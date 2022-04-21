Исследователи из Университета Восточной Англии обнаружили, что агрессивные формы рака предстательной железы связаны с недавно обнаруженными видами бактерий

Новое исследование позволило выделить пять типов бактерий, связанных с агрессивным раком предстательной железы. В настоящий момент неизвестно, являются ли бактерии непосредственной причиной рака, но исследователи уверены, что смогут разработать новые инструменты для выявления агрессивного рака простаты, контролируя присутствие этих бактерий.

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Три вида бактерий, связанных с агрессивным раком простаты, являются совершенно новыми для ученых. Depositphotos

"Мы уже знаем о некоторых устойчивых корреляциях между инфекциями и раком", - пояснил Колин Купер, ведущий исследователь проекта. "Например, присутствие бактерии Helicobacter pylori в пищеварительном тракте может привести к язве желудка и ассоциируется с раком желудка, а некоторые типы вирус папилломы человека могут вызывать рак шейки матки. Мы постарались выяснить, могут ли бактерии быть связаны с ростом и распространением рака простаты".

Для изучения связи между бактериями и раком предстательной железы исследователи собрали образцы тканей простаты и урины у более чем 600 мужчин. Для идентификации бактерий в анализах использовались самые разные методы - от секвенирования всего генома ДНК до культивирования анаэробов и флуоресцентной микроскопии.

В итоге были обнаружены пять видов бактерий, так или иначе связанных с наиболее агрессивными формами рака простаты, причем три из них были совершенно новыми видами. Выяснилось, что присутствие одного или даже нескольких видов таких бактерий может быть связано с более агрессивным течением болезни.

Рейчел Херст, первый автор работы, подчеркнула, что исследование еще только начинается, и его результаты вызывают массу новых вопросов. Даже если связь между этими бактериями и раком простаты будет доказана в рамках будущих исследований, пока неясно, является ли эта связь причинно-следственной.

"Нам также удалось определить потенциальные биологические механизмы того, какое отношение подобные микроорганизмы могут иметь к раку", - отметила Херст. " Нам пока неизвестно, как они попадают в организм человека, провоцируют ли они рак, или же слабая иммунная защита способствует росту бактерий".

Возможно, самым важным итогом исследования может стать потенциальный диагностический тест, который поможет врачам и пациентам выявлять агрессивный рак простаты до его формирования. Соавтор исследования Дэниел Брюэр сказал, что для выявления этих микроорганизмов вполне возможно создать быстрый и простой тест, который мог бы более эффективно подсказывать пути лечения.

"Понимание того, в каких случаях мы должны наблюдать и ждать, а в каких необходимо начинать лечение, является основной проблемой для людей с раком простаты", - сказал Брюэр. "Если мы сможем направить наши усилия на агрессивные виды рака и в то же время избавить людей от ненужного лечения, мы значительно улучшим подход к лечению этого заболевания".

Главной задачей этого исследования является не только создание нового диагностического теста, но и выяснение роли этих бактерий в формировании рака предстательной железы. Исследователи предполагают, что микробы, скорее всего, либо провоцируют развитие рака, либо активизируют рост опухоли.

Существует ряд гипотез, объясняющих, как бактерии могут вызывать рак простаты, но до сих пор все они оставались весьма спорными. Однако теперь, когда выявлена четкая связь, можно приступить к реальной работе по изучению потенциальных причинно-следственных механизмов.

Хейли Лакстон, представитель организации Prostate Cancer UK, считает, что обнаружение бактериальной причины рака предстательной железы будет иметь колоссальное значение. В беседе с The Guardian Люкстон сообщила, что данное исследование может "революционизировать" лечение рака простаты.

"Если исследователи смогут наглядно доказать, что эти недавно выявленные бактерии могут не только предсказывать, но и действительно провоцировать агрессивную форму рака предстательной железы, то нам впервые удастся предупредить возникновение этого заболевания", - считает Лакстон. " Это станет настоящей революцией, которая может спасти ежегодно тысячи жизней".

Новое исследование было опубликовано в журнале European Urology Oncology.

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Источники: University of East Anglia, European Urology Oncology.

(https://www.uea.ac.uk/news/-/article/five-types-of-bacteria-linked-to-aggressive-prostate-cancer)

(https://euoncology.europeanurology.com/article/S2588-9311(22)00056-6/fulltext)