Знаменитая космическая обсерватория работает с 1990 года.

Космический телескоп "Хаббл" отмечает свой 32-й день рождения.

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Культовая космическая обсерватория была запущена 24 апреля 1990 года, и ученые решили отметить это знаменательное событие, обратив внимание на тесную группировку состоящую из пяти галактик и названную Компактная группа галактик Хиксона 40 (Hickson 40), говорится в заявлении для прессы.

The Hickson Compact Group 40.NASA/ESA/STScI

Пять галактик, объединенных гравитационным танцем

Галактики расположены так близко друг к другу, что в конечном итоге они попадут друг другу в объятия и сольются в одну массивную мегагалактику. В состав группы входят три спиралевидные, одна эллиптическая и одна линзовидная галактики.

Группировки галактик не являются чем-то из ряда вон выходящим, но эта галактическая паутина на удивление компактна. Все они участвуют в гравитационном танце и умещаются на площади, которая примерно в два раза меньше диаметра звездного диска нашей галактики Млечный Путь. По оценкам ученых, слияние группы галактик будет происходить постепенно в течение примерно 1 миллиарда лет.

Практически во всех этих галактиках в составе ядра наблюдается компактный источник радиоизлучения, что может указывать на существование супермассивной черной дыры. Результаты рентгеновских наблюдений свидетельствуют о гравитационном взаимодействии между галактиками, которое характеризуется движением горячего газа из одной галактики к центру другой.





Хаббл выполнил более 1,5 миллиона исследований

За последние несколько десятилетий астрономы составили каталог более 100 компактных галактик. Учёные постоянно ищут их в ночном небе, так как благодаря более тесному взаимодействию этих сложных сетей можно по-новому взглянуть на процессы звездообразования и формирования новых галактик.

С момента запуска в 1990 году космический телескоп "Хаббл" провел более 1,5 миллионов наблюдений, в результате которых было опубликовано 18 000 научных работ. В этом месяце NASA опубликовало заявление, о том, что ученые с помощью наблюдений Хаббла подтвердили размер кометы Бернардинелли-Бернштейна, подтвердив, что это самый большой ледяной объект когда-либо наблюдавшийся астрономами.

В последние месяцы и годы "Хаббл" столкнулся с рядом технических проблем, что заставило ученых предположить, что срок его службы подходит к концу. Однако трудно точно предсказать, когда "Хаббл" прекратит свою работу, ведь у легендарной космической обсерватории еще осталось немного топлива в запасе.

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Источники: Phys.org

(https://phys.org/news/2022-04-celebrating-hubble-32nd-birthday-galaxy.html)