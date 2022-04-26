Большой адронный коллайдер разогнал пучки протонов до энергии в 6,8 ТэВ, установив тем самым новый мировой рекорд.

После трех лет технического обслуживания и модернизации Большой адронный коллайдер - один из самых мощных научных приборов, когда-либо построенных, только, что побил свой собственный рекорд. В рамках подготовки к третьему крупному эксперименту ускоритель частиц создал самые энергичные пучки протонов, из когда-либо созданных человеком. Частицы пронеслись по 27 километровому туннелю вблизи Женевы (Швейцария) с энергией в 6,8 триллиона электронвольт (ТэВ).

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Большой адронный коллайдер. xenotar/iStock

"Это, конечно, важный день для нас... но это только начало очень долгого периода ввода в эксплуатацию, который позволит нам фактически объединить два пучка и обеспечить столкновения самых высоких энергий", - говорит Йорг Веннингер, руководитель секции по эксплуатации пучков БАК и координатор установки. По его словам, Бак заработает на полную мощность в течение нескольких месяцев.

БАК побил свой первый рекорд (и стал самым мощным в мире ускорителем частиц) еще в 2009 году, сразу после начала работы. Пучок протонов был разогнан до энергии чуть более 1 ТэВ, побив рекорд ускорителя Теватрон Фермилаба под Чикаго, штат Иллинойс.

"Через год мы разогнали пучок до энергии до 3,5 ТэВ", - говорит Веннингер. После установления очередного рекорда БАК был остановлен для технического обслуживания и замены некоторых магнитов, управляющих протонными пучками. "Это позволило нам в 2015 году достигнуть энергии 6,5 ТэВ, что снова стало новым мировым рекордом", - говорит он.

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Во время второй технической остановки, которая только что закончилась, исследователи и инженеры "провели дополнительную оптимизацию системы безопасности". Эти корректировки позволили сегодня установить новый рекорд и приблизили команду "очень близко к проектной энергии БАК, которая составляет 7 ТэВ", - отметил Веннингер.

Все это является подготовкой к "Запуску №3"

Этот рекорд - не единственная новость, о которой ученые на БАК расскажут в ближайшие недели. Последние эксперименты позволили, накопить огромный объем данных, изучение которых открывает путь к новым (и, возможно, неожиданным) открытиям.

"Машины и оборудование претерпели серьезную реконструкцию во время второй длительной остановки Большого адронного коллайдера", - рассказывает Майк Ламонт, директор по ускорителям и технологиям ЦЕРН. " Сам БАК прошел через крупную программу модернизации, и теперь будет работать на еще более высоких энергиях, а благодаря значительным улучшениям в системе инжекторов он будет передавать значительно больше данных".

Во время третьего запуска каждый из двух детекторов общего назначения коллайдера - ATLAS и CMS - будет отслеживать больше столкновений, чем во время первых двух запусков вместе взятых. Кроме того, ученым удалось увеличить мощность других приборов более чем в 50 раз. Исследователи по всему миру будут использовать эти знания, чтобы как никогда глубоко заглянуть в некоторые из самых загадочных и фундаментальных тайн в области физики.

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Источники: CERN, Twitter

(https://home.cern/news/news/accelerators/large-hadron-collider-restarts)(https://twitter.com/CERN/status/1518620864295673859)