Новое радикальное исследовании ученых университета Макгилла свидетельствует о том, что блокирование воспаления может привести к развитию постоянных хронических состояний

Новое исследование, проведенное учеными Университета Макгилла, поставило под сомнение существующие в настоящее время подходы к терапии острого болевого синдрома. Полученная информация свидетельствует о том, что лечение некоторых форм острой боли противовоспалительными препаратами может значительно увеличить риск развития хронических заболеваний.

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Определенные воспалительные процессы во время приступа острой боли могут иметь решающее значение для выздоровления и предотвращения развития хронических состояний. Depositphotos

Основным направлением данной работы был поиск возможных причин перерождения острых болевых синдромов в хроническую фазу. На первом этапе эксперимента ученые пытались определить характер экспрессии определенных генов в группе пациентов страдающих от острой боли в области поясницы.

Исследователи сразу заметили, что происходит что-то не совсем типичное, когда увидели широкую активность генов, связанных с иммунитетом, у пациентов, которые довольно быстро восстановились после острой боли в спине. В то же время у больных, страдающих от длительных хронических болевых состояний, эти гены практически не работали.

"Сравнивая гены людей, страдающих от острой боли и выздоровевших пациентов мы обнаружили значительные отличия в их экспрессии", - пояснила соавтор исследования Люда Дьяченко. "При этом изменения активности клеток крови особенно в отношении нейтрофилов оказались наиболее важным фактором".

Это было довольно неожиданно, поскольку противовоспалительные препараты довольно широко используются для снятия боли в поясничном отделе позвоночника, и их эффективность доказана многолетней практикой. Тем не менее, полученные результаты позволили предположить, что подавление ранней воспалительной реакции на боль может значительно увеличить риск развития хронических состояний.

Чтобы проверить, это так ли это на самом деле, эксперты провели серию экспериментов на мышиных моделях. Когда грызунам с травмами позвоночника назначали обычные нестероидные противовоспалительные препараты, они чаще испытывали постоянную хроническую боль, несмотря на то, что лекарства более эффективно работали в краткосрочной перспективе. У мышей с аналогичными травмами, получавших либо физраствор, либо другой анальгетик, признаки хронической боли наблюдались намного реже.

Если говорить более конкретно - специалисты исследовали иммунные клетки, называемые нейтрофильными гранулоцитами. Они обнаружили, что прямое блокирование активности этих лейкоцитов приводило к тому, что болевые реакции в опытах на животных длились в 10 раз дольше, чем в обычных контрольных группах.

"Нейтрофилы доминируют на ранних стадиях воспаления и создают условия для восстановления поврежденных тканей", - говорит Джеффри Могил, соавтор исследования. " Возникновение воспалительного процесса вызвано определенными причинами, и, похоже, вмешиваться в него крайне опасно".

Исследователи прекрасно понимают, что их результаты, скорее всего, вызовут массу противоречивых суждений, поскольку лечение острой боли противовоспалительными препаратами является стандартной практикой на протяжении уже нескольких десятков лет. В беседе с STATnews Могил сообщил, что авторы проекта столкнулись с серьезными проблемами при публикации нового исследования в научных журналах, поскольку рецензенты были крайне обеспокоены радикальными последствиями полученных результатов.

Разумеется, авторы не рекомендуют пациентам полностью отказаться от использования противовоспалительных препаратов, основываясь лишь на результатах этого исследования. Во многих случаях стероидные и нестероидные противовоспалительные средства являются важными и ценными терапевтическими методами терапии.

По словам Дьяченко, в ближайшее время планируется провести рандомизированные клинические испытания, сравнивающие влияние большего спектра противовоспалительных препаратов на долгосрочную динамику хронической боли.

"Мы обнаружили, что купирование боли является активным биологическим процессом", - сказала Дьяченко. "За этими результатами должны последовать клинические испытания, непосредственно сравнивающие противовоспалительные препараты с другими обезболивающими средствами, которые снимают боль, но не нарушают воспалительный процесс".

Результаты нового эксперимента были представлены в журнале Science Translational Medicine.

Источники: Университет Макгилла, Science Translational Medicine

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(https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abj9954) (https://www.statnews.com/2022/05/11/study-suggests-inflammation-wards-off-chronic-pain/) (https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/discovery-reveals-blocking-inflammation-may-lead-chronic-pain-339532)