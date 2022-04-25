Первый в Великобритании полноразмерный автономный автобус впервые выехал на дороги Шотландии

Компания Fusion Processing объявила, что проект автономного общественного транспорта приступит на этой неделе к испытаниям на дорогах. Это позволит уже в этом году запустить 14-мильный пилотный сервис по перевозке пассажиров через висячий автодорожный мост через залив Ферт-оф-Форт, в Шотландии.

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Ожидается, что в конце этого года в рамках проекта CAVForth в эксплуатацию поступят пять автономных автобусов, способных перевозить в общей сложности до 10 000 пассажиров в неделю. Fusion Processing

Fusion Processing сотрудничает с компаниями Stagecoach, Alexander Dennis Ltd, Transport Scotland, Edinburgh Napier University и Bristol Robotics Laboratory по проекту CAVForth, который разрабатывается с 2020 года.

В рамках пилотного проекта пять одноэтажных автономных автобусов Dennis Enviro200, отвечающих требованиям SAE уровня 4, будут переправляться через залив Форт по мосту Форт Роуд длиной 1,5 мили (2,5 км) для перевозки пассажиров между парком Ferrytool Park & Ride в Файфе и транспортной развязкой в Эдинбурге.

Автобусы Dennis Enviro200, которые обслуживает компания Stagecoach, будут иметь специальную окраску, чтобы идентифицировать их как автономные транспортные средства. Fusion Processing

Каждый автобус рассчитан на перевозку до 36 пассажиров по новому маршруту протяженностью 14 миль (22,5 км). Что позволит еженедельно перевозить до 10 000 студентов, туристов и путешественников.

Автобусы получили специальную окраску, по которой их можно легко идентифицировать, как автономные транспортные средства, и оборудованы системой автоматического вождения CAVstar компании Fusion Processing, которая сочетает в себе радары, LiDAR и оптические камеры с технологиями управления искусственным интеллектом. Новые технологии позволят добиться автономности четвертого уровня в сложных сценариях движения, включая автомагистрали, основные и второстепенные дороги, кольцевые развязки, перекрестки и светофоры.

Испытания на дорогах будут проводиться в течение двух недель, после чего в конце года откроется новый 14-мильный автобусный маршрут, на котором автономные автобусы будут перевозить пассажиров через мост Форт-Роуд в Шотландии. Fusion Processin

Автобусный оператор Stagecoach собирается нанять группу опытных водителей для мониторинга бортовых систем. Кроме того, на борту каждого автобуса будет находиться "водитель безопасности", чтобы в случае возникновения проблем взять на себя управление с помощью второго набора систем рулевого управления и торможения.

"Мы рады возглавить самую сложную и амбициозную программу автономных транспортных средств в мире", - сказал генеральный директор Fusion Processing Джим Хатчинсон. "CAVForth окажет полезную услугу местным жителям, а также станет отличной демонстрацией технологии автоматизированных транспортных средств Fusion. Автобусы оснащены CAVstar, нашей системой автоматизированного вождения, которая объединяет наше фирменное оборудование и программное обеспечение для создания безопасных полноразмерных автобусов, работающих на уровне SAE 4. Дорожные испытания являются захватывающей вехой в развитии автономных коммерческих транспортных средств, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать пассажиров на борту уже через несколько месяцев".

Бюджет проекта CAVForth составляет чуть более 6 миллионов фунтов стерлингов (около 7,6 миллионов долларов США), и частично финансируется центром Centre for Connected and Autonomous Vehicles в партнерстве с Innovate UK, и является частью Фонда интеллектуальной мобильности правительства Великобритании в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Источники: Fusion Processing

(https://www.fusionproc.com/uks-first-full-sized-autonomous-bus-takes-to-the-roads-of-scotland-for-the-first-time/)