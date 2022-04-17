Джонатан Уокер, ученик средней школы из Флориды, поступил сразу в 27 высших учебных заведений страны, включая Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт.

Джонатан Уокер, старшеклассник из Панама-Сити, штат Флорида, подал документы и был принят одновременно в 27 высших учебных заведения США.

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Среди этих 27 вузов - такие университеты Лиги плюща, как Йель, Гарвард и Стэнфорд, а также Массачусетский технологический институт. Если сложить вместе все предложения по стипендиям, то их общая сумма составит более 4 миллионов долларов.

Jonathan WalkerJonathan Walker/Instagram

27 универститетов со стипендиями в размере $4 млн.

Уокер учится по программе Международного бакалавриата, что подразумевает прохождение курсов на уровне колледжа в младших и старших классах средней школы. Учебная программа охватывает все дисциплины, и студентам, сдавшим несколько экзаменов, присваиваются университетские кредиты. После нескольких лет упорной учебы Уокер подал документы только в те вузы, "которые были ему по-настоящему по душе".

"Это было для меня большой неожиданностью - увидеть, что они заинтересованы во мне, что они хотят, чтобы я учился в их учебном заведении, что они готовы меня зачислить", - рассказал 18-летний студент в интервью ABC News. "Это был просто восторг".

Более того, Уокер талантлив не только в одном. Он был избран королем бала, увлекается спортом и является членом школьной футбольной команды. И, помимо внеклассных занятий и поддержания социальной жизни, Уокер также является талантливым изобретателем.

Согласно интервью, которое он дал CBSMiami/CNN, он хочет помогать людям, поскольку ему всегда нравилось создавать технологии, способные помочь нуждающимся. Вместе с партнером он работает над носимым устройством, которое поможет глухим и слепым людям лучше ориентироваться в обществе. (В настоящее время Джонатан получает патент на свое изобретение).

Уокер также рассказал ABC News, что ранее он разработал устройство, которое напоминает людям о необходимости принимать лекарства, отпускаемые по рецепту.





Начинающий инженер

Уокеру, скорее всего, будет трудно сделать выбор в пользу того или иного учебного заведения, поскольку сейчас перед ним открыли двери почти тридцать лучших ВУЗов страны. Однако он надеется, что в любом случае будет заниматься инженерным делом, и это желание возникло благодаря химическому набору, подаренному ему в свое время родителями. Когда его спросили, в чем залог его успеха, он отдал должное своей семье, которая сыграла важную роль в развитии любви к знаниям.

"Я нашел способ направить своё любопытство в науку, которая вскоре переросла в инженерное дело. А затем я понял, что могу использовать инженерное дело для помощи людям", - говорит Уокер. "Поэтому мне стало очень интересно создавать устройства, которые могли бы помочь обездоленным сообществам и людям, переживающим трудные проблемы".

Вполне закономерно, что Уокера в основном интересуют инженерное дело и предпринимательство, и он стремится пойти по "некоммерческому пути" разрабатывая устройства, способные помочь людям.

"Но я также изучаю возможность создания собственной специальности, поскольку у меня масса различных интересов", - поделился Уокер. Он советует абитуриентам, поступающим в университеты, быть увлеченными учёбой и упорно трудиться.

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Источники: CBSMiami/CNN, ABC News (https://miami.cbslocal.com/2022/04/11/florida-student-jonathan-walker-accepted-27-colleges/) (https://abcnews.go.com/US/video/ton-excitement-florida-teen-accepted-27-top-colleges-84025766)