна Роланд Буш.

В конце февраля концерн уже приостанавливал выпуск новой продукции и ограничил объем международных поставок в Россию и Беларусь. Комплексные международные рестрикции, а также существующие и планируемые контрмеры негативно влияют на деятельность компании в России, в частности, на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание, пояснили в офисе немецкого конгломерата. По информации агентства Reuters, Сименс продолжит выполнять "небольшой объем работ по техническому и гарантийному обслуживанию" на территории Российской Федерации.

В российском сегменте Siemens Energy, является одним из крупнейших производителей энергетических технологий. Это отдельная компания, на 35 процентов принадлежащая корпорации Siemens Aktiengesellschaft. Концерну, также, принадлежат ООО "Сименс Трансформаторы" и 65 процентов акций ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин" . Кроме того корпорация является одним из владельцев железнодорожного предприятия "Уральские локомотивы", серийно выпускающего грузовые электровозы постоянного и переменного тока а также скоростные пассажирские электропоезда "Ласточка" и "Сапсан".

В Сименс заявили, что чистая прибыль за последний квартал сократилась вдвое до 1,2 миллиардов евро ($1,28 млрд.), поскольку компания понесла убытки в размере 600 миллионов евро в связи с обострением военно-политической ситуации в Европе.

Источники: Siemens AG, Gamingsym, Hindustannews Hub, Агентство Reuters (https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens) (https://www.reuters.com/article/siemens-results-idAFL5N2X40U5) (https://gamingsym.in/siemens-announced-its-withdrawal-from-russia/) (https://hindustannewshub.com/russia-ukraine-news/siemens-announces-withdrawal-from-russia-the-moscow-times/)

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