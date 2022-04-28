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Ученые из Техаса сконструировали фермент, который расщепляет пластик за 24 часа
Фермент, питающийся пластиком, может уничтожить миллиарды тонн отходов на мусорных полигонах
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Идея использования ферментов для разложения пластиковых отходов становится все более популярной. Это стало возможным благодаря новым открытиям, которые доказали, что могут работать с высокой эффективностью и даже превращать материал в простые молекулы. Так, например, в новом исследовании ученые с помощью машинного обучения разработали фермент, который разлагает некоторые виды пластика всего за 24 часа. При этом новый материал отличается высокой стабильностью, что делает его пригодным для широкомасштабного применения.

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Ученые разработали новый фермент, обладающий впечатляющей способностью расщеплять пластиковые отходы. Depositphotos

Ученые уже более десяти лет исследуют потенциал ферментов в области переработки пластмасс, но только в последние годы они достигли серьезных успехов. Так, в 2017 году японские разработчики обнаружили бактерию, которая с помощью ферментов (энзимов) расщепляла Отходы полиэтилентерефталата в течение нескольких недель. Инженерная версия этих ферментов, получившая название PETase (ПЭТаза), еще больше повысила производительность. А в прошлом году технология была усовершенствована настолько, что переваривала пластиковые отходы в шесть раз быстрее начальных показателей.

Ученые из университета Техаса решила устранить некоторые недостатки в работе этих ферментов. По мнению специалистов, внедрение технологии сдерживалось из неспособности ферментов эффективно функционировать при низких температурах,   различных уровнях pH, и медленной скоростью реакции.

Чтобы решить эти проблемы, команда разработала модель машинного обучения, которая могла предсказать, какие мутации в ферменте ПЭТаза позволят улучшить его функциональность. В ходе исследования был тщательно изучен ряд пластиковых изделий из полиэтилена, включая контейнеры, бутылки для воды и ткани. С помощью полученной модели специалисты сконструировали улучшенный фермент, получивший название FAST-PETase ( функциональный, активный, стабильный и устойчивый фермент ПЭТаза).

Сконструированный энзим наиболее эффективно утилизирует пластмассы при температуре от 28 до 52 градусов Цельсия в различных диапазонах pH. Так всего за шесть дней он смог полностью расщепить 51 экземпляр различных продуктов из полиэтилена, причем в некоторых случаях процесс завершился  всего за 24 часа. Кроме того, учеными был продемонстрирован замкнутый цикл повторного использования ПЭТ, в котором FAST-PETasa использовалась для деградации пластика, а затем восстановленные мономеры использовались для химической реконструкции полимера.

"При выборе технологий по очистке окружающей среды вам нужны ферменты, которые смогут работать в окружающей среде при температуре окружающей среды", - сказал автор исследования Хал Альпер. " Именно при соблюдении этого условия наши разработки будут иметь огромный потенциал в будущем".

Исследователи считают, что благодаря способности быстро расщеплять пластмассу при низких температурах, им удалось разработать портативный, доступный и промышленный метод. Они уже оформили на свою технологию и надеются, что она будет активно внедряться на мусорных свалках и в загрязненных регионах.

"Возможности применения этой передовой технологии утилизации в различных секторах индустрии поистине неисчерпаемы", - считает Альпер. "Более того, новое открытие позволит корпорациям всех отраслей взять на себя ведущую роль в рециклировании своей продукции. Используя эти более устойчивые подходы к ферментам, мы сможем разработать настоящую циклическую экономику пластмасс".

Исследование было опубликовано в журнале Nature, а видео ниже предлагает обзор данного открытия.

Фермент, пожирающий пластик, может устранить миллиарды тонн отходов на мусорных полигонах

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Источники: University of Texas (https://news.utexas.edu/2022/04/27/plastic-eating-enzyme-could-eliminate-billions-of-tons-of-landfill-waste/)

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#пластик #пластиковые отходы #фермент
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