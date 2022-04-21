Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Учёные обнаружили связь между бактериями и агрессивными формами рака предстательной железы
Исследователи из Университета Восточной Англии обнаружили, что агрессивные формы рака предстательной железы связаны с недавно обнаруженными видами бактерий
анонсы и реклама
3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Новое исследование позволило выделить пять типов бактерий, связанных с агрессивным раком предстательной железы. В настоящий момент неизвестно, являются ли бактерии непосредственной причиной рака, но исследователи уверены, что смогут разработать новые инструменты для выявления агрессивного рака простаты, контролируя присутствие этих бактерий.

реклама

Три вида бактерий, связанных с агрессивным раком простаты, являются совершенно новыми для ученых. Depositphotos

"Мы уже знаем о некоторых устойчивых корреляциях между инфекциями и раком", - пояснил Колин Купер, ведущий исследователь проекта. "Например, присутствие бактерии Helicobacter pylori в пищеварительном тракте может привести к язве желудка и ассоциируется с раком желудка, а некоторые типы вирус папилломы человека   могут вызывать рак шейки матки. Мы постарались выяснить, могут ли бактерии быть связаны с ростом и распространением рака простаты".

Для изучения связи между бактериями и раком предстательной железы исследователи собрали образцы тканей простаты и урины у более чем 600 мужчин. Для идентификации бактерий в анализах использовались самые разные методы - от секвенирования всего генома ДНК до культивирования анаэробов и флуоресцентной микроскопии.

В итоге были обнаружены пять видов бактерий, так или иначе связанных с наиболее агрессивными формами рака простаты, причем три из них были совершенно новыми видами. Выяснилось, что присутствие одного или даже нескольких видов таких бактерий может быть связано с более агрессивным течением болезни.

Рейчел Херст, первый автор работы, подчеркнула, что исследование еще только начинается, и его результаты вызывают массу новых вопросов. Даже если связь между этими бактериями и раком простаты будет доказана в рамках будущих исследований, пока неясно, является ли эта связь причинно-следственной.

"Нам также удалось определить потенциальные биологические механизмы того, какое отношение подобные микроорганизмы могут иметь к раку", - отметила Херст. " Нам пока неизвестно, как они попадают в организм человека, провоцируют ли они рак, или же слабая иммунная защита способствует росту бактерий".

Возможно, самым важным итогом исследования может стать потенциальный диагностический тест, который поможет врачам и пациентам выявлять агрессивный рак простаты до его формирования. Соавтор исследования Дэниел Брюэр сказал, что для выявления этих микроорганизмов вполне возможно создать быстрый и простой тест, который мог бы более эффективно подсказывать пути лечения.

"Понимание того, в каких случаях мы должны наблюдать и ждать, а в каких необходимо начинать лечение, является основной проблемой для людей с раком простаты", - сказал Брюэр. "Если мы сможем направить наши усилия на агрессивные виды рака и в то же время избавить людей от ненужного лечения, мы значительно улучшим подход к лечению этого заболевания".

Главной задачей этого исследования является не только создание нового диагностического теста, но и выяснение роли этих бактерий в формировании рака предстательной железы. Исследователи предполагают, что микробы, скорее всего, либо провоцируют развитие рака, либо активизируют рост опухоли.

Существует ряд гипотез, объясняющих, как бактерии могут вызывать рак простаты, но до сих пор все они оставались весьма спорными. Однако теперь, когда выявлена четкая связь, можно приступить к реальной работе по изучению потенциальных причинно-следственных механизмов.

Хейли Лакстон, представитель организации Prostate Cancer UK, считает, что обнаружение бактериальной причины рака предстательной железы будет иметь колоссальное значение. В беседе с The Guardian Люкстон сообщила, что данное исследование может "революционизировать" лечение рака простаты.

"Если исследователи смогут наглядно доказать, что эти недавно выявленные бактерии могут не только предсказывать, но и действительно провоцировать агрессивную форму рака предстательной железы, то нам впервые удастся предупредить возникновение этого заболевания", - считает Лакстон. " Это станет настоящей революцией, которая может спасти ежегодно тысячи жизней".

 

Новое исследование было опубликовано в журнале European Urology Oncology.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3080 Gigabyte за копейки - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Источники: University of East Anglia, European Urology Oncology.
(https://www.uea.ac.uk/news/-/article/five-types-of-bacteria-linked-to-aggressive-prostate-cancer)
(https://euoncology.europeanurology.com/article/S2588-9311(22)00056-6/fulltext)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#онкология #бактерии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

CNRS: Ученые обучили муравьев по запаху распознавать онкологические заболевания
Ученые из университета Лидса разработали гибкого робота для диагностики и терапии патологий легких
Голландские ученые обнаружили бактерию которая вырабатывает электричество из метана
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
71
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
81
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
19
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
17
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
9
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
25
В NASA разработали сверхпрочный сплав GRX-810, способный выдерживать экстремальные температуры
11
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
Sony блокирует возможность входа в PSN с российских IP – разблокировка multi-factor authentication
7
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
17
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
6
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+
AMD представила процессоры серии Ryzen PRO 6000
+
Ураганный «демонический» боевик Warstride Challenges добрался до Steam по программе раннего доступа
1
Blizzard официально анонсировала World of Warcraft Dragonflight — с драконами, новой расой и локацией
13
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
6
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
30
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
19
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
10
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
44

Сейчас обсуждают

quidirrumabo
12:53
Чип есть? А если найду?
Для некоторых производителей электроники донорами чипов стали стиральные машины
quidirrumabo
12:52
Дожили.
Thermalright предложит металлическую рамку для предотвращения прогиба процессоров Intel Alder Lake-S
Dachman
12:52
Братишка - это на китайском мат.
UnionPay отказалась от сотрудничества с подсанкционными банками РФ - РБК
Dachman
12:50
Не сцыте - через месяц всё восстановят. Скринте. В информационном пространстве невозможно всё заблокировать, что неоднократно доказывал Рутуб и т. д ...
UnionPay отказалась от сотрудничества с подсанкционными банками РФ - РБК
Чи Да?
12:49
Генетически модифицированные комары успешно прошли первое испытание на территории США
Dachman
12:45
Плевать я хотел на Google Play Store, у меня все службы заблокированы. Ставлю, что хочу.
Новые правила Google Play Store приведут к исчезновению сторонних приложений для записи звонков
Dachman
12:43
Русский учёный прав: идея прекрасная, реализация ужасная.
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
Bisaimon
12:39
Независимая пока кто то за ней не пришел)))
Крупнейшая криптобиржа мира Binance запретила торговлю россиянам с 10000+ евро на счету
Abril Maya
12:39
Другого ожидать и не следовало. Все криптовалюты прослеживаются и контролируются. Свобода, децентрализация - это лапша на уши хомяков.
Крупнейшая криптобиржа мира Binance запретила торговлю россиянам с 10000+ евро на счету
Sheshenbek
12:38
Покупка должна радовать, как говорится купил и забыл. В случае с этим парнишкой, он купил и теперь он 2 года будет насиловать свой системный блок, тратить нервы, постоянно мониторить температуры, мони...
Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем