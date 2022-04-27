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OCEANIX: Южная Корея представила прототип первого в мире плавучего города
В рамках борьбы с угрозой повышения уровня моря ООН-Хабитат, город Пусан, Корея, и компания OCEANIX представили первый прототип плавучего города.
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В ответ на угрозу, связанную с повышением уровня моря, ООН-Хабитат, город Пусан Республики Корея и компания OCEANIX, специализирующаяся на зеленых технологиях, представили концепт первого в мире прототипа устойчивого плавучего города.

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"Повышение уровня мирового океана несет потенциальную угрозу для некоторых малых островов и некоторых низменных побережий", - говорится в последнем февральском докладе МГЭИК.

OCEANIX BusanUN-Habitat

На информационном портале об изменении климата, управляемом Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, Climate.gov отмечается, что с 1880 года уровень мирового океана поднялся примерно на 20-25 сантиметров. И что еще более пугающе, треть этого повышения уровня моря произошла в течение последних 25 лет.

Плавучий город OCEANIX Busan ставит перед собой задачу разработать передовые технологии для прибрежных городов, испытывающих острую нехватку земли, которая усугубляется климатическими угрозами. Концепт станет "первым в мире прототипом устойчивого плавучего города", который будет представлять собой "защищенную от наводнений инфраструктуру, поднимающуюся вместе с морем, обеспечивая себя продовольствием, энергией и водой".

Плавучий город состоит из шести интегрированных систем: системы нулевого уровня отходов, системы замкнутого цикла водоснабжения, продовольствия, энергии с нулевым энергопотреблением, инновационной мобильности и регенерации прибрежной среды обитания. Эти взаимосвязанные системы будут вырабатывать 100 процентов необходимой оперативной энергии с помощью плавучих и расположенных на крыше фотоэлектрических электростанций.

Каждый квартал города будет самостоятельно очищать, и пополнять запасы воды, сокращать и перерабатывать ресурсы, а также обеспечивать инновационное городское сельское хозяйство.

OCEANIX Busan - это первый в мире экспериментальный проект жизнеспособного и устойчивого плавучего сообщества. Его взаимосвязанные кварталы раскинутся на площади 6,3 гектара, где может разместиться сообщество из 12 000 человек.

Плавучие платформы оснащены десятками рабочих аванпостов с фотоэлектрическими панелями и теплицами, которые могут расширяться или сокращаться в зависимости от потребностей города.

Разработан для удовлетворения растущих потребностей прибрежных городов

Проектировщиком города выступила OCEANIX, американская компания, которая проектирует и строит плавучие города, а ведущими архитекторами проекта стали BIG-Bjarke Ingels Group и SAMOO (Samsung Group).

"Сегодняшний день - важнейшая веха для всех прибрежных городов и островных государств, находящихся на переднем крае борьбы с изменением климата. Мы находимся на пути к реализации проекта OCEANIX Busan и демонстрируем, что плавучая инфраструктура может создать новые земли для прибрежных городов, которые ищут устойчивые пути расширения океана, одновременно адаптируясь к повышению уровня моря", - сказал Филипп Хофманн, генеральный директор OCEANIX.

"Как мэр столичного города Пусан, я серьезно отношусь к нашему кредо "Первые в будущем". Мы объединили усилия с ООН-Хабитат и OCEANIX, чтобы первыми прототипировать и масштабировать эту дерзкую идею, потому что наше общее будущее поставлено на карту перед лицом повышения уровня моря и его разрушительного воздействия на прибрежные города", - сказал мэр Пусана Пак Хон Чжун.


Исполнительный директор ООН-Хабитат, г-жа Маймуна Мохд Шариф, сказала: "Мы не можем решать сегодняшние проблемы с помощью вчерашних инструментов. Нам нужны инновационные решения глобальных проблем. Но в этом стремлении к инновациям давайте будем придерживаться инклюзивного и справедливого подхода и обеспечим, чтобы никто остался позади. Я рада, что этот круглый стол проходит в преддверии заседания высокого уровня по Новой городской повестке дня, на котором города и страны всего мира соберутся вместе, чтобы обсудить вопросы устойчивой урбанизации".

"Разрабатывая решение для наиболее уязвимых прибрежных районов, находящихся на переднем крае борьбы с изменением климата, новые модульные морские кварталы OCEANIX станут прототипом устойчивых сообществ, созданных на основе уникального сочетания старого и нового в Пусане. Создавая связь между городом и морским побережьем, OCEANIX Busan перенесет этот дух на прибрежную зону, - сказал Бьярке Ингельс, основатель и креативный директор BIG-Bjarke Ingels Group.

Это конечно все замечательно и очень захватывающе – совершить такой прорыв!.. Но жить в городе, напоминающем сообщества, в которых люди пытаются выжить, словно герои антиутопического фильма "Водный мир", как-то пессимистично.

 

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Источники: Oceanixcity, IPCC, National Oceanic and Atmospheric Administration.
(https://www.noaa.gov/)
(https://oceanixcity.com/)
(https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/resources/press/press-release/)

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#южная корея #оон #изменение климата #oceanix #плавучий город #плавучий город южная корея #пусан
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