Как показывает практика, самые смелые решения в области изменения климата являются наиболее рискованными.

Изменение климата неизбежно, если не будут предприняты согласованные глобальные усилия для его предотвращения. Но, как выяснилось, не все мероприятия, направленные на снижение температуры на Земле "одинаковы полезны". Некоторые из них могут в конечном итоге нанести непоправимый вред огромным группам населения планеты.

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В новом исследовании, опубликованном в среду в журнале Nature Communications, международная группа ученых пришла к выводу, что использование механизмов геоинженерии может резко увеличить популяцию малярии и подвергнуть заражению более миллиарда человек по всему миру. Это первое исследование такого рода, в котором рассматривается возможные последствия неумелого применения новых технологий для решения проблем, связанных с изменением климата на планете.

В традиционном понимании существует два метода, составляющих основу геоинженерии:

- удаление углекислого газа из атмосферы, для чтобы минимизировать роль парникового эффекта,

- и управление солнечной радиацией (SRM), при котором в небо выбрасываются частицы; защищающие Землю от солнечных лучей и таким образом охлаждающие планету.

Удаление углекислого газа рассматривается как более прагматичный и разумный вариант, в то время как SRM является довольно спекулятивной идеей и может создать больше климатических проблем, чем решить.

Колин Карлсон, эколог из Медицинского центра Джорджтаунского университета, возглавлявший новое исследование, рассказал The Daily Beast о том, какое влияние SRM может оказать на здоровье человека, в частности на инфекционные заболевания, такие как малярия, которые в большинстве случаев остаются в стороне при обсуждении проблем изменения климата.

"Оптимальная температура для малярии - 25 градусов Цельсия", - сказал он. "Поэтому если вы будете заниматься подобной геоинженерией бесконтрольно, пытаясь понизить температуру, не обдумав все тщательно, вы в принципе можете охладить тропики намного сильнее, чем запланировали, и гораздо больше, чем в настоящее время".

Ученые подтвердили свою теорию с помощью искусственного интеллекта. Они использовали компьютерного моделирования для имитации двух сценариев будущего климата Земли со средним или высоким уровнем глобального потепления.

Оказалось, что в сценарии с высоким уровнем глобального потепления и внедрением технологий SRM риск заражения малярией увеличился примерно на миллиард человек ( вероятнее всего, из-за более низких температур, которые предпочитает паразит).

Как ни странно, риск заражения этим инфекционным заболеванием (которое распространяется зараженными комарами) в этих сценариях менялся в зависимости от региона. Например, моделирование показало, что SRM может существенно снизить риск заболевания малярией на Индийском субконтиненте, но в странах Юго-Восточной Азии этот риск был повышен. В компьютерных моделях, где наблюдался средний уровень глобального потепления, но не было SRM, повышенный риск малярии переместился из Западной Африки в Восточную. Но если использовать SRM, этот риск будет полностью смещен в противоположную сторону.

"На биологию накладываются различные нюансы", - говорит Карлсон, отмечая, что риск распространения малярией зависит многих факторов, таких как различная оптимальная температура для разных видов комаров или влияние плотности населения в регионе.

Это не означает, что миллиард людей стопроцентно заболеет малярией, если мы решим применить геоинженерию. Однако это заставляет, задуматься, взвесить все "за" и "против", прежде чем решиться на этот шаг.

"В своем исследовании мы пытались показать, что необходим системный подход, как к инфекционным заболеваниям, так и к климату", - говорит Карлсон. "У нас есть инструменты, у нас есть модели, у нас есть метод, и мы видим, как выглядит процесс. Мы должны сделать расчеты. Если математика будет в пользу геоинженерии, тогда отлично. Но мы не можем просто взять и сказать, что это решит проблему воздействия изменения климата на здоровье".

Говоря о методах геоинженерии, подобных управлению солнечной радиацией, ученые считают, что уже сейчас необходимо делать прогнозы и готовиться к неизбежным кризисам в области здравоохранения, обеспечивая поставки и распределение жизненно важных методов лечения в регионах, страдающих от малярии и других инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Денге, вирус Эбола и даже COVID-19.

"Основная идея заключается в том, что мир, в котором слишком жарко для малярии, - это не тот мир, в котором мы можем жить. Но мир с геоинженерией - это не то же самое, что мир без изменения климата", - сказал он. "Мы знаем, каково наше домашнее задание по климату - мы должны остановить выбросы парниковых газов, но если мы сможем финансировать научную работу и финансировать местные агентства здравоохранения для планирования некоторых из этих необычных сценариев, я думаю, это принесет немалую пользу в долгосрочной перспективе".

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Источники: Nature Communications

(https://www.nature.com/articles/s41467-022-29613-w)