3D-принтеры General Electric высотой с трехэтажный дом будут производить бетонное основание турбины непосредственно на строительных площадках, что позволит значительно снизить транспортные расходы.

Компания General Electric только что открыла новое предприятие по 3D-печати в Бергене, штат Нью-Йорк, которое, как она надеется, будет исследовать и разрабатывать новые способы 3D-печати бетонных оснований для ветряных турбин. Это поможет снизить стоимость и ускорить внедрение экологически чистой энергии.

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GE Renewable Energy

Новый центр позволит компании General Electric (GE) самостоятельно печатать бетонные опоры для ветряных электростанций, что значительно сократит расходы на транспортировку готовых бетонных оснований, а также обеспечит новые рабочие места в регионе.

Исследовательский центр частично финансируется за счет гранта Министерства энергетики США, что позволит финансировать команду из по меньшей мере 20 человек, которые будут совершенствовать технологию, чтобы затем вывести ее на рынок. Ожидается, что первая печатная продукция на объекте появится примерно через пять лет.

"Инновации будут оставаться ключевым фактором ускорения энергетического перехода", - сказал главный технический директор GE Renewable Energy Даниэль Мерфельд в заявлении компании, объявляющем об открытии. "Особенно важно постоянно совершенствовать способы проектирования, производства, транспортировки и строительства крупных компонентов современных ветряных электростанций".

"Мы ценим поддержку Министерства энергетики США в отношении исследований, которые мы здесь проводим, и уверены, что они помогут сделать ветряные электростанции будущего еще более эффективными, экономичными и экологически ответственными", - добавил Мерфельд.

Внедрение новых технологий и инноваций станет ключевым фактором, определяющим, смогут ли Соединенные Штаты достичь климатических целей администрации Байдена, предусматривающих полное отсутствие выбросов углерода при производстве электроэнергии к 2035 году и создание в США углеродно-нейтральной экономики к 2050 году.

Это, возможно, самые сложные инженерные задачи, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться человечеству, поэтому все решения, большие и маленькие, долгосрочные и краткосрочные, будут необходимы для того, чтобы вывести планету на климатическую траекторию, способную поддерживать биологическое разнообразие планеты.

"Достижение амбициозных целей администрации Байдена по созданию безуглеродной электроэнергии к 2035 году и экономики с нулевым уровнем выбросов к 2050 году потребует значительно большего количества ветроэнергетических мощностей", - сказал заместитель помощника министра энергетики США по возобновляемым источникам энергии Алехандро Морено.

Мы гордимся тем, что сотрудничаем с GE Renewable Energy в области инновационной технологии 3D-печати, которая потенциально может стать переломным моментом в использовании этого ресурса". Благодаря американскому производству более высоких башен, собираемых на месте, мы сможем сократить расходы, преодолеть логистические препятствия и ускорить прогресс в достижении наших целей".

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Источники: GE Renewable Energy, General Electric

(https://cobod.com/ge-facility-announcement/)

(https://www.ge.com/news/press-releases/ge-renewable-energy-inaugurates-3d-printing-facility-research-more-efficient-ways-produce-towers-for-wind-turbines)