При этом все самки комаров погибли до наступления половой зрелости.

Еще в августе 2020 года власти Флориды получили от Агентства по охране окружающей среды зеленый свет на пилотный проект, в рамках которого 750 миллионов генетически модифицированных комаров были выпущены во Флорида-Кис в период между 2021 и 2022 годами. Проект был направлен на уменьшение количества распыляемых инсектицидов за счет контроля над распространением Aedes aegypti, вида комаров, переносящих смертельные заболевания, такие как лихорадка Зика, инфекция Чикунгунья и Денге.

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Названный OX5034, генетически модифицированный комар был разработан таким образом, чтобы самки умирали до того, как станут половозрелыми. Именно самки комаров кусают людей и переносят болезни, в то время как самцы питаются только нектаром растений и не являются переносчиками болезней. Разумеется, многие возражали против проекта, утверждая, что он связан с рисками, которые еще не до конца изучены.

Первые результаты выглядят многообещающе

На днях компания Biotech опубликовала первые результаты своих испытаний, и они оказались весьма многообещающими. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в журнале Nature. Исследователи изучили результаты своего эксперимента, разместив ящики с яйцами комаров Oxitec на частных участках в Киз и окружив их ловушками.

Таким образом, исследователи собрали более 22 тысяч яиц комаров. Затем они перенесли их обратно в лабораторию и наблюдали за их вылуплением, чтобы понять, действительно ли их планы работают должным образом. По утверждению специалистов, все самки, унаследовавшие смертельный ген, погибли, не достигнув половозрелого возраста, что подтверждает высокую эффективность поставленной задачи.

Подход, который хорошо себя зарекомендовал

Полученные результаты эксперимента в целом были восприняты довольно позитивно. "Мне нравится, как они к этому относятся", - сказал в интервью Nature Томас Скотт, специалист по энтомологии из Университета Калифорнии в Дэвисе. " Они действуют систематично, тщательно обдумывая все свои действия. Это меня вдохновляет, однако предстоит еще очень много работы", - считает он.

Кроме того, у компании Biotech есть далеко идущие планы по выпуску комаров на втором экспериментальном участке в Висалии, штат Калифорния, где она планирует построить научно-исследовательскую лабораторию. Будет ли это второе исследование встречено с таким же неприятием, как и первое, или же благодаря последним многообещающим результатам ученым будет легче продолжать свою работу?

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Источники: Journal Nature (https://www.nature.com/articles/d41586-022-01070-x)