Компьютерная модель, основанная на данных о массовых исчезновениях биологических видов в прошлом, предсказывает процентное соотношение морских организмов, которые могут быть утрачены при наилучшем и наихудшем сценариях.

Насколько сильно пострадают океанические животные при потеплении на Земле? Компьютерная модель, основанная на потребностях морских организмов в кислороде, позволила получить ответ на этот вопрос.

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Рыбы в море Серам у берегов Индонезии. Alex Mustard/Nature Picture Library/Alamy

В наших океанах содержание кислорода примерно на 2% меньше, чем 50 лет назад, и это объясняется тем, что этот газ хуже растворяется в более теплой воде. Поэтому многие организмы перемещаются к полюсам в более холодные регионы. По мере дальнейшего потепления океанов некоторым из них будет некуда деваться, причем больше всего пострадают полярные виды.

Чтобы лучше понять масштаб проблемы, Кертис Дойч из Принстонского университета и Джастин Пенн из Университета Вашингтона в Сиэтле разработали модель, которая предсказывает, в какие сроки может произойти вымирание биологических видов. Она основана на прогнозах возможных сроков, в течение которых количество пригодных мест обитания, доступных для морских видов, упадет ниже критического уровня из-за снижения содержания кислорода.

Они откалибровали свою модель, используя данные о прошлых массовых вымираниях. Модель не учитывает другие факторы давления на морскую жизнь, такие как чрезмерный вылов, загрязнение окружающей среды и гибель коралловых рифов в результате обесцвечивания.

Тем не менее, модель предполагает, что число морских вымираний будет постепенно расти вместе с потеплением океана и достигнет 10 процентов, когда потепление достигнет примерно 6°C. После 8°C этот процент будет расти быстрее и достигнет 40% при повышении температуры примерно до 14°C.

Одна из основных неопределенностей заключается в том, как быстро морские организмы будут колонизировать новые места обитания. Если они будут перемещаться быстрее, чем в среднем сценарии, то доля вымирающих видов будет оставаться ниже 5 процентов вплоть до потепления на 8°C.

В статье цитируется доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) за 2021 год, свидетельствующий о том, что повышение температуры на такую величину вполне возможно.

"Согласно сценарию с высоким уровнем выбросов, потепление поверхностного слоя воздуха может достичь... от 10° до 18°C в течение следующих трех столетий", - говорится в документе. Однако такой сценарий с высоким уровнем выбросов не считается вероятным, и считается, что к 2100 году температура в мире составит около 3°C.

"Мы не предсказываем будущее и не принимаем что-либо как данность", - говорит Дойч. "Мы говорим, что все еще правдоподобные прогнозы будущего приведут к массовому вымиранию. Сценарии, которые сильно смягчают последствия, позволят избежать этого".

В редакционной статье, сопровождающей исследование, Малин Пински из Ратгерского университета в Нью-Джерси сказала: "К счастью, выбросы парниковых газов не идут по наихудшему сценарию.

"Однако насколько близко к оптимальному сценарию может подойти человеческое общество, остается одним из самых актуальных вопросов для будущей жизни в Мировом океане".

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Источники: Journal Science.

(DOI: https://doi.org/10.1126/science.abe9039)