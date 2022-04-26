Конкурс XPrize с бюджетом в 100 миллионов долларов планирует представить несколько революционных проектов по улавливанию и зранению углерода

Уникальный конкурс XPrize, направленный на разработку решений для борьбы с растущим содержанием углекислого газа в атмосфере, перешел в новую фазу. 15 команд со всего мира получили по 1 миллиону долларов США на дальнейшую разработку своих технологий. Среди тех, кто заслужил признание судей, были команды, работающие над созданием ультратонких мембран для поглощения CO2, а также над методами захоронения растительных отходов в земле, и теперь они приступят к масштабному расширению своих подходов.

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Конкурс XPrize с бюджетом в 100 миллионов долларов планирует представить несколько революционных подходов к улавливанию углерода. Depositphotos

Конкурс Carbon Removal XPrize стоимостью 100 миллионов долларов, стартовавший в феврале прошлого года, является самым масштабным за всю историю существования премии XPrize. Задача соревнующихся команд - продемонстрировать работоспособность способов улавливания углерода из воздуха и его безопасного хранения в течение как минимум 100 лет. В ноябре были объявлены первые победители: 23 студенческие команды разделили между собой 5 миллионов долларов для дальнейшего развития своих решений.

Премии в размере $1 млн. были присуждены 15 командам, которые судьи отобрали из более чем 1100 представленных работ, изучив их на предмет научной обоснованности, оперативных планов, анализа жизненного цикла и сметы расходов.

В 2016 году ученые из исландской компании CarbFix придумали способ быстрой минерализации CO2 менее чем за два года. В 2017 году этот метод был применен на первой в мире электростанции с отрицательными выбросами. CarbFix является одним из ключевых победителей конкурса Carbon Removal XPrize, как и Project Hajar, который в горах Омана использует возобновляемые источники энергии для хранения CO2 путем минерализации.

Между тем, французская компания NetZero намерена добиться изменения климата путем вмешательства в процесс фотосинтеза растений. Подход команды предполагает извлечение углерода после его захвата растениями и использование пиролиза для превращения его в биоуголь, который затем закапывается в почву. Этот процесс не только предотвращает попадание углерода в атмосферу, но и, как утверждается, улучшает качество почвы и даже производит избыточную энергию, которую можно использовать для производства возобновляемой электроэнергии.

Компания Carbyon из Нидерландов разработала, принципиально иной подход, выполненныей виде машины, похожей на вращающийся барабан. Этот механизм содержит мембрану, поглощающую CO2, которая в процессе "быстрого вращения" улавливает углекислый газ со скоростью до 1 000 тонн в год, потребляя при этом крайне малое количество энергии.

" Прошел всего один год, а мы уже видим положительное влияние премии: сотни команд работают над широким спектром перспективных решений по удалению углерода", - сказал д-р Марциус Экставур, главный научный сотрудник и вице-президент XPRIZE по вопросам климата и окружающей среды. "Не просто идеи, а планы по разработке и внедрению, а это именно то, что нам нужно". Темпы и масштабы инноваций в области удаления углерода и других важнейших климатических решений как никогда высоки, но нам по-прежнему нужно больше - больше сокращений выбросов и больше надежных, проверенных решений по удалению углерода. Именно поэтому мы и учредили эту премию".

Конкурс Carbon Removal XPrize завершится в 2025 году вручением оставшегося призового фонда в размере 80 миллионов долларов. Регистрация остается открытой до 1 декабря 2023 года даже для тех команд, которые до сих пор не участвовали в конкурсе.

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Источник: XPrize (https://www.xprize.org/prizes/elonmusk/articles/xprize-and-the-musk-foundation-award-15m-to-prize-milestone-winners-in-100m-carbon-removal-competition)