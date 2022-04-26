Бывшая в употреблении обувь представляет собой проблемный источник отходов, так как её литые прорезиненные подошвы нередко сочетаются с синтетическим верхом. Однако обувь Blueview предлагает более экологичную альтернативу, поскольку, является полностью биоразлагаемой.
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Разработанная компанией Algenesis, дочерним проектом Калифорнийского университета в Сан-Диего, обувь Blueview имеет верхнюю часть из конопляно-эвкалиптовой пряжи, а также подошву из биологического пенополиуретана, известного как Soleic.
Для производства последнего используется масло, полученное из водорослей, в отличие от традиционно используемого нефтепродукта. Ранее компания Algenesis уже выпускала из этого материала биоразлагаемые шлепанцы.
Как утверждает производитель, обувь Blueview, производство которой уже запущено, "отличается удобством и долговечностью при ежедневном использовании".
После того, как они придут в негодность, их не следует выбрасывать в мусорный контейнер. Достаточно поместить их в компостную емкость или в общественную компостную установку, где они подвергнутся воздействию воздуха, влаги и микроорганизмов.
По данным компании Algenesis, исследования, проведенные независимыми экспертами, показали, что в условиях промышленного компостирования верхняя часть обуви полностью разлагается в течение нескольких месяцев, а подошва - чуть менее чем за год. Обувь также должна полностью разлагаться, если она окажется в океане, хотя бросать ее в море после того, как она вам надоест, конечно, не рекомендуется.
В настоящее время обувь Blueview представлена в единственном варианте - Pacific. Она доступна в черном цвете и цвете "песчаная дюна" по цене 135 долларов США.
И хотя Algenesis заявляет, что это первая в мире биоразлагаемая обувь, такие компании, как OATS Shoes, Puma и Reebok, ранее также заявляли о "полной биоразлагаемости" своих продуктов.
Источники: Blueview, University of California
(https://blueviewfootwear.com/)
(https://www.universityofcalifornia.edu/news/sustainable-sneakers-scientists-create-worlds-first-biodegradable-shoe)