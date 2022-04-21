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Blue Planet Energy построила первую на Аляске микросеть из солнечных батарей, работающих при отрицательных температурах
А эффективные накопители энергии позволяют жителям поселка впервые ощутить жизнь без дизельного топлива и сэкономить более 200 000 долларов в год за счет сокращения расходов на топливо.
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Противники возобновляемых источников энергии продолжают утверждать, что вопросы надежности являются серьезной проблемой для солнечной энергетики. Они считают, что солнечные панели не могут работать в снежную или очень холодную погоду, несмотря на то, что они способны работать даже ночью. Однако это всего лишь миф, что подтверждает небольшой, но достаточно мощный проект по строительству микросети на Аляске, состоящей из солнечных батарей и аккумуляторов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник компанией, занимающейся его реализацией.

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Ben185/iStock

Первый проект в своем роде

Компания называется Blue Planet Energy. Она успешно реализовала уникальный проект по обеспечению электроэнергией жителей Шунгнака - отдаленного поселка за полярным кругом в штате Аляска. Микросеть была разработана для решения многочисленных проблем, связанных с работой в экстремальных условиях, и ликвидации зависимости поселка от загрязняющей и громоздкой дизель-генераторной электростанции.

"Сокращение зависимости Шунгнака от дизельных генераторов является огромным достижением для местного сообщества и еще раз доказывает жизнеспособность солнечной энергии даже в самых отдаленных местах", - сказал Эдвин Бифельт, основатель и генеральный директор компании Alaska Native Renewable Industries. "Сложность этого проекта потребовала высококачественных технологий, и мы знаем, что батареи Blue Planet Energy гарантируют долгосрочную и надежную работу".

Микросеть состоит из солнечной батареи мощностью 225 кВт, которая может компенсировать большую часть энергетических потребностей Шунгнака. В то же время 12 аккумуляторных систем Blue Planet Energy Blue Ion LX емкостью 32 кВт/час накапливают избыточную энергию, чтобы использовать ее в тот момент, когда это более всего необходимо.


Сокращение углеродного следа и расходов на эксплуатацию

Эта новая система не только уменьшает углеродный след на территории поселка; она также значительно сокращает расходы на топливо и техническое обслуживание дизельных генераторов в отдаленных районах Аляски. В целом, ожидается, что система позволит сэкономить 25 000 галлонов (почти 100 кубометров) топлива в год, что составит примерно 200 000 долларов США в год.

"Производство электроэнергии в сельских районах Аляски сопряжено с огромными трудностями: топливо приходится доставлять в населенные пункты на самолетах или лодках, а температура воздуха может привести к замерзанию двигателей генераторов", - говорит Эва Гибсон, руководитель отдела продаж компании Blue Planet Energy. "Такие важные проекты, как этот, являются важным подтверждением того, что жители Аляски и сельских общин по всему миру могут рассчитывать на энергоустойчивое будущее".

"Благодаря системе накопления энергии мы можем выключить дизельные генераторы, но сохранить свет в общине. Кроме того, это дает возможность местным коммунальным службам работать на 100% чистой энергии в течение нескольких часов", - добавил Роб Ройс, директор по инновациям компании Launch Alaska.

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Источник: Blue Planet Energy (https://www.blueplanetenergy.com/shungnak-alaska-press-release/)

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#солнечная энергия #солнечные панели #blue planet energy #аляска #микросеть
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