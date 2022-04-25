Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
В Шотландии стартовали дорожные испытания первого полноразмерного автономного автобуса
Первый в Великобритании полноразмерный автономный автобус впервые выехал на дороги Шотландии
анонсы и реклама
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Еще одна <b>RTX 3070 сильно дешевле 100тр</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

Компания Fusion Processing объявила, что проект автономного общественного транспорта приступит на этой неделе к испытаниям на дорогах. Это позволит уже в этом году запустить 14-мильный пилотный сервис по перевозке пассажиров через  висячий автодорожный мост через залив Ферт-оф-Форт, в Шотландии.

реклама

Ожидается, что в конце этого года в рамках проекта CAVForth в эксплуатацию поступят пять автономных автобусов, способных перевозить в общей сложности до 10 000 пассажиров в неделю. Fusion Processing

Fusion Processing сотрудничает с компаниями Stagecoach, Alexander Dennis Ltd, Transport Scotland, Edinburgh Napier University и Bristol Robotics Laboratory по проекту CAVForth, который разрабатывается с 2020 года. 

В рамках пилотного проекта пять одноэтажных автономных автобусов Dennis Enviro200, отвечающих требованиям SAE уровня 4, будут переправляться через залив Форт по мосту Форт Роуд длиной 1,5 мили (2,5 км) для перевозки пассажиров между парком Ferrytool Park & Ride в Файфе и транспортной развязкой в Эдинбурге.

Автобусы Dennis Enviro200, которые обслуживает компания Stagecoach, будут иметь специальную окраску, чтобы идентифицировать их как автономные транспортные средства. Fusion Processing

Каждый автобус рассчитан на перевозку до 36 пассажиров по новому маршруту протяженностью 14 миль (22,5 км). Что позволит еженедельно перевозить до 10 000  студентов, туристов и путешественников.

Автобусы получили специальную окраску, по которой их можно легко идентифицировать, как автономные транспортные средства, и оборудованы системой автоматического вождения CAVstar компании Fusion Processing, которая сочетает в себе радары, LiDAR и оптические камеры с технологиями управления искусственным интеллектом. Новые технологии позволят добиться автономности четвертого уровня в сложных сценариях движения, включая автомагистрали, основные и второстепенные дороги, кольцевые развязки, перекрестки и светофоры.

Испытания на дорогах будут проводиться в течение двух недель, после чего в конце года откроется новый 14-мильный автобусный маршрут, на котором автономные автобусы будут перевозить пассажиров через мост Форт-Роуд в Шотландии. Fusion Processin

Автобусный оператор Stagecoach собирается нанять группу опытных водителей для мониторинга бортовых систем. Кроме того, на борту каждого автобуса будет находиться "водитель безопасности", чтобы в случае возникновения проблем взять на себя управление с помощью второго набора систем рулевого управления и торможения.

"Мы рады возглавить самую сложную и амбициозную программу автономных транспортных средств в мире", - сказал генеральный директор Fusion Processing Джим Хатчинсон. "CAVForth окажет полезную услугу местным жителям, а также станет отличной демонстрацией технологии автоматизированных транспортных средств Fusion. Автобусы оснащены CAVstar, нашей системой автоматизированного вождения, которая объединяет наше фирменное оборудование и программное обеспечение для создания безопасных полноразмерных автобусов, работающих на уровне SAE 4. Дорожные испытания являются захватывающей вехой в развитии автономных коммерческих транспортных средств, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать пассажиров на борту уже через несколько месяцев".

Бюджет проекта CAVForth составляет чуть более 6 миллионов фунтов стерлингов (около 7,6 миллионов долларов США), и частично финансируется  центром Centre for Connected and Autonomous Vehicles в партнерстве с Innovate UK, и является частью Фонда интеллектуальной мобильности правительства Великобритании в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

 

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Источники: Fusion Processing
(https://www.fusionproc.com/uks-first-full-sized-autonomous-bus-takes-to-the-roads-of-scotland-for-the-first-time/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#автобуса #беспилотный автобус
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
188
Флагманы NVIDIA стали доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула за 2 недели 200 000р
13
Инвесторы теряют интерес к Биткоину, а экономическая нестабильность может стать причиной криптозимы
20
Переделанная в десктопную из ноутбучной RTX 3060 продается на Aliexpress
11
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6500 XT скинула 26 000 р за 2 недели
32
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
62
Poco F4 и Redmi Note 12 сертифицированы и практически готовы к запуску
+
Майнинг перестал приносить ощутимую прибыль – GeForce RTX 3090 окупается за 30 месяцев
17
Курс биткоина рухнул, а медведи тянут криптовалюту на дно – эксперты РБК ожидают падения до $34 000
9
Марафонец выиграл пари, пробежав больше, чем смогла проехать Tesla Model 3 на полностью заряженном аккумуляторе
13
Высока вероятность отсутствия поддержки DDR4 на платформе AMD AM5, а X670 будет двухчипсетным
24
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
242
Видеокарты GeForce RTX 40 могут сохранить интерфейс PCIe 4-го поколения
10
Последняя сборка Windows Insider приближает Microsoft к отключению протокола SMB1
6
Энтузиаст создал реалистичную копию РЛС "Дуга" из S.T.A.L.K.E.R. 2, используя Unreal Engine 5
1
Бывший сотрудник Nintendo рассказал, что консоли Switch ломаются тысячами в неделю
5
В Китае подешевел эксклюзивный процессор Intel Core i5-12490F
2
HP анонсировала мощный игровой ноутбук с 16-ядерным Core i9-12900HX и RTX 3080 Ti Max-Q
2
Инсайдер: GTA 6 разрабатывается на улучшенном движке RAGE 9
3
Сборки Windows 11 22H2 могут появиться на Dev канале уже в ближайшее время
10

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
3
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
25
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
20
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
10
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
5
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

[Zero]
17:30
А видеокарты сегодня дорожают или дешевеют в магазинах РФ?
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Дмитрий
17:28
так в нем ничего нет российского. собран полностью в кетае обещали ос российскую - тоже обманули.
Российский смартфон AYYA T1 провалился в продажах
quidirrumabo
17:28
Как локти себе кусают, купившие по х2 и х3 ценам. Доколе эта жoпa с видимокартами будет продолжаться?
Снижение цен на видеокарты может быть предвестником более масштабного насыщения рынка
Дмитрий
17:27
всё ради хайпа
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Adam Smith
17:27
бюджет вроде позволяет гульнут)) ну и как в офис? я обычно собираю в маленьком корпусе, с работы пошел, в машину кинул и катается, порой, и даже по стране. А так как уже 2й год на удаленке, то будет д...
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
Кукурузный Штеуд
17:27
Иди на}{уй дегенерат опущенный
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
saf-saf
17:27
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
Rey.B.
17:26
Похоже разброс между тестами из-за наводок. Не зря же графиков нет. Realtek ALC4082 может и хорош, но к наводкам очень чувствителен. По тестам он выглядит хуже предыдущего ALC1220. Хотя он то же само...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
N1ghtwish
17:26
Я уже где-то задавал этот вопрос. У них в методичке на это написано: "Что там участвуют контрактники, профессионалы, и дырявые пидары там не нужны"
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
saf-saf
17:26
Если ты сын бляди - это твои личные проблемы, не стоит их транспонировать на окружающих. И если ты живешь в России (во что все меньше верится) - сформулируй - чего хорошего ты желаешь России? Как долж...
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем