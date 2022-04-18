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Учёные выяснили, как воскресить бульдоговую крысу, жившую более 200 лет назад на острове Рождества в Индийском океане
Забудьте о мамонтах и динозаврах. Исследователи утверждают, что могут воскресить вымершую крысу
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Концепция деэкстинкции - процесса возрождения вымершего организма - до сих пор  касалась только популярных животных, таких как мамонты и   динозавры. Однако в новом исследовании группа палеогенетиков обратила свое внимание на Rattus macleari, бульдоговую крысу с острова Рождества  в Индийском океане, которая вымерла примерно 200 лет назад.

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Норвежская коричневая крыса, близкородственная крысе с острова Рождества. Image credit: Wikipedia Commons.

Том Гилберт, специалист по эволюционной генетике из Копенгагенского университета (Дания), и его команда признают, что их выбор не самый сенсационный, но в то же время является самым осуществимым с точки зрения современных технологий. Они изучили возможности возрождения исчезнувшей крысы, а также проблемы, связанные с ее вымиранием, рассматривая основные вопросы о методах проведения подобных мероприятий.

Секвенировав геном крысы, они убедились, что смогли восстановить практически всю генетическую информацию. Как оказалось, крыса с острова Рождества тесно связана с ныне живущим видом - норвежской бурой крысой, и имеет около 95% общего генома. Это оказалось очень кстати, поскольку при секвенировании генома ученые обязательно сравнивают его с современным эталоном.

Кроме того, по мнению участников эксперимента, существуют этические проблемы, связанные с возрождением вымерших видов, главная из которых связана с тем, что выделенные средства можно было бы направить на сохранение ныне живущих организмов. Однако вопрос о целесообразности такого подхода действительно интересен и может иметь решающее значение для конкретных биологических видов.

Возможности, лежащие в основе воскрешения вымерших видов

В своей статье исследователи назвали три основных метода борьбы с вымиранием: обратная селекция (выведение признаков предков у современных животных), клонирование и редактирование генов.

Особое внимание исследователи уделили генетическому редактированию. По сути, речь идет о том, чтобы изменить гены существующего животного так, чтобы они были похожи на гены животного, которое необходимо воскресить. Учёные секвенировали древнюю ДНК из двух образцов кожи, собранных между 1900 и 1902 годами. Сравнив этот геном с геномом современных животных, они смогли выявить черты вымершей крысы, которые они могли бы воспроизвести.

При использовании такого метода возрожденное животное не будет точной копией вымершей группы и будет иметь некоторые отличия. Но в данном случае между живущим и исчезнувшим видом крыс существует много общего, что позволило бы воспроизвести несколько наиболее важных аспектов вымершего животного.

Однако ключевые гены, связанные с обонянием и формированием иммунного ответа были настолько разными, что их нельзя было использовать для реконстркуции. Исследователи утверждают, что "любой возрожденный вид мог бы воспользоваться иммунными генами норвежской крысы".

Исследование было скорее доказательством концепции, и не преследовало иные цели. Авторы проекта продемонстрировали, как можно предотвратить истребление популяций с помощью генного редактирования. Однако они пока не собираются возрождать популяцию бульдоговой крысы.

"Мы не планируем этого делать, так как, вероятно, миру больше не нужны крысы, а деньги, которые потребуются для выполнения этой работы, можно потратить на более важные вещи, например, на сохранение живых существ", - сказал Гилберт в своем заявлении.

 

Исследование было представлено в научном издании Cell.

Источники: Cell
(https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)00249-4)

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#генная инженерия #деэкстинкциия
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