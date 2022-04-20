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Ученые университета Ньюкасла разработали высокоточный тест, выявляющий COVID-19 в течение 15 минут
И всего этого удалось достичь благодаря наночастицам.
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Несмотря на то, что ПЦР анализы по-прежнему являются золотым стандартом диагностики COVID, домашние экспресс-тесты на антигены стали довольно популярны в последнее время благодаря простоте использования и способности выдавать результаты менее чем за 30 минут. Но, как известно, все они страдают от недостаточной точности. Они не всегда могут выявить ранние инфекции, при низкой вирусной нагрузке, и могут оказаться не такими эффективными в отношении новых вариантов COVID. Кроме того, по сравнению с ПЦР, ложноотрицательные результаты также встречаются гораздо чаще.

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Используя потенциал наночастиц, группа исследователей из Великобритании намерена изменить эту ситуацию. В новом исследовании, опубликованном 13 апреля в журнале Sensors, ученые из Университета Ньюкасла создали тест COVID-19, в котором используется синтетические антитела, называемые наночастицами молекулярно отпечатанного полимера (или nanoMIP), способные обнаруживать даже мельчайшие количества вирусных антигенов так же быстро, как и большинство готовых экспресс-тестов доступных в настоящее время. Такая технология может стать огромным подспорьем для специалистов, помогая им выявлять инфекции COVID-19 на ранних стадиях и уменьшать воздействие возникающих вспышек, которые могут возникать с течением времени.

nanoMIP  были разработаны примерно около 40 лет назад как способ построения молекул, имитирующих способность антитела распознавать и прочно связываться с  другими молекулами-мишенями. Группа из Ньюкасла создала nanoMIP способные распознавать часть белка spike коронавируса (именно с его помощью вирус проникает в клетки) и прикрепила их к электроду. Когда nanoMIP обнаруживают вирусные белки, электрод нагревается, что свидетельствует о положительном результате.

Когда исследователи поместили электроды на образцы мазков из носа семи пациентов ( у всех был положительный результат на COVID при проведении ПЦР диагностики), тест дал положительный результат уже через 15 минут. При этом тест даже смог обнаружить присутствие вируса в 6 000 раз меньшее, чем коммерческий экспресс-тест на антиген.

Однако этот тест еще не скоро появится на рынке. Команда из Ньюкасла планирует провести дальнейшие исследования с участием большего числа пациентов для дальнейшей проверки своей технологии. После этого его можно будет использовать в коммерческих целях, и проводить тестирование сточных вод для превентивного выявления вспышек заболевания. А поскольку nanoMIP довольно устойчивы к нагреванию, они могут стать хорошим и долговечным вариантом в более теплом климате, где воздействие высоких температур может разрушить домашний тест COVID.

Однако будьте готовы к тому, что вам все равно придется засовывать тампон в нос. Без этого не обойтись, по крайней мере, пока.

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Источники: Journal Sensors, National Library of Medicine (https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssensors.2c00100) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7863738/)

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#тест #covid-19 #ковид #наночастицы
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