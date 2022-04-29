Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Science: Результаты исследований более, чем 18 тысяч собак показали, что порода собаки не определяет ее поведение
Изучив данные более чем 18 000 собак, исследователи пришли к однозначному выводу: порода не объясняет, почему собаки ведут себя так, как они себя ведут
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
RTX 3070 Ti Asus Gaming за копейки - надо брать
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

По данным крупномасштабного генетического анализа, поведение собаки, скорее всего, не связано с ее породой. Полученные результаты свидетельствуют о том, что стереотипы, связанные с определенными породами, имеют под собой мало оснований.

реклама

Воющая ищейка - но, похоже, порода не объясняет, почему та или иная собака ведет себя определенным образом. Farlap/Alamy

Кэтлин Моррилл из Массачусетского университета и ее коллеги изучили ДНК более 2000 собак с помощью анализа генома. Команда хотела определить, могут ли какие-либо общие генетические варианты ассоциироваться с поведением, типичным для определенных пород собак. Другими словами, может ли генетика объяснить, почему ротвейлеры часто кажутся такими агрессивными или почему бордер-колли считаются общительными?

Исследователи объединили этот анализ с результатами опроса более 18 000 владельцев собак, в основном из США, которых попросили подробно описать поведение своих питомцев. Собрав всю эту информацию, команда сосредоточилась на анализе различий между чистокровными и беспородными собаками.

"Кросс-породы идеально подходят для выявления связи между породой и поведением", - говорит Моррилл. "Мы можем увидеть, коррелирует ли родословная от той или иной породы на поведение и выяснить, какие наследуемые формы поведения зависят от породы".Например, если у ищейки склонность к вою является генетическим фактором, то скрещенная собака, на 70% являющаяся ищейкой, также, скорее всего, будет выть, говорит Моррилл.

Некоторые черты оказались более наследственными, чем другие, в частности, вой и склонность к поиску предметов. "Например, сибирские хаски гораздо чаще воют, чем любые другие собаки", - говорит Моррилл.

При этом она подчеркивает, что полученные данные свидетельствуют о том, что ни одно поведение не является уникальным для какой-то одной породы и что внутри пород существует большое разнообразие в поведении.

"Каждая собака - это отдельное исследование", - говорит Элинор Карлссон из Института Броуд в Массачусетсе, которая является соавтором исследования. " Людям просто очень нравится находить закономерности там, где их нет".

"Я думаю, то, что они говорят, верно, для индивидуального поведения, и это неудивительно", - говорит Клэр Уэйд из Сиднейского университета. Вместе с тем она отмечает, что "взаимодействие отдельных форм поведения друг с другом в определенных породах собак может оказаться более характерным для данного вида".

анонсы и реклама
3060 Gigabyte задешево в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Источники: Journal Science
(https://darwinsark.org/)
(https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0639)
(https://www.broadinstitute.org/bios/elinor-karlsson)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#изучение пород собак #поведение собак #породы собак
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
42
Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
9
Недорогие геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – цена на GeForce RTX 3050 ниже 50 000р
51
Разработчики World of Tanks сообщили о блокировке почти 22 тысяч читеров
9
Движок GTA 6 от Rockstar опережает свое время
3
Геймерские процессоры в РФ становятся доступнее – Ryzen 7 5800X на 7000р ниже рекомендованной цены
20
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
86
Tesla потеряла $126 млрд за один день после сделки Маска с Twitter
4
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
175
Американские горки продолжаются – курс Биткоина обвалился до мартовских минимумов
11
Подтверждена поддержка памяти типа DDR5-5200 процессорами AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
2
NVIDIA готовит суперфлагман GeForce RTX 4090 Ti с 48 Гб GDDR6Х на 24 Гбит/с и TDP 900 Вт
9
Магазин DNS выручил 190 млрд. рублей за последний год на онлайн-продажах
2
«Яндекс» подвела итоги первого квартала: выручка растёт, убытки — тоже
2
Удачливый майнер в одиночку добыл блок с Биткоинами на сумму в $244 000 с шансом 0.00005%
4
Спутники OneWeb будут выводить на орбиту ракеты MARK-3 из Индии
3
«Шантаж и рэкет» - так Премьер-Министр Болгарии отреагировал на прекращение поставок газа из РФ
165
Radeon RX 7700 выйдет в 4 квартале 2022 по цене $500 и предложит производительность Radeon RX 6800ХТ
12
В Сети появились подробности The Elder Scrolls VI: никаких драконов, релиз в 2025—2026 и другое
5
Анонсирован смартфон Doogee S98 Pro – дизайн, вдохновлённый пришельцами, тепловизор и ИК-камера
+

Популярные статьи

Правильно ищем криптовалюту с потенциалом роста
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
33
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
5
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
1
О болезнях, которые переносят комары и клещи, и о том, как можно использовать насекомых на пользу человечеству
7
Обзор защищенного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 1 TB
8

Сейчас обсуждают

KAA
03:37
Хоть бы цену написали.
Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400
Сергей Мазур
03:29
То есть 93 тысячи за 3070 это нормальная цена?
Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
Kurt Irving
02:59
Согласен. Что-то они возомнили себя черт знает чем. Резко с 870 чипсета начали сразу переходит к Snap 8 gen1 который не оправдывает все надежды.
Стоимость смартфона Poco F4 GT стала известна до его официального анонса
Keltis
02:57
Непонятно, что понимается под свободой слова и какие правила и нормы все же будут цензурироваться?
DSA: Илон Маск намерен продвигать свободу слова в Twitter, но Евросоюз против
Виктор Бонэ
02:53
Сдулся ваш хваленый летишопс! Загреб бабки и кинул всех, и своих и чужих!
Кэшбэк на АлиЭкспресс: выбираем лучший кэшбэк-сервис для покупок на AliExpress
Keltis
02:53
Чемоданчик напомнил GECK из Fallout
Ученые MIT разработали портативную опреснительную установку без фильтров и насосов высокого давления
Алексей Сизиков
02:35
Виза и мастер брали по 1% , а нспк 2%.
Mastercard в общем потеряла $4 миллиона из-за ситуации в РФ
Игорь Ерофеенков
02:31
Неплохо, но цены будут пугать еще долго! А я пока обновлю платформу с i7 3770 до R7 5800х.
Процессоры AMD Ryzen 7000 будут поддерживать скоростные модули памяти DDR5 из коробки
DungeonMasterGT
02:25
Poco X3 Pro, Snap860, 4K60 запись видео, 120Hz экран итд итп
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
Игорь Быков
02:15
"Раскрытие" видеокарты... Заглот пробил очередное днище.
Игровые процессоры в РФ дешевеют – Ryzen 7 5700G впервые с начала продаж стоит ниже 30 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем