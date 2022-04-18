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Норвежские археологи с помощью георадара обнаружили лодочное захоронение эпохи викингов
Высокопоставленных представителей эпохи викингов часто хоронили внутри кораблей, в окружении ритуальных предметов и ценных аксессуаров.
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Для викингов большая часть жизни была связана с водой. Поэтому неудивительно, что викинги (и некоторые другие доколониальные сообщества) использовали своеобразную погребальную практику, которая заключалась в использовании лодок или кораблей либо в качестве усыпальниц, либо в качестве погребального инвентаря для погребения умерших. Археологи называют такие погребальные сооружения лодочными могилами или корабельными захоронениями. Такие сооружения встречаются крайне редко, поскольку подобным образом хоронили только людей, занимавших высокое положение в обществе викингов.

Местоположение лодок (отмечены черными эллипсами) было обнаружено с помощью радара, который был установлен на небольшом автомобиле, изображенном на этой фотографии. Image Credits: Jani Causevic/NIKU

Недавно археологи из Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU) обнаружили лодочную могилу в Квинесдале, Норвегия. Археологическое исследование, в рамках которого было обнаружено лодочное захоронение, было выполнено с помощью моторизованного георадара высокого разрешения (Ground-penetrating Radar). Этот метод подразумевает использование радиолокационных импульсов для получения изображений и исследования подземных структур, расположенных относительно близко к поверхности (в пределах нескольких метров).

В результате использования георадара исследователи обнаружили в Квинесдале несколько интересных объектов. (Квинесдаль давно известен археологам как одно из наиболее известных захоронений железного века в южной Норвегии, однако, лодочное захоронение было обнаружено здесь впервые).

Лодочная могила и курганы, обнаруженные в Эйеслетте, Квинесдал. Image Credits: Jani Causevic/NIKU

Лодочная могила была обнаружена на расстоянии примерно девяти метров от поверхности земли. Кроме того, рядом с корабельным захоронением было обнаружено множество других   погребальных курганов. Исследователи уверены, что изучение этих сооружений позволит открыть больше тайн об образе жизни высокопоставленных особ эпохи викингов  (790 - 1066 гг. н.э.).  

Однако это далеко не первый случай, когда археологи натыкаются на любопытные захоронения эпохи викингов на юге Норвегии. В 2018 и 2019 годах другая группа исследователей из NIKU также проводила георадарные исследования в Гьеллестаде. Во время одного из таких сканирований было обнаружено десять курганов (девять округлой формы и один овальной), включая большую лодочную могилу. Ладья эпохи викингов обнаруженная в Гьеллестаде достигала 19 метров в длину и пяти метров в ширину, и была захоронена на глубине от 0,9 до 1,1 метра от поверхности земли.   

Увеличенное изображение данных радара, показывающее положение погребального судна викингов. Image Credits: Jani Causevic/NIKU

Главный археолог NIKU Яни Косевич, обнаруживший с помощью георадара лодочную могилу в Квинесдале, в восторге от новых технологий, "благодаря которым ученым удается все чаще открывать столь древние захоронения". В интервью журналу HeritageDaily Косевич сказал:

"Это чрезвычайно интересно. Как в плане поиска подобных захоронений, так и в плане того, что использование георадара дает нам возможность исследовать и документировать историю культуры с помощью новых и потрясающих методов".  Следующей целью команды археологов NIKU является поиск ответа на вопрос, каким образом лодка и погребальные аксессуары смогли сохраниться в первозданном состоянии на протяжении многих сотен лет.

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Источники: Niku
(https://www.niku.no/2022/04/batgrav-fra-vikingtid-oppdaget-med-georadar-pa-oyesletta-i-kvinesdal/)

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#викинги #археология #эпоха викингов
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