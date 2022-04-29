По данным крупномасштабного генетического анализа, поведение собаки, скорее всего, не связано с ее породой. Полученные результаты свидетельствуют о том, что стереотипы, связанные с определенными породами, имеют под собой мало оснований.
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Кэтлин Моррилл из Массачусетского университета и ее коллеги изучили ДНК более 2000 собак с помощью анализа генома. Команда хотела определить, могут ли какие-либо общие генетические варианты ассоциироваться с поведением, типичным для определенных пород собак. Другими словами, может ли генетика объяснить, почему ротвейлеры часто кажутся такими агрессивными или почему бордер-колли считаются общительными?
Исследователи объединили этот анализ с результатами опроса более 18 000 владельцев собак, в основном из США, которых попросили подробно описать поведение своих питомцев. Собрав всю эту информацию, команда сосредоточилась на анализе различий между чистокровными и беспородными собаками.
"Кросс-породы идеально подходят для выявления связи между породой и поведением", - говорит Моррилл. "Мы можем увидеть, коррелирует ли родословная от той или иной породы на поведение и выяснить, какие наследуемые формы поведения зависят от породы".Например, если у ищейки склонность к вою является генетическим фактором, то скрещенная собака, на 70% являющаяся ищейкой, также, скорее всего, будет выть, говорит Моррилл.
Некоторые черты оказались более наследственными, чем другие, в частности, вой и склонность к поиску предметов. "Например, сибирские хаски гораздо чаще воют, чем любые другие собаки", - говорит Моррилл.
При этом она подчеркивает, что полученные данные свидетельствуют о том, что ни одно поведение не является уникальным для какой-то одной породы и что внутри пород существует большое разнообразие в поведении.
"Каждая собака - это отдельное исследование", - говорит Элинор Карлссон из Института Броуд в Массачусетсе, которая является соавтором исследования. " Людям просто очень нравится находить закономерности там, где их нет".
"Я думаю, то, что они говорят, верно, для индивидуального поведения, и это неудивительно", - говорит Клэр Уэйд из Сиднейского университета. Вместе с тем она отмечает, что "взаимодействие отдельных форм поведения друг с другом в определенных породах собак может оказаться более характерным для данного вида".
Источники: Journal Science
(https://darwinsark.org/)
(https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0639)
(https://www.broadinstitute.org/bios/elinor-karlsson)