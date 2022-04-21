В надежде убедить людей перейти на диету с низким содержанием соли, японские исследователи разработали новые палочки для еды, которые меняют восприятие вкуса.

Исследователи из японского университета Мэйдзи совместно с компанией по производству продуктов питания и напитков Kirin Holdings изобрели разновидность "электрических" палочек для еды, которые создают ощущение солености пищи.

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На первый взгляд, это изобретение может показаться слишком странным. Однако для японской кухни это - актуальная проблема. Средний японец потребляет более 10 граммов соли в день, что почти в два раза превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ежедневному потреблению соли, которая, как известно, является причиной различных заболеваний, как правило, связанных с неправильным образом жизни, включая гипертонию и хронические заболевания почек.

Ранее СМИ сообщали о том, что исследователи разработали мониторы, позволяющие отслеживать потребление натрия в режиме реального времени. Однако, как выяснили жители Японии, пища с низким содержанием соли оказывается пресной и не вкусной.

Технологии в помощь

Исследовательская группа под руководством доктора Хомей Мияшита разработала новые палочки для еды, использующие для усиления вкуса пищи электрические сигналы. Предыдущие исследования показали, что ионы хлорида натрия придают пище соленость, а ионы глутамата натрия - сладковатый вкус. Посылая в пищу слабый электрический разряд (не наносящий вреда организму человека), исследователи пытались изменить восприятие вкуса, даже в том случае, когда содержание соли в еде было значительно ниже нормы.

Чтобы решить эту задачу, группа ученых разработала "электрические" палочки для еды, которые могут генерировать слабый электрический ток и управляются мини-компьютером, встроенным в браслет.

"Устройство передает ионы натрия из пищи через палочки в рот, где они создают ощущение солености", пояснил Мияшита журналистам "Гардиан".

Проверено испытаниями

Чтобы проверить эффективность новой технологии, исследователи пригласили 36 добровольцев и предложили им попробовать образцы пищи с обычным и пониженным содержанием соли. При использовании традиционных палочек они с легкостью нашли отличия. Однако сменив их на электрические, оба образца "оказались одинаково солеными на вкус". В ходе исследования изобретателям удалось добиться 30-процентного снижения содержания соли без потери вкусовых качеств пищи.

Команда заявила, что они будут совершенствовать прототип и надеются, что палочки для еды станут доступны потребителям уже в следующем году. Утварь может найти свою аудиторию в Японии, где традиционная диета, как правило, содержит много соли из-за использования таких ингредиентов, как мисо и соевый соус.

Интересно, что в рамках сотрудничества были разработаны не только палочки для еды, но и ложки и чайные чашки, которые могут обеспечить аналогичный результат.

Источники: Kirin Holdings Company Limited, The Guardian (https://www.kirinholdings.com/en/newsroom/release/2022/0411_01.html) (https://www.theguardian.com/world/2022/apr/19/saline-solution-japan-invents-electric-chopsticks-that-make-food-seem-more-salty)

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