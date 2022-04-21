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Пентагон рассматривал возможность нанесения ядерного удара по Луне в поисках легких металлов
Согласно недавно опубликованным документам, бывшая секретная программа министерства обороны США предлагала нанести ядерный удар по Луне, чтобы достичь ее центра в поисках легких металлов.
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Ныне не существующая программа Министерства обороны США в свое время предлагала провести ядерную бомбардировку Луны, чтобы добраться до ее центра в поисках легких металлов. Документы, попавшие в распоряжение журнала The Vice, свидетельствуют о том, что в программе также обсуждалось путешествие по червоточинам, создание плащей-неведимок, устройств антигравитации и прочих технологий из области научной фантастики.

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Paul Campbell/iStock

В центре внимания журнала оказалась оборонная программа Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), которая секретно функционировала в период с 2007 по 2012 год. Она представляла интерес для специалистов, занимающихся поиском информации о внеземных формах жизни.

Когда в 2017 году, руководитель программы ушел в отставку из Пентагона, он обнародовал несколько видеозаписей неопознанных летательных аппаратов, перемещающихся не совсем обычным образом. И поскольку другой информации о программе практически не было, AATIP стала ассоциироваться с исследованиями в области неопознанных летающих объектов (НЛО). Однако недавно опубликованные документы свидетельствуют о том, что программа охватывала более широкий спектр направлений.

Секретные документы стали достоянием общественности спустя четыре года

После того, как стало известно о существовании AATIP, издание The Vice направило в Пентагон запрос на предоставление дополнительной информации о программе в соответствии с законом о свободе информации (FOIA). После более чем четырехлетнего молчания Разведывательное управление Министерства обороны (DIA) обнародовало часть документов объемом более 1600 страниц. Документы содержали информацию о том, что в первый год работы AATIP было выделено более 10 миллионов долларов на изучение широкого спектра "передовых технологий", которые могут показаться чем-то из области научной фантастики.

Первоначальная оценка этих документов показывает, что программа изучала возможность путешествия по червоточинам, использование гравитационных волн высокой частоты с целью передачи информации, антигравитационные устройства, отрицательную энергию, приводы искривления и манипулирование измерениями. Среди более реалистичных вариантов обсуждались разработка плащей-невидимок и добыча лёгких металлов на Луне.

Обсуждение жизнеспособности футуристических концепций

Среди документов, попавших в распоряжение The Vice, - десятки информационных материалов оборонной разведки (DIRD), в которых рассматривается жизнеспособность этих концепций. Хотя имена авторов этих отчетов были засекречены, в них обсуждаются преимущества технологий и проблемы, связанные с их реализацией.

В одном из отчетов DIRD о создании маскировочных костюмов-невидимок подчеркнуто, что " создание идеальных маскировочных устройств невозможно, поскольку для них требуются материалы, скорость света в которых приближается к бесконечности", сообщает Science Alert

В последнее время в СМИ уже проскакивали сообщения о появлении легких щитов невидимости, но AATIP, вероятно, имел в виду плащи военного класса, которые будут работать в любых условиях.

Кроме того, в погоне за идеальными материалами проекты AATIP готовы были отправиться на Луну, где искали бы материалы, которые были бы такими же прочными, как сталь, но при этом были бы в 100 000 раз легче. Авторы предположили, что такие чрезвычайно легкие металлы, вероятно, присутствуют в районе ядра нашей Луны, и путь к ним лежит через туннель в лунной коре и мантии. Авторы рекомендовали использовать для этого термоядерные заряды, и слава Богу, что это предложение так и осталось на бумаге.

Журнал Vice сообщает, что проанализирует все документы более подробно и предоставит больше информации о том, что обсуждала программа, у которой в период ее существования не было даже собственного отдела исследований и разработок.

Если вы хотите узнать подробности самостоятельно, документы уже представлены в открытом доступе по этой ссылке.

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Источники: The Vice, Science Alert reported, Kickstarter, Documentcloud.org,
1. (https://www.vice.com/en/article/k7wj9e/newly-released-documents-shed-light-on-government-funded-research-into-worm-holes-anti-gravity-and-invisibility-cloaks)
2. (https://www.sciencealert.com/a-secret-us-defense-program-spent-millions-looking-into-bizarre-sci-fi-technology)
3. (https://www.kickstarter.com/projects/invisibility-shield/invisibility-shield)
4. (https://www.documentcloud.org/app?q=%2Bproject%3Adia-files-207723%20)

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#луна #aatip #foia #добыча полезных ископаемых #металлы #оборонная программа сша #термоядерные взрывчатые вещества
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