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ScienceDaily: Новое исследование объясняет, почему мужчины и женщины по-разному чувствуют боль
Впервые ученые нашли межполовые различия в том, как спинной мозг человека обрабатывает болевые сигналы. Новое открытие поможет разработать новые персонализированные обезболивающие препараты
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Даже в век современной медицины на протяжении многих десятилетий считалось, что боль воспринимается всеми людьми  одинаково. Но это не  совсем так. В целом, у женщин болевой порог ниже, чем у мужчин. Однако подобные исследования всегда проблематичны, поскольку боль может быть довольно субъективным понятием. Благодаря новому исследованию, проведенному учеными из Канады, мы приблизились к пониманию того, как именно возникают биологические различия между полами, когда речь идет о чувстве боли.

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Credit: PracticalPainManagement.

Согласно полученным данным, нейроны спинного мозга у женщин и мужчин по-разному обрабатывают болевые сигналы. Важность этого открытия невозможно недооценить. Около 20% людей во всем мире испытывают хроническую боль, и подавляющее большинство из них - женщины. Но вот в чем проблема: большинство обезболивающих препаратов, имеющихся на рынке, предлагают одни и те же лекарства независимо от пола. Более того, в большинстве исследований по изучению боли используются только особи мужского пола.

Дело не только в восприятии

По результатам предыдущих исследований было установлено, что женщины более остро реагируют на болевые раздражители. Неясно, почему так происходит, хотя есть данные, что в женском организме нервы расположены более плотно, а гормональные колебания могут усиливать болевое восприятие. Другое исследование, проведенное в Университете Северной Каролины, указывает на генетические различия, обнаружив, что уровень молекул РНК, кодируемых генами на Х-хромосоме, выше у женщин, страдающих от синдрома хронической боли.

В отличие от большинства подобных исследований, посвященных восприятию боли, доктор Аннемари Дедек и ее коллеги пошли по уникальному пути, изучая нервные рецепторы в тканях спинного мозга у особей женского и мужского пола, людей и крыс.

Спинной мозг - это своего рода посредник на пути боли. Когда нейронные рецепторы в коже, мышцах, суставах и органах чувствуют потенциально опасные ощущения, такие как жжение или удар, они посылают сигналы в спинной мозг, который, в свою очередь, активирует остальные нервы, передающие сигналы в ствол и кору головного мозга. В конечном счете, этот сигнал обрабатывается и интерпретируется как…"ой!".

Когда ученые проанализировали ткани спинного мозга в лаборатории, они обратили внимание, что фактор роста нейронов (нейротрофический фактор мозга - BDNF) играл решающую роль в формировании болевых сигналов у мужчин и самцов крыс. Однако он не оказывал какого-либо воздействия на женщин и самок крыс. Когда самкам крыс хирургическим путем удалили яичники, гендерные различия исчезли, что подтвердило гормональную  гипотезу возникновения боли.

"Разработка новых обезболивающих препаратов требует детального понимания того, как боль обрабатывается на биологическом уровне", - сказал доктор Дедек, научный сотрудник MITACS и Eli Lilly в Карлтонском университете и Оттавской больнице. "Данное открытие закладывает основу для разработки новых методов лечения, которые помогут людям, страдающим от хронической боли".

Это первый случай, когда ученые обнаружили половые различия в болевой сигнализации спинного мозга человека, однако потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше разобраться в причинах разного восприятия боли мужчинами и женщинами.

Значение этого открытия для фармацевтической промышленности может иметь поистине революционное значение. Возможно, в будущем обезболивающие препараты будут подбираться индивидуально, и ключевую роль в этих персонализированных рецептах будет играть именно пол пациента. Например, в зависимости от гормональных колебаний женщинам в течение жизни могут понадобиться совершенно разные болеутоляющие средства.

Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

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Источники: Journal Brain, Journal Sciencedaily.
(http://dx.doi.org/10.1093/brain/awab408)
(https://www.sciencedaily.com/releases/2005/10/051025073319.htm)

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#sciencedaily #боль #женщины #мужчины
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