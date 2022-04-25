Солнечные панели и ветряные турбины неспособны генерировать энергию в непрерывном режиме. Новая приливная турбина, является отличным решением, не наносящим вреда окружающей среде.

Канадская компания по производству возобновляемых источников энергии Idenergie представила новую гидрокинетическую турбину, которая использует энергию текущей воды и преобразует ее в электричество.

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Приливная турбина на демонстрационном стенде. Idenergie

Так как в последнее время, многие страны намерены отказаться от ископаемых видов топлива, назрела необходимость в разработке технологий, позволяющих задействовать возобновляемые источники энергии. Несмотря на то, что солнечные батареи и ветряные турбины используются в большинстве случаев, обе эти системы имеют свои недостатки. К примеру, мощность ветряных турбин сильно зависит от скорости ветра, а солнечные панели способны работать лишь в светлое время суток. В отличие от них, гидротурбина, установленная в потоке воды, может генерировать энергию непрерывно, независимо от времени суток.

Экологически чистая приливная турбина

В прошлом использование приливных турбин было связано с нарушением среды обитания водных животных и растительных систем. Однако монреальская компания Idenergie обратила особое внимание на эту распространенную жалобу и выбрала ротор типа Даррье, который не наносит вреда экосистемам, а также изготовлен из алюминия, который легко перерабатывается.

Раньше использование приливных турбин ассоциировалось с нарушением среды обитания водных животных и растительных систем. Однако монреальская компания Idenergie подошла к решению этой проблемы очень серьезно и остановила свой выбор на роторе типа Даррье, который не наносит вреда экосистемам. При этом он изготовлен из алюминия, который может быть легко утилизирован.

Выходная мощность

При максимальной мощности одна турбина вырабатывает до 12 кВт/ч электроэнергии в день и подключается к аккумуляторной сети, которая постоянно подзаряжается. Но даже в режиме пониженной мощности турбина может вырабатывать достаточно энергии, чтобы обеспечить работу таких распространенных в быту устройств, как холодильник, телевизор, компьютер и осветительные приборы.

По данным компании, одна турбина может производить энергию, вырабатываемую 12 солнечными панелями, и при этом работает круглосуточно. При необходимости турбина может быть адаптирована к особенностям водоема, включая размещение на небольшой глубине и в местах с очень слабым течением (менее одного м/с).

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Источники: Idenergie

(https://idenergie.ca/en/home/)